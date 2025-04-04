AI¡ß¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëMagicHolic¤¬ÅìµþÅÔ¼çºÅ¡ÖÀÄ»³¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ÊASAC¡Ë¡×¤Ë¤Æ¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¾Þ¡¦GMO¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼ÒMagicHolic¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿å¾å ½í¡¢°Ê²¼¡ÖMagicHolic¡×¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÀÄ»³¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ÊASAC¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¾Þ¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖGMO¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¾Þ¡×¤òÆ±»þ¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÍ»¹ç¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õ¾Þ¤ÎÇØ·Ê¡¦³µÍ×
¡ÖÀÄ»³¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ÊASAC¡Ë¡×¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬ÍË¾¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£MagicHolic¤Ï¥Ç¥â¥Ç¥¤¡ÊÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¡Ë¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¿¿ô¤Î»²²Ã¼Ô¤ä¿³ºº°÷¤ÎÊý¡¹¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¾Þ¡×¡ÖGMO¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¾Þ¡×¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤òÃ£À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê¾Þ¤ò2¤Ä¤â¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£MagicHolic¤ÏAI¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òÎå¤ß¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³×¿·Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
MagicHolic¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âAIµ»½Ñ¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î·Á¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£ËÜ¼õ¾Þ¤òµ¡¤Ë¡¢°ìÁØ¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤È»ö¶È¿ä¿Ê¤ò¿Þ¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒMagicHolic ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒMagicHolic
½êºßÃÏ¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®1-33-5 BLESSÃæÌîÌïÀ¸Ä®311
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿å¾å ½í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
URL¡§https://magic-holic.com/
ÅìµþÅÔ¼çºÅASACÂè20´ü¤Ï4·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏÊç½¸Ãæ
https://www.acceleration-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/program.php