氷川きよし　歌手活動再開後、初のシングルリリース！本日配信スタート！

日本コロムビア株式会社

氷川きよしと小室哲哉による、初のコラボ楽曲 『Party of Monsters』 が、本日配信リリースされた。

この楽曲は、フジテレビほかで本日から放送開始された「ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ」のエンディングテーマになっている。

氷川は2018年に放送された「ゲゲゲの鬼太郎」第6期、および第6期新章「西洋妖怪編」のテーマソングを担当。

再び、今回のエンディングテーマの話を受け、かねてより大ファンだった小室にプロデュースをオファー。



かねてより氷川がTM NETWORKのメンバー・木根尚登と親交があることやTM NETWORK楽曲「SEVEN DAYS WAR」をカバーしているという縁もあったことから、オファーを快諾。

エンディングテーマとして、氷川きよし with t.komuro名義による「Party of Monsters」が誕生した。

この曲は歌い出しのフレーズ「Pa Pa Pa Party of Monsters Monsters Monsters ~」が耳に残るテクノ色の強いダンスチューン。

氷川にとって初挑戦となる高速ラップにも挑戦している他、近日公開が予定されているMVの中では「大勢の“モンスターダンサーズ”と共に激しいダンスも披露「ぜひ幅広い方々に曲を聴いて踊ってもらいたい！」とコメント。

6月4日リリースされるCDの中には、MV制作のメイキング映像をおさめたDVDも収録されている。



また、『Party of Monsters』の楽曲を使用した「ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ」のエンディング映像も、東映アニメーション公式YouTubeチャンネルにて、本日4月6日の9:30から、解禁となる。

氷川にとって歌手活動再開後初のシングルリリースとなる今作。

2月に新たなファンクラブが始動、5月8日（ウエスタ川越）から全国コンサートツアー『KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025 ～KIINA’S LAND～』がスタートする。

ますます精力的な、氷川きよし+KIINA.の動きに注目したい！

■Release

2025.04.06 digital Release COKM-45691

2025.06.04 CD Release ※特典DVD付 COZA-2184 \2,750（in tax）

「Party of Monsters」

氷川きよし with t.komuro

lylics,music,arranged by 小室哲哉



■配信情報

https://lnk.to/PartyofMonsters



■CD予約情報

https://lnk.to/PartyofMonstersShop





ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ

■放送表記：2025年4月6日から日曜あさ９時よりフジテレビほかにて放送開始

（※地域により放送時間・曜日が異なります）

■公式ホームページ：https://www.toei-anim.co.jp/kitaro/

■X（旧Twitter）：https://x.com/kitaro_anime

(C)水木プロ・東映アニメーション

[権利表記 ※短縮版] TBD



【「ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ」 エンディング映像】

東映アニメーション公式YouTubeチャンネルにて、4月6日（日）9:30解禁

https://youtu.be/O_nX0Ss1MTI?si=rHivGdqDw67HBzbn





■氷川きよし プロフィール

氷川きよし（ヒカワ キヨシ） 福岡県出身。

2000年2月2日22歳で日本コロムビアより「箱根八里の半次郎」でデビュー。

その年の音楽賞の新人賞を総なめ。第51回NHK紅白歌合戦に初出場し、以来2024年まで24回出場。

2008年には大トリをつとめた。2006年には第48回日本レコード大賞で「一剣」にて大賞を受賞。

近年は、アニメ「ドラゴンボール超」の主題歌「限界突破×サバイバー」で大ブレイク。圧巻の歌唱力とビジュアル、人を包み込む人間性で、老若男女問わず、幅広い年齢層のファンを持つ、歌謡界の傾向を大きく変えた存在。

2025年4月にアニメ「ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ」エンディングテーマにもなっている「Party of Monsters」をリリース。5月から全国コンサートツアー「KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025 ～KIINA’S LAND～」を開催する。

■小室哲哉 プロフィール

小室哲哉(コムロ テツヤ） 東京都生まれ。

音楽家。音楽プロデューサー、作詞家、作曲家、編曲家、キーボーディスト、シンセサイザープログラマー、ミキシングエンジニア。1983年、宇都宮隆、木根尚登とTM NETWORKを結成し、1984年に「金曜日のライオン」でデビュー。同ユニットのリーダーとして、早くからその音楽的才能を開花。以後、プロデューサーとしても幅広いアーティストを手がけ、これまで世に生み出した楽曲総数は1,600曲を超える。日本歴代シングル総売上が作詞/作曲/編曲の全ての分野でTOP5に入り、20曲以上がミリオンセラーを獲得する稀代のヒットメーカー。

【KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025 ～KIINA’S LAND～】



5月8日(木) ウェスタ川越 / 開演 15:00

5月9日(金) ウェスタ川越 / 開演 15:00

問い合わせ：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日12:00～18:00)



5月22日（木） 福岡市民ホール / 開演 17:00

5月23日（金） 福岡市民ホール / 開演 13:00

問い合わせ：鈴木企画 092-406-5960（平日AM10：00～PM3：00）



6月3日（火） 大宮ソニックシティ / 開演17:00

6月4日（水） 大宮ソニックシティ / 1部 開演13:00・2部 開演17:00

問い合わせ：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日12:00～18:00）



7月15日（火） ロームシアター京都 / 開演17:00

7月17日（木） 神戸国際会館 こくさいホール / 開演 17:00

7月18日（金） 神戸国際会館 こくさいホール / 開演 14:00

問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日 12:00～17:00）



and more…



チケット：一般発売日 4/12

チケット代：全席指定\10,000-(税込)※未就学児入場不可



＜プレイガイド＞

・ぴあ https://w.pia.jp/t/hikawakiyoshi25/

・ローソンチケット https://l-tike.com/kiizna/

・イープラス https://eplus.jp/hikawa/

・CNプレイガイド https://www.cnplayguide.com/kh2025/cn/





詳細はKIIZNAホームページをご覧ください。

https://www.kiizna.co.jp/concert/detail/concert-post-11840/