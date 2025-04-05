V¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¡ØAWA UPSTREAM 2025 SPRING¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«
AWA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÉÚ³ß¹¸¸Ê¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¡ÊÄê³ÛÀ©¡Ë²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖAWA¡Ê¥¢¥ï¡Ë¡×¤Ï¡¢3·î23Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤·¤¿V¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¡ØAWA UPSTREAM 2025 SPRING¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¸ß¤¤¤ÎÁÛ¤¤¤ÈÇ®¶¸¤¬±²´¬¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É¤½¤ó¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËGRIT at Shibuya¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ØAWA UPSTREAM 2025 SPRING¡Ù¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈAWAÇÛ¿®¼Ô¤ÎÁ´10ÁÈ¤¬¶¦±é¤·¤¿V¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¡£³Æ½Ð±é¼Ô¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥¯¥È¤òµÏ¿¤·¤¿Ê¸¾Ï¤È¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤ÇÅöÆü¤ÎÇ®¶¸¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤âÈÎÇäÃæ¡£¤¼¤Ò¡¢¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È(°ìÉôÈ´¿è)
Äê³ÛÀ©²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖAWA¡×¼çºÅ¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØAWA UPSTREAM 2025 SPRING¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯3·î23Æü(Æü)¤ËGRIT at Shibuya¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤Î¡ØAWA UPSTREAM 2024 AUTUMN¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¡È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¸ß¤¤¤ÎÁÛ¤¤¤ÈÇ®¶¸¤¬±²´¬¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É¤½¤ó¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£²ó¤âV¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç²»³Ú³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¡¢AWA¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÇÛ¿®¼Ô¤Ê¤É¤¬½Ð±é¡£º£²ó¤Î½Ð±é¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢Ibuki¡¢ÁÕ¤ß¤ß¡¢°ñ¤à¤¢¤ó¡¢ÑÛ¡¹ºé¡¢¤¢¤Þ¤Í¤â¤â¡¢·î¿¼¥Ä¥¡¢¥Õ¥¡¥à¡¦¥Õ¥¡¥¿¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢AWAÇÛ¿®¼Ô¤ÎEMUNEKO¡¢Çµ»Ò¡¢Kisara¤Î·×10Ì¾¤Ë¤è¤ëÂç¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é
https://news.awa.fm/awaupstreamspring-livereport
¢£¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§\2,000
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î12Æü(ÅÚ) 21:00¤Þ¤Ç
¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î12Æü(ÅÚ) 23:59¤Þ¤Ç
¢¨´ü´ÖÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¥Úー¥¸
https://www.zan-live.com/ja/live/detail/10555
¢£¥¢¥×¥ê³µÍ×
¡ÖAWA¡Ê¥¢¥ï¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ¤Ë¤è¤ëAWA³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¡ÊÄê³ÛÀ©¡Ë²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£2015Ç¯5·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢ÇÛ¿®³Ú¶Ê¿ô¤Ï1²¯5,000Ëü¶Ê¡¢ÃøÌ¾¿Í¤ª¤è¤Ó¥æー¥¶ー¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¿ô¤ÏÌó1,600Ëü·ï¤Ë¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¹¡£Á´µ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë·î³Û980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê¢¨App Store¡¢Google Play¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¤Ï1,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë¤Î¡ÖSTANDARD¥×¥é¥ó¡×¤ä¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥óºÆÀ¸¡×¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò·î³ÛÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖFREE¥×¥é¥ó¡×¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢·î¡¹480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÁ´µ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö³ØÀ¸¥×¥é¥ó¡×¡¢·î³Û270±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÆÃÄê¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ä°¤ÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥é¥ó¡×¤Ê¤É¡¢³Æ¼ïÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAWA¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥«ー¥Ê¥Ó¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÃ¼Ëö¡¢¥¹¥Þー¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¡£³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Î»ì¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈþ¤·¤¯¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¡ÖLYRIC DIVE¡Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¥À¥¤¥Ö¡Ë¡×¤ä¡¢²»À¼¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢¥®¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¥æー¥¶ーÆ±»Î¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢Æ±¤¸¶õ´Ö¤ÇÆ±¤¸²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶õ´Ö¡ÖLOUNGE¡Ê¥é¥¦¥ó¥¸¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤ä»ëÄ°´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥×¥é¥ó¤äµ¡Ç½¤ò³È½¼¤·¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§¡ÖAWA¡Ê¥¢¥ï¡Ë¡×¡¡https://awa.fm/(https://awa.fm/)
¿ä¾©´Ä¶¡§¡ã¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¡äiOS 14.0°Ê¹ß¡¢Android 10.0°Ê¹ß
¡ãPCÈÇ¡äWindows 10(32/64bit)¡¢Mac OS X 10.11 (El Capitan)°Ê¾å
¡ã¥Ö¥é¥¦¥¶¡ä Google Chrome (ºÇ¿·ÈÇ)¡¢Microsoft Edge (ºÇ¿·ÈÇ)¡¢Safari (ºÇ¿·ÈÇ)
²Á³Ê¡§STANDARD¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÀÇ¹þ980±ß¡Ë/ FREE¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÌµÎÁ¡Ë/³ØÀ¸¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÀÇ¹þ480±ß¡Ë/¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÀÇ¹þ270±ß¢¨ÆÃÄê¤Î1¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ßÄ°¤ÊüÂê¡Ë
Äó¶¡³«»Ï¡§2015Ç¯5·î27Æü
¢£URL
AWA¡§https://awa.fm/(https://awa.fm/)
App Store¡§https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855(https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855)
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool(https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool)
¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÈÇ¥¢¥×¥ê¡§https://awa.fm/download/(https://awa.fm/download/)
AWA LOUNGE¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡§https://app.awa.fm/lounge/(https://app.awa.fm/lounge/)
AWAºÇ¿·¾ðÊó¡§https://news.awa.fm/(https://news.awa.fm/)
AWA¸ø¼°Twitter¡§https://twitter.com/awa_official?lang=ja(https://twitter.com/awa_official?lang=ja)
AWA¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/21w3f0k(https://lin.ee/21w3f0k)
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§AWA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¢¥ï¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ°ìÃúÌÜ4ÈÖ1¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»ºËãÉÛ½½ÈÖ¥Ó¥ë¡¡
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÉÚ³ß¡¡¹¸¸Ê
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹ Åù
ÀßÎ©Æü¡§2014Ç¯12·î1Æü
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
AWA¹ÊóÃ´Åöpress@awa.fm