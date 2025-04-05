【新記録】アルバルク東京主管試合 最多入場者数 更新のお知らせ
トヨタアルバルク東京株式会社
いつもアルバルク東京への応援ありがとうございます。
アルバルク東京主管試合 最多入場者数 10,871名
りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 B1リーグ戦 第29節
2025年4月5日(土) 16：05 TIPOFF
いつもアルバルク東京への応援ありがとうございます。
本日、2025年4月5日(土)に国立代々木競技場第一体育館にて開催した、
りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 B1リーグ戦 第29節 千葉ジェッツ戦の入場者数が10,871名となりました。
これにより、2024年4月28日(日)に2023-24シーズン 第35節 群馬クレインサンダーズ戦（＠国立代々木競技場第一体育館）で記録した10,513名を上回り、アルバルク東京主管試合における最多入場者数を更新しクラブ新記録を樹立しましたので、お知らせいたします。
記録概要
アルバルク東京主管試合 最多入場者数 10,871名
達成試合
りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 B1リーグ戦 第29節
アルバルク東京 vs 千葉ジェッツ
日程
2025年4月5日(土) 16：05 TIPOFF
会場：国立代々木競技場 第一体育館