ÇÐÍ¥ »°ËÜÌÚÂçÊå¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÂç»°ËÜÌÚ½¸²ñ¡Ù¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖÂç»°ËÜÌÚÃÄ¡×¤Ë¤ÆÃêÁª¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È
THECOO³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO:Ê¿ÎÉ¿¿¿Í¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É:4255¡Ë¤ÏÆ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²ñ°÷À©¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFanicon¡Ê¥Õ¥¡¥Ë¥³¥ó¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢»°ËÜÌÚÂçÊå¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£²ñ°÷¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂç»°ËÜÌÚ½¸²ñ¡×¤ÎÃêÁª¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖFanicon¡×¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¡Ë¤Î³èÆ°¤ò¡¢¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯²ñ°÷À©¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Î¡Ö¿ä¤·³è¡×ÂÎ¸³¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯3·î15Æü¤Ë¡¢Fanicon¤Ë¤Æ¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖÂç»°ËÜÌÚÃÄ¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤Î»°ËÜÌÚÂçÊå¤µ¤ó¡£Æü¡¹¡¢¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤ä¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥óÅê¹Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»°ËÜÌÚÂçÊå¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£²ñ°÷¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÂç»°ËÜÌÚ½¸²ñ¡Ù¤¬¡¢4·î27ÆüÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥Èー¥¯¥³ー¥Êー¤ÎÂ¾¡¢¥Á¥§¥²ñ¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¸Â¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯ÈÎÇä¤ä¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡³«ºÅ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Âç»°ËÜÌÚ½¸²ñ
Æü»þ¡§4·î27Æü(Æü)¡¡1Éô¡§14:00～ 2Éô¡§18:00～
²ñ¾ì¡§PANDALINDA Shinjuku
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ
²Á³Ê¡§5,000±ß + ÅöÆü¥É¥ê¥ó¥¯Âå
°ìÉÙ»Î¥×¥é¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÖÄ¾É®¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
- °ìÉÙ»Î¥×¥é¥óÀè¹ÔÈÎÇä¡§4·î5Æü(ÅÚ)18:00 ～ 4·î9Æü(¿å)23:59
- Á´²ñ°÷ÈÎÇä¡§4·î12Æü(ÅÚ)18:00 ～ 4·î16Æü(¿å)23:59
Ãí°Õ»ö¹à
- ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤¬¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡ÖÂç»°ËÜÌÚÃÄ¡×²ñ°÷¤ÎÊý¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ2Ëç¤Þ¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±È¼¼Ô¤ÎÊý¤â¡ÖÂç»°ËÜÌÚÃÄ¡×²ñ°÷¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖÂç»°ËÜÌÚÃÄ¡×³µÍ×
°ìÉÙ»Î¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û3,000±ß¡Ë
- Æ°²è¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥óÅê¹Æ
- ËÜ¿ÍÅÐ¾ì¤Î¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È
- ¥¹¥ì¥Ã¥É¡¦¥¯¥¤¥º
- ¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¯¤¸
- ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô
- FC¸ÂÄêÀ¸ÇÛ¿®
- FC¸ÂÄêÀ¸ÇÛ¿®¥¢ー¥«¥¤¥Ö
- ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥ì¥ó¥Àー
- ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ªÏÃ²ñ¡ÊÉÔÄê´ü¡Ë
- ¥ê¥¢¥ë²ñ°÷¾ÚÈ¯¹Ô
ÆóÂë¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û500±ß¡Ë
- Æ°²è¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥óÅê¹Æ
- ËÜ¿ÍÅÐ¾ì¤Î¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È
- ¥¹¥ì¥Ã¥É¡¦¥¯¥¤¥º
- ¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¯¤¸
- ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô
- FC¸ÂÄêÀ¸ÇÛ¿®¡Ê¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ê¤·¡Ë
- ¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñ°÷¾Ú
¢¡ ¥À¥¦¥ó¥íー¥É
¥¢¥×¥êÌ¾ ¡§ Fanicon
ÂÐ±þÃ¼Ëö ¡§ iPhone¡¿AndroidÈÇ
Äó¶¡¾ì½ê ¡§ App Store¡¿Google Play
URL ¡§https://fanicon.net/fancommunities/6218
¢¡ ¥¢¥¤¥³¥ó ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1989Ç¯4·î27À¸¤Þ¤ì¡¡Ê¡Åç¸©½Ð¿È¡£ÇÐÍ¥¡£ATG¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー½êÂ°¡Ê¶ÈÌ³Äó·È¡§style office¡Ë
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ãー¡×¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ä¥¥ã¥ó¥É¥ëÌò¤È¤·¤Æ¸½ºß½Ð±éÃæ¡£
¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡¢DisGOONie¡Öfrom Chester Copperpot¡×¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¢ÉñÂæ¡ÖDANPRI STAGE-¥¢¥¤¥É¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ç¥Ã¥É-¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó³«¶É70¼þÇ¯µÇ°ÉñÂæ¡ÖÀ¾Í·µ¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¹©¶ñÂç¹¥¤¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢»þÂå·àÏ¯ÆÉ·à¡Ö¤Ò¤È¤´¤í¤·¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë ¤Ê¤É¡£
THECOO³ô¼°²ñ¼Ò
¢£ Fanicon¡Ê¥Õ¥¡¥Ë¥³¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Fanicon¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤¹¤ë¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢Á´¥¢¥¤¥³¥ó¤ÎÍÎÁ²Ý¶â²ñ°÷¿ô¤Ï¡¢34Ëü5,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¡ÈWith fan, More fun¡É ¤¢¤Ê¤¿¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Úー¥¸¡¡¡¡¡§https://service.fanicon.net/
¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¡¡¡§https://service.fanicon.net/fanimedia
¢£ THECOO³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
THECOO¡Ê¥¶¥¯ー¡Ë¤Ï2014Ç¯1·îÁÏ¶È°ÊÍè¡Ö¡É¤Ç¤¤Ã¤³¤Ê¤¤¡É¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢°ìÈÌ¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Î²ñ°÷À©¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFanicon¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡×µÚ¤Ó¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¸þ¤±¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤òÍÑ¤¤¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö»Ù±ç¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹¹ð¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¿¥á»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸Ä¡×¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡Ê¹¹ð¼ç¡Ë¡¢¥æー¥¶ー¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡Ê¥¢¥¤¥³¥ó¡Ë¤ò·Ò¤°»°Êý¤è¤·¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§THECOO³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡Ê¿ÎÉ¡¡¿¿¿Í
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°2-34-17 ½»Í§ÉÔÆ°»º¸¶½É¥Ó¥ë 11³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2014Ç¯1·î20Æü
URL¡¡¡¡¡§https://thecoo.co.jp