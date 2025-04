【華原朋美】デビュー30周年記念ライブを9/9に開催決定！『華原朋美 30th Anniversary Live～(ハート)LOVE IS BEST(ハート)～Presented by WOWOWプラス』

株式会社WOWOWプラス

7年ぶり、自身最多公演数を巡る全国ツアー『華原朋美 LIVE TOUR 2024-2025~(ハート)LOVE IS BEST(ハート)~』を開催中の華原朋美が、9月9日(火)に東京・LINE CUBE SHIBUYAでデビュー30周年を記念したスペシャルライブ『華原朋美 30th Anniversary Live~(ハート)LOVE IS BEST(ハート)~Presented by WOWOWプラス』を開催します。

1995年9月8日に「keep yourself alive」で歌手デビューを果たし、「I BELIEVE」「I'm proud」「save your dream」等がミリオンヒットを記録するなど、90年代の音楽シーンを席巻した華原朋美。

自身のオリジナル曲以外にもミュージカル楽曲や名曲カバーなどの幅広いレパートリーを持ち、今も変わらぬ伸びやかで洗練された歌声と、一層磨きのかかった表現力・歌唱力が世代を超えて感動・共感を呼んでいます。

今回のスペシャルライブでは、30年の集大成として大ヒットナンバーを中心に、全国ツアーで発表された新曲「LOVE IS BEST」「永遠乃愛」、そして名曲カバーを生バンド演奏の特別演出でお届けします。

華原朋美の30年の想いが詰まったメモリアルなライブをお見逃しなく!

【公演名】

華原朋美 30th Anniversary Live~(ハート)LOVE IS BEST(ハート)~Presented by WOWOWプラス

【日時】

2025年9月9日(火)

18:15開場/19:00開演

【会場】

LINE CUBE SHIBUYA

東京都渋谷区宇田川町1-1

【チケット】

全席指定(税込)

9,800円

※お席必要な場合は有料(2歳以下は保護者1名につき、膝上観覧1名まで無料)

<プレイガイド先行>

2025年4月5日(土)18:30~4月13日(日)23:59

<一般発売日>

2025年4月19日(土)10:00~

<プレイガイド>

チケットぴあ(Pコード:295739)

https://t.pia.jp/(https://w.pia.jp/t/tomomikahala-live/)

ローソンチケット(Lコード:76225)

https://l-tike.com/

e+(イープラス)

https://eplus.jp/(https://eplus.jp/kahala-tomomi-30th/)

【主催/企画制作】

WOWOWプラス

【お問い合せ先】

WOWOWプラス カスタマーセンター

TEL:0570-007-252/IP電話:045-330-9390

(年末年始を除く9:00~18:00)

【特設サイト】

https://tomomikahala-live.jp/

7年ぶり、自身最多公演数の全国ツアー開催中!

『華原朋美 LIVE TOUR 2024-2025~(ハート)LOVE IS BEST(ハート)~Presented by WOWOWプラス』

2024年

11月16日(土)/神奈川 関内ホール 大ホール SOLD OUT

11月23日(土)/滋賀 野洲文化ホール SOLD OUT

11月29日(金)/大阪 NHK大阪ホール SOLD OUT

2025年

01月18日(土)/埼玉 あげお富士住建ホール(上尾市文化センター) SOLD OUT

02月07日(金)/沖縄 那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場 SOLD OUT

02月24日(月・祝)/愛知 刈谷市総合文化センターアイリス 大ホール SOLD OUT

03月01日(土)/大分 別府国際コンベンションセンター(B-Con Plaza)フィルハーモニアホール

03月21日(金)/宮城 電力ホール

04月05日(土)/東京 ティアラこうとう 大ホール SOLD OUT

04月12日(土)/静岡 沼津市民文化センター 大ホール

04月19日(土)/山口 KDDI維新ホール(山口市産業交流拠点施設)

04月26日(土)/茨城 水戸市民会館 グロービスホール(大ホール) SOLD OUT

05月10日(土)/埼玉 東松山市民文化センター ホール SOLD OUT

05月11日(日)/北海道 カナモトホール(札幌市民ホール)

05月16日(金)/福岡 福岡国際会議場 メインホール

05月17日(土)/熊本 市民会館シアーズホーム夢ホール

05月24日(土)/神奈川 相模原市民会館 ホール SOLD OUT

05月31日(土)/広島 広島国際会議場 フェニックスホール

06月01日(日)/岡山 岡山芸術創造劇場 ハレノワ

06月07日(土)/千葉 浦安市文化会館 大ホール

06月08日(日)/群馬 メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎(伊勢崎市文化会館)

06月12日(木)/愛知 岡谷鋼機名古屋公会堂

06月21日(土)/大阪 南海浪切ホール 大ホール

06月22日(日)/京都 文化パルク城陽 プラムホール