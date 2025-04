ケント・モリ、日本が誇る伝統文化を世界に誇るエンターテイメントに昇華させた新たなライブショーケース「JAPAN to the WORLD」を発表

株式会社ジーライオン

ケーエムワン株式会社(所在地:兵庫県神戸市中央区)は日本の歴史、伝統文化とそこに宿る精神性を取り入れ、全く新しい表現として昇華させた新たなライブショーケース「JAPAN to the WORLD」のリリースを発表いたしました。

このプロジェクトは、世界的アーティストと共に、50 カ国 200 以上の主要都市にて、そのステージに立ち続けてきた 世界最高峰の表現者 ケント・モリが、これまでの人生を通じて各国の人や文化と触れ合い、日本では全国各地をダンスワークショップで回り続け、そこで体験してきた、日本の伝統文化の素晴らしさ、そこに宿るメッセージ、精神性はそのままに、全く新しいエンターテイメントとして、全面プロデュースを行い日本が世界に誇るコンテンツとして創り上げました。

関係者向けお披露目会での様子

2025年3月2日実施

Kento Mori Produce Live Showcase「JAPAN to the WORLD」@大阪・GLION MUSEUM開催

ダイジェスト動画はこちらから :https://youtu.be/fltySRNRXdk

JAPAN to the WORLD とは...

1. 伝統文化と最先端テクノロジーの融合

日本各地の伝統文化・伝統芸能とコラボレーションし、独自の表現に昇華(常若:とこわか)することで生まれる、現代的なアート表現にしたショーコンテンツです。そこには、様々な最先端テクノロジーやスペシャリスト達との掛け算があり、まさにデジタルアートや映像技術も取り込み、新しいスタイルのエンターテイメントとして生み出されます。

2. 世界中のスペシャリスト・クリエイターの参加

「JAPAN to the WORLD」には、国内外で活躍するクリエイターやアーティストが今後も参加することで、新しいクリエイティブの掛け算が生まれます。

3. 国・地方自治体との連携による文化芸術の発信

日本各地の伝統芸能や伝統文化とコラボレーションを深めていくことで、それらを新しい形で世界中の人が心動くエンターテイメントに昇華させて発信します。これにより、地方文化の持続的な発展と、地域活性化にも貢献します。

4. ターゲットは全世界80億人、グローバル展開を視野に

日本国内のインバウンド向けコンテンツとしてだけではなく、海外での公演やオンライン配信を通じて、世界中の観客に日本の伝統と革新の融合を届けます。

今後の展望

「JAPAN to the WORLD」は、日本が世界に誇る新たなショーケースとして、【EXPO 2025 大阪・関西万博】での披露を皮切りに、国内外での公演を順次展開予定です。また、各地の伝統芸能やクリエイターの皆様との連携を強化し、プラットフォームとしても機能し、日本文化を新たな形で発信するためのプロジェクトを拡大していきます。

私たちと一緒に世界を変えていきましょう!

「世界平和への1stepを。」

ケント・モリからのコメント

僕が目指すのは #日本を世界へ My focus right now is “Japan to the World”.

なぜなら世界から見れば日本も世界だと この19年間ロサンゼルスをはじめ、世界中で過ごす中でそう信じられたからです。 僕らは同じ惑星、地球出身です。 同じ出身、同じ人間で「1つ」である。 僕のヒーローはマイケルジャクソンで マドンナが見出してくれたことで今の僕がここにあります。 僕は日本を世界へ打ち出して行きたい。 世界へ打ち出していくのはこの日本の八百万の精神・魂です。 僕らは1つ。

ありがとう 愛してる

KENTO MORI

プロジェクト オフィシャルサイト :https://km1world.com/japantotheworld/

ケント・モリ プロフィール

マイケル・ジャクソン、マドンナをはじめ世界が認める世界的ダンスアーティスト。

これまでにマドンナ、クリスブラウン、アッシャーなど世界のトップアーティストの専属ダンサーを務め、全世界 5大大陸 50 カ国 200 以上の主要都市でパフォーマンスを行う。さらに音楽と最先端の技術を掛け合わせたパフォーマンスを魅せる”AR Artist KENTO”としても世界デビューを果たし、世界最高峰のデジタルアート集団”Moment Factory”との協働プロジェクトも実施。

2023-24年にかけては、マドンナがキャリアを総括する【セレブレーション・ワールド・ツアー】でのマイケル-マドンナ共演シーンの演出や、【NFLスーパーボウル2024】ハーフタイムショーへの出演も果たすなどグローバルに活躍を続ける中、近年では日本各地の様々な自治体と連携し、日本文化遺産や、地域に根付く伝統文化と舞の表現を掛け合わせ、様々なSHOWコンテンツを創造し魅力を発信する「#日本を世界へ」プロジェクトを展開しています。

ケーエムワン株式会社(KM1 Inc.)について

ダンスを通じて世界平和を実現する

世界で未だ無い新しい表現を追求し、日本が誇るべき名所や文化をエンターテイメントに昇華する「#日本を世界へ - Japan to the World -」プロジェクトを展開しています。

忍者や妖怪、侍や将軍、神楽や歌舞伎、城や寺院など、地域に根付く伝統文化と舞の表現を掛け合わせて、日本版シルク・ド・ソレイユのSHOWパッケージの実現に向けた地方創生事業を展開しています。

更には、教育事業として、子供から大人まで「誰もがいつからでも夢を見れる」ことを伝える、日本各地でのダンスワークショップや義務教育へのダンスカリキュラムを行うなどの地方創生事業を行っております。

アーティストのプロモーションや育成及びマネジメント、コンサートやイベントの企画・制作・運営並びにこれらの請負など、幅広い事業を展開しています。

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて31ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみにと止まらず、飲料事業、ウエディング事業、旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしで、GLIONグループにしかできない「感動」をお客様へお届けします。

