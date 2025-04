次世代ゲーム体験を加速する── Diarkis が Nintendo Switch 2 へ対応決定

株式会社Diarkis

N 対 N 双方向リアルタイム通信基盤「Diarkis」の開発、提供を行う株式会社Diarkis(所在地:東京都渋谷区、代表取締役CEO:高橋 信頼、以下Diarkis)は、任天堂株式会社(以下「任天堂」)の新たなゲーム専用機「Nintendo Switch(TM) 2」発売にあたり「Nintendo Switch(TM) 2」対応を進めることを決定しました。

・「Nintendo Switch(TM) 2」対応について

Diarkisはこれまで、モバイル、PC、コンソールを問わず、多数のリアルタイム通信を必要とするオンラインゲームに導入され、クロスプラットフォームでグローバルにおいて、低レイテンシかつスケーラブルな通信基盤としてご活用いただいてまいりました。

今後のゲーム体験がさらに高度なリアルタイム性とマルチプレイを求められる中「Nintendo Switch(TM) 2」にも正式対応することで、より多くの開発スタジオがスムーズに次世代機への移行・対応を進めることが可能となります。

当社は今後も、国内外のゲーム開発者にとって、オンラインゲーム開発に自由と安定を提供するミドルウェアとして、さらなる機能拡充・技術連携を進めてまいります。

・株式会社 Diarkis について

株式会社 Diarkis は、「リアルタイム通信」における様々な課題を、テクノロジーを用いて解決する豊富な経験と実績を有する技術者集団です。我々は、当社のミッション「We connect the dots of the digital world」に基づき、Diarkis を介して「人」と「物」を相互につなげられる存在になることで、多種多様の業界のデジタル空間上におけるインフラとなることを目指しております。

Diarkis は、オンラインゲーム開発において、こんな課題を解決するミドルウェアです:

・全世界でマッチングをさせたい

・オンラインライブを遅延なく開催したい

・クロスプラットフォーム対応を実現したい

・制限のないユーザー間の通信を実現したい

・インフラ/ サーバーを少人数で安定運用したい

・障害に強いゲームにしたい

・ゲームを停止せずに、メンテナンスしたい

コーポレートサイト:https://diarkis.io/ja

プロダクトサイト:https://welcome.lp.diarkis.io/