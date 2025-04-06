3連泊からの沖縄【Club Savvy】エンタメリゾートで特別感ステイ☆プレミアム朝食＆ランチ、マリン、ドルフィン、天然温泉、アクティビティ約60種が無料または特別料金

株式会社H.P.D.コーポレーション「ルネッサンス リゾート オキナワ」

ルネッサンス リゾート オキナワ（沖縄県恩納村 総支配人：伊良波清）は、2025年4月1日～10月31日の期間、3連泊以上（一部期間4連泊）のお客さまをスペシャルゲストとしてお迎えするロングステイのおもてなし「Club Savvy（クラブサビー）」をご用意いたします。

ルネッサンス リゾート オキナワ :https://renaissance-okinawa.com/「ヨットクルージング」「ジェットスキー」

ヨットクルージングやシュノーケル、ジェットスキー、パラセーリングなど20種類以上のマリンスポーツ、ホテルに暮らすイルカや生き物とふれあうプログラム、トレジャーハンティングやキッズお仕事体験、プレミアム朝食、ランチ、キッズディナー、専用ラウンジと天然温泉、60種以上のアクティビティが無料、または特別料金（50％～10％OFF）でご利用いただけます。

「ドルフィンプログラム」イメージ「キッズお仕事体験」イメージ

青い海と青い空の下で、非日常の体験をアクティブにスローに愉しみ、連泊ならではのリゾートの魅力を贅沢に堪能するスペシャルな休日をお過ごしください。

■2025年【Club Savvy】 ロングステイ特典

【期 間】2025年4月1日～10月31日

【対 象】すべての客室タイプ

【条 件】3連泊以上のゲスト（2025年7月1日～9月30日は4連泊）

【内 容】

・マリンアクティビティが無料、または特別料金

・ドルフィンプログラムが特別料金

・フィールドプログラムが無料、または特別料金

・キッズプログラムが無料、または特別料金

・専用ラウンジ「Club Savvy」のご利用

・「山田温泉」のご入浴

・プレミアム和朝食（1日40食限定）無料

・Teppanブレックファーストが無料

・ランチが無料（ブッフェ・琉球定食・沖縄そばセット）

・キッズディナーが無料（ブッフェ・BBQ・和食・寿司・飲茶／12歳以下・大人同伴）

＊昨年までは宿泊する客室タイプにより、Premium・Regularの2つのカテゴリーに分かれておりましたが、今年4月1日より統合され、Premiumの特典内容を継続することになりました。

＊2連泊以上のゲストには「Club Savvy Light」のステイタスが付与されます。

Club Savvy（クラブサビー） :https://renaissance-okinawa.com/clubsavvy/

【Club Savvy】クラブサビー （サービスメニュー例）「シュノーケリング」イメージサービスメニュー一覧 :https://renaissance-okinawa.com/clubsavvy/images/programlist.pdf【アクティビティ無料】

※マーク付きは、2連泊から既に付与されている特典です。以下、同様。

・ヨットクルージング（通常2,750円・小学生1,100円）

・ヨットサンセットセーリング（通常4,400円・小学生2,200円）

・クマノミ号クルーズ（通常3,000円・小学生1,000円）

・アクアエクササイズ（通常1,200円）

・カヌーレンタル（通常1,100円）

・シュノーケルレンタル（通常1,100円）ほか

※バナナボート

※早朝ビーチ琉球ヨーガ

※ビーチパラソル／チェア／マット

「ヨットサンセットセーリング」「クマノミ号クルーズ」【アクティビティ50％OFF】

・シュノーケリングバケーション（通常7,000円）

・ジェットスキー（通常4,400円）

・青の洞窟シュノーケリング（通常7,700円）

・トレジャーハンティング（通常5,500円）

・ナイトディスカバークルーズ（通常7,000円・小学生5,000円）

・ホビーキャット（通常8,800円）

・ビッグマーブル（通常2,500円）

・ビスケットチューブ（通常2,500円）

・ソンブレロ（通常2,500円）ほか

※はりゅう船サバニ体験

※美ら海調査隊

※リクガメキーパー

※ウミガメ教室

※フィッシュクラス

※アニマルキーパー

※ドルフィンスプラッシュ ほか

「青の洞窟シュノーケリング」イメージ「トレジャーハンティング」【アクティビティ30％OFF】

・水納島シュノーケリング（通常12,500円）

・パラセーリング（通常8,800円）

・トローリング（通常8,000円）

・ボートフィッシング（通常9,500円）

・ハッピードルフィン（通常1組5名まで25,000円）

・ドルフィンエンカウンターS（通常18,000円）

・三線教室（通常2,000円）

・泡盛利き酒（通常2,000円）ほか

・初めて☆お仕事チャレンジ（通常2,000円～2,700円）

パティシエ、シェフ、エイサー、船長、ベルスタッフほか

・親子でバーガー作り、スイーツスタジオ、パン工房（通常ペア4,000円～5,000円）

「ハッピードルフィン」イメージ「パラセーリング」イメージ【アクティビティ10％OFF】

・琉球衣装で記念撮影（通常4,400円～）

・ドルフィンオデッセイ（通常28,000円）

・ドルフィンダイナミック（通常親子ペア8,000円）

「ドルフィンオデッセイ」【レストラン無料】

・プレミアム和朝食（1日40食限定）

・Teppanブレックファースト

・ランチ（琉球定食・ブッフェ・沖縄そばセット）

※キッズディナー（ブッフェ・BBQ・和食・寿司・飲茶／12歳以下・大人同伴）

「プレミアム和朝食」イメージ「Teppanブレックファースト」イメージ「うとぅいむちランチ」イメージ【リラックス】

・山田温泉

・専用ラウンジ

・タラソテラピー10％OFF

「山田温泉」

＊料金は全て税・サービス料込

【ルネッサンス リゾート オキナワ】「ルネッサンス リゾート オキナワ」

エメラルドグリーンの海と白い砂浜が広がる全室オーシャンビューのエンターテイメントビーチリゾート。

「体験ダイビング」イメージ

60種以上のマリンスポーツ、室内＆屋外プール、ラグーンに暮らすイルカとふれあうドルフィンプログラム、キッズお仕事体験など、豊かな自然の中で楽しく学んで遊べます。

琉球炭火焼「海風（うみかじ）」

サンセットBBQや琉球炭火焼、寿司、日本料理、フレンチ＆鉄板焼など、個性的な9ヶ所のレストラン＆バー、山田温泉、タラソテラピーサロン、5つのショップが揃い、子どもから大人まで上質なリゾートステイをご堪能いただけます。

「アニバーサリー ケーキ」イメージ

ロングステイ特典「Club Savvy」や記念日のおもてなしも好評です。グループホテル「ココ ガーデンリゾート オキナワ」へは、無料の定時バスで15分。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QILKQtZ_U-c ]https://prtimes.jp/a/?f=d24632-914-e771a6f9fb4725f17176cc54c05b3e0e.pdf