【希少酒6種 ＼4,980】十四代、而今、花陽浴、勝駒、田酒、飛露喜が飲める！『希少酒6種飲み比べプラン』4月6日～4月20日、日本酒原価酒蔵「横浜本店」にて開催！

株式会社ビリオンフーズ

十四代、而今、花陽浴、勝駒、田酒、飛露喜が飲める『希少酒6種飲み比べプラン』を開催



大好評につき、第二弾。



日本酒原価酒蔵「横浜本店」にて、4月6日(日)～4月20日(日)の期間、『希少酒6種飲み比べプラン』を開催いたします。



当プランは、十四代、而今、花陽浴、勝駒、田酒、飛露喜の希少酒6種類の飲み比べに加え、日本酒に合うお料理4品と2時間のプレミアム飲み放題付きの贅沢なプランとなっております。





この機会にぜひ希少酒を思う存分ご堪能ください。36名様限定ですので、ご興味ある方はお早めのご予約を。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

プラン内容



※各種50ml程度でのご提供です

※お料理4品＋プレミアム飲み放題込みでお席が120分制となります(終了30分前ラストオーダー)

※下記日本酒は飲み放題ではありません





・十四代 本丸

・而今 特別純米 生

・花陽浴 純米吟醸 無濾過生原酒

・勝駒 純米 しぼりたて

・飛露喜 特別純米

・田酒 特別純米

プレミアム飲み放題メニュー



※飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します

今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=14094924

プラン概要



◆開催期間

2025年4月6日(日)～4月20日(日)





◆料金

\4,980(税込)

※お料理4品+120分プレミアム飲み放題付き(終了30分前ラストオーダー)

※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可



◆定員

36名様

※定員になり次第受付終了

◆実施店舗

日本酒原価酒蔵 横浜本店

〒221-0835

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目23－8 ルポビル1階 (https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5+%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E6%9C%AC%E5%BA%97/@35.4676053,139.6195675,16.75z/data=!4m6!3m5!1s0x60185d6810b31d9d:0xe8cbcd4b3e72d00f!8m2!3d35.4688153!4d139.6214312!16s%2Fg%2F11w1bzxcs4?hl=ja&coh=219815&entry=tts&g_ep=EgoyMDI0MDYyNi4wKgBIAVAD)





◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に、以下コースがございますのでご選択ください。

「希少酒6種飲み比べプラン」\4,980



◯電話予約

045-755-7444

今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=14094924

備考





・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）

・当プランはお料理4品とプレミアム飲み放題込みでお席が120分制となります(終了30分前ラストオーダー)

・飲み比べの日本酒については各種50ml程の提供となります。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではありません。

・飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

アプリのダウンロードはこちらから

・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)

・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル7F

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

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・TikTok

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・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/