人気動画クリエイター「あかさかの箱」のアニメイトコラボグッズが発売決定！
全国のアニメイト店頭・アニメイト通販・ムービック通信販売にて、4/15（火）から「あかさかの箱」アニメイトコラボグッズの先行予約を開始します。
5/4（日）までにご予約の方は必ず商品をご購入できますので、じっくり選んでね！
また8/2（土）～アニメイト店頭にて発売予定！
発売店舗は後日発表いたします。
■「あかさかの箱」 新商品情報 発売元：ムービック
【商品名】マスコットキーホルダー（2種）
【価格】各2,530円（税込）
【商品名】ステッカー（2種）
【価格】各440円（税込）
【商品名】アクリルスタンド（2種）
【価格】各1,320円（税込）
【商品名】ラバーストラップ（2種）
【価格】各880円（税込）
【商品名】缶バッジセット
【価格】880円（税込）
【商品名】ポーチ
【価格】2,530円（税込）
【商品名】カード型キーホルダー（2種）
【価格】各880円（税込）
【商品名】トートバッグ
【価格】2,640円（税込））
【商品名】アクリルお守りコレクション 全6種
【価格】770円（税込）
【概要】
■「あかさかの箱」アニメイトコラボグッズ
▼先行予約
2025年4月15日（火）12：00～
※5月4日（日）までにご予約の方は必ず商品をご購入できます。
▼発売日
アニメイトにて2025年8月2日（土）から発売
※発売店舗は後日発表いたします。
▼販売先
全国のアニメイト
https://www.animate.co.jp/shop/
アニメイト通販
https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/akasakabox_goods/cd/3555/
ムービック通信販売
https://www.movic.jp/shop/r/r100150/
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品の発売、仕様、につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。ご了承ください。
■権利表記：(C)︎ UUUM
■あかさかの箱：
https://www.youtube.com/@akasakasmallbox
■ムービック：https://www.movic.jp/
【株式会社ムービック 会社概要】
ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。