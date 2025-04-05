2連泊から利用できる【Club Savvy Light】ビーチアイテムやキッズディナー無料etc.うれしい楽しい沖縄バカンス
「ルネッサンスビーチ」
ルネッサンス リゾート オキナワ（沖縄県恩納村 総支配人：伊良波清）は、2025年4月1日～10月31日の期間、2連泊（一部期間2～3連泊）のお客さまに、リゾートステイを満喫していただくためのおもてなし「Club Savvy Light（クラブサビーライト）」をご用意いたします。
ルネッサンス リゾート オキナワ :
https://renaissance-okinawa.com/
「ルネッサンス リゾート オキナワ」
例えば、環境省「海水浴場100選」の特選に認定されるプライベートビーチで、海遊びを楽しむのに便利なパラソル・チェア・マット、バナナボートや、早朝ビーチ琉球ヨーガが無料です。
「クマノミ号クルーズ」
また、サンゴの海を泳ぐカラフルな魚を水中展望室から眺める「クマノミ号クルーズ」や、ルネッサンスで暮らす生き物との「ふれあい体験プログラム」などのアクティビティが、10～50％OFFの特別料金となります。「琉球衣装での記念撮影」や「キッズお仕事体験」などへもご優待。
ディナー「ブッフェ」イメージ
ディナーでは、ブッフェ・BBQ・和食・寿司・飲茶のレストラン（大人同席）にて、小学生以下のお子さまのキッズメニューが無料です。
「ルネッサンス リゾート オキナワ」
エメラルドグリーンの海でパワーをチャージ。連泊ならではのお得でアクティブなリゾートステイを、ぜひご堪能ください。
■2025【Club Savvy Light】
【期 間】2025年4月1日～10月31日
【対 象】すべての客室タイプのゲスト
【条 件】2連泊のゲスト（2025年7月1日～9月30日は2～3連泊）
【内 容】
・アクティビティが無料、または特別料金（無料・半額・30%OFF・10％OFF）
・ルネッサンスで暮らす、生き物ふれあい体験プログラムが特別料金（半額）
・アート工房、親子メニュー、キッズお仕事チャレンジが特別料金（半額・10％OFF）
・キッズディナーが無料（ブッフェ・BBQ・和食・寿司・飲茶／小学生以下・大人同伴）
Club Savvy Light :
https://renaissance-okinawa.com/clubsavvy/
【Club Savvy Light】クラブサビーライト （サービスメニュー例）
「ルネッサンスビーチ」
サービスメニュー一覧 :
https://renaissance-okinawa.com/clubsavvy/images/programlist.pdf
【アクティビティ無料】
「バナナボート」イメージ
・バナナボート（通常1,100円）
・早朝ビーチ琉球ヨーガ（通常2,500円）
・ビーチパラソル（通常1,100円）
・ビーチチェア（通常1,100円）
・ビーチマット（通常550円）
【アクティビティ50％OFF】
「ドルフィンスプラッシュ」イメージ
・クマノミ号クルーズ（通常3,000円）
・ドルフィンスプラッシュ（通常ペア7,000円）
・リクガメキーパー（通常1組5名迄14,000円）
・ウミガメクラス（通常ペア7,000円）
・フィッシュクラス（通常ペア7,000円）
・アニマルキーパー（通常ペア7,000円）
・はりゅう船サバニ体験（通常3,000円）
・美ら海調査隊（通常ペア8,000円）
・手作りアート工房（通常4,000円～）
・シュノーケルレンタル、カヌーレンタル（通常1,100円）
・親子でもぐりんパ！、プールで玉入れ競争、ビーチクリーニングほか
【アクティビティ30％OFF】
「トレジャーハンティング」イメージ
・トレジャーハンティング（通常5,500円）
・ヨットクルージング（通常2,750円）
・ヨットサンセットセーリング（通常4,400円）
【アクティビティ10％OFF】
「シュノーケリング」イメージ
・水納島シュノーケリング（通常12,500円）
・パラセーリング（通常8,800円）
・トローリング（通常8,000円）
・ボートフィッシング（通常9,500円）
・ハッピードルフィン（通常1組25,000円）
・ドルフィンエンカウンターS（通常18,000円）
・三線教室（通常2,000円）
・琉球衣装で記念撮影（通常1組3名まで4,400円～）
・泡盛利き酒（通常2,000円）ほか
・初めて☆お仕事チャレンジ（通常2,000円～2,700円）パティシエ、シェフ、バーテンダー、
エイサー、船長、ベルスタッフほか
・親子でバーガー作り／スィーツ／パン工房（通常ペア4,000円～5,000円）
【キッズディナー無料】 ※指定レストラン／大人同伴
・「セイルフィッシュカフェ」 The Buffet（通常3,000円）
「キッズバイキング」イメージ
大人と同じブッフェ料理に加えて、キッズが大好きなハンバーグや辛くないカレーも
「キッズコーナー」イメージ
お子さま手巻き寿司など、キッズコーナーも
「コーラルシービュー」（通常2,800円）
「コーラルシービュー」
海上レストランで夕陽を眺めながらバーベキュー♪
「彩（いろどり）」 玉手箱（通常2,300円）
「玉手箱」イメージ
ビーフステーキ、海老フライ、鶏のから揚げなどがお重に
「マカンマカン」 飲茶三昧（通常3,000円）
「飲茶三昧」イメージ
グループホテル「ココ ガーデンリゾート オキナワ」で人気の飲茶オーダーバイキング
＊料金は、全て税・サービス料込
【ルネッサンス リゾート オキナワ】
「ルネッサンス リゾート オキナワ」
エメラルドグリーンの海と白い砂浜が広がる全室オーシャンビューのエンターテイメントビーチリゾート。
「ドルフィンプログラム」イメージ
60種以上のマリンスポーツ、室内＆屋外プール、ラグーンに暮らすイルカとふれあうドルフィンプログラム、キッズお仕事体験など、豊かな自然の中で楽しく学んで遊べます。
フレンチ＆鉄板焼「フォーシーズン」
サンセットBBQや琉球炭火焼、寿司、日本料理、フレンチ、鉄板焼など、個性的な9ヶ所のレストラン＆バー。山田温泉、タラソテラピーサロン、5つのショップが揃い、子どもから大人まで、上質なリゾートステイをご堪能いただけます。
「ココ ガーデンリゾート オキナワ」
ロングステイ特典「Club Savvy」や記念日のおもてなしも好評です。グループホテル「ココ ガーデンリゾート オキナワ」へは、無料の定時バスで15分。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QILKQtZ_U-c ]
https://prtimes.jp/a/?f=d24632-913-6e589710a8abccb3dabb06eb551bb045.pdf