人気動画クリエイター「あかさかの箱」のアニメイトコラボグッズが発売決定！

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株式会社アニメイトホールディングス




全国のアニメイト店頭・アニメイト通販・ムービック通信販売にて、4/15（火）から「あかさかの箱」アニメイトコラボグッズの先行予約を開始します。


5/4（日）までにご予約の方は必ず商品をご購入できますので、じっくり選んでね！


また8/2（土）～アニメイト店頭にて発売予定！


発売店舗は後日発表いたします。



■「あかさかの箱」　新商品情報　発売元：ムービック




【商品名】マスコットキーホルダー（2種）


【価格】各2,530円（税込）



【商品名】ステッカー（2種）　


【価格】各440円（税込）



【商品名】アクリルスタンド（2種）


【価格】各1,320円（税込）



【商品名】ラバーストラップ（2種）


【価格】各880円（税込）



【商品名】缶バッジセット


【価格】880円（税込）



【商品名】ポーチ


【価格】2,530円（税込）



【商品名】カード型キーホルダー（2種）


【価格】各880円（税込）



【商品名】トートバッグ


【価格】2,640円（税込））



【商品名】アクリルお守りコレクション　全6種


【価格】770円（税込）



【概要】


■「あかさかの箱」アニメイトコラボグッズ


▼先行予約


2025年4月15日（火）12：00～　


※5月4日（日）までにご予約の方は必ず商品をご購入できます。



▼発売日


アニメイトにて2025年8月2日（土）から発売


※発売店舗は後日発表いたします。



▼販売先


全国のアニメイト


https://www.animate.co.jp/shop/



アニメイト通販


https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/akasakabox_goods/cd/3555/



ムービック通信販売


https://www.movic.jp/shop/r/r100150/



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。


※商品の発売、仕様、につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。ご了承ください。



■権利表記：(C)︎ UUUM



■あかさかの箱：


https://www.youtube.com/@akasakasmallbox



■ムービック：https://www.movic.jp/



【株式会社ムービック 会社概要】


ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。