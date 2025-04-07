東京書籍がPodcast新番組「おしゃべりな小学校英語」を配信スタート
東京書籍株式会社（本社：東京都北区、代表取締役社長：渡辺 能理夫、以下 東京書籍）は、2025年3月7日に、Podcast番組「おしゃべりな小学校英語」の配信を開始しました。
◆番組概要
小学校教員、英語ネイティブ、教科書編集者の3人で、小学校英語の教科書や授業についておしゃべりする番組です。教室での活動のアイデアだけでなく、使える英語表現やさまざまな文化の豆知識など、幅広く情報を発信していきます。小学校の先生はもちろん、英語に関心のある全ての方に聞いていただきたい番組です。
◆カバーアート
◆配信について
配信開始：2025年3月7日（以降、毎週金曜日配信）
配信先（2025年4月4日時点）・リンク
Spotify
https://open.spotify.com/show/2vAP4yavh9pXvEWX0mM6Es
Apple Podcast
https://podcasts.apple.com/us/podcast/%E3%81%8A%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%B9%E3%82%8A%E3%81%AA%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%8B%B1%E8%AA%9E/id1797707793
Amazon Music
https://music.amazon.co.jp/podcasts/1447de8c-5d64-40db-94f2-ca10b640b2f9/%E3%81%8A%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%B9%E3%82%8A%E3%81%AA%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%8B%B1%E8%AA%9E
Castbox
https://castbox.fm/channel/id6482636?country=us
◆番組パーソナリティ
Brian Peck（昭和女子大学、写真左）
黒木 愛（筑波大学附属小学校、写真中央）
吉里 明高（東京書籍英語編集部、写真右）
◆その他
音楽：Brian Peck ／ Shaun Kono-Peck
制作：東京書籍株式会社