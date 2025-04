【新カリキュラム発表】QQEnglish、英検(R)新設級「準2級プラス」の面接対策レッスンを2025年6月（予定）よりリリース開始

株式会社QQ English

株式会社QQEnglish(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡頼光、以下QQEnglish)は、英検(R)で2025年度より新設される「準2級プラス」の面接対策として、新カリキュラム『QQEオリジナル 英検(R)面接対策 準2級プラス』を、6月にリリース予定です。

このカリキュラムは、QQEnglish、QQジュニア、QQキッズ、CampusTopのすべてのお客様にご受講いただけます。

「QQEオリジナル 英検(R)面接対策」とは

「QQEオリジナル 英検(R)面接対策」は、英検(R)二次試験本番を想定した、模擬面接形式の対策カリキュラムです。この度、面接対策の対応級に「準2級プラス」が新たに加わります。

<概要>

・レッスン形式:マンツーマンレッスン

・レッスン時間:25分間(1レッスンあたり)

・レッスン数:全12回(6月以降、順次公開予定)

・教材(テキスト):不要

※レッスン冒頭に、何級の受講希望かを教師が確認いたします。希望の級を教師にお伝えください。

<レッスン内容>

1. Greeting:教師と簡単な挨拶を練習します。

2. Warm-up:画面上に表示される、トピックに関連する写真を英語で説明します。

3. Practice Conversation :本番試験同様に、試験会場入室後に想定される面接官との会話を練習します。

4. Mock exam - Reading -:パッセージを黙読してから、音読します。

5. Mock exam - Questions -:複数の質問に英語で回答します。

※本番試験同様の段取りで進みます。選択する級により、質問数やパッセージの音読等の順序が異なることがございます。

「QQEオリジナル 英検(R)面接対策準2級プラス」のレッスンスライドレッスンを受けている様子

模擬面接後は教師からのフィードバックをもとに、自身の課題を把握し、本番に備えることができます。さらに、レッスン後に取り組める豊富な練習問題を行うことで、出題された単語や表現を復習し、定着させることも可能です。

※英検(R)︎は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

英検(R)準2級プラスとは

英検(R)「準2級プラス」とは、従来の「準2級」と「2級」の間に31年ぶりに設けられる新しい級です。 主に「身近で社会的な話題」について扱い、より段階的な英語学習をサポートする目的で導入されました。2025年度 第1回検定(個人)の申込期限は5月上旬、一次試験は6月上旬、二次試験は7月上旬です。

QQEnglishとは

QQEnglishの教師たち

「To be the gateway to the world」というミッションをもとに、オンライン英会話サービスと、フィリピン・セブ島で英会話学校を運営しています。QQEnglishのオンライン英会話サービスは、全世界累計で70万人(2023年9月時点)を超える生徒が利用しています。



