2025Ç¯4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÁ´¹ñÈ¯Çä¡ª¤ªµÒÍÍ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¤ª¼ò¤Î¥¼¥êー¡Ö¤×¤ë¤×¤ëÅí¼ò 240ml¡×¤ò¿·È¯Çä
ÇòÄá¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¤×¤ë¤×¤ëÅí¼ò 240ml¡×¤òÁ´¹ñ¤Ç2025Ç¯4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤×¤ë¤×¤ë¡×¤Ï¡È¿¶¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡É¡¢¡È¤«¤ï¤¤¤¤¸«¤¿ÌÜ¡É¡¢¡È°û¤ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤Î»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿¥Ç¥¶ー¥È´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤ª¼ò¤Î¥¼¥êー¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤×¤ë¤×¤ë¡×¥·¥êー¥º¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥µ¥¤¥º¤Ï190ml¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ö¤â¤¦¾¯¤·°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËËþÂ´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë240ml¤Ë¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤ó¤ä¤ê¤×¤ë¤×¤ë¤·¤¿¥¼¥êー¤Î¿©´¶¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥·¥å¥ï¤Ã¤È¤Ï¤¸¤±¤ëÃº»À¡¢»³Íü¸©»º¤â¤â²Ì½Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡ÇòÄá ¤×¤ë¤×¤ëÅí¼ò 240ml
ÉÊÌÜ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥¥åー¥ë
»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¡¡192±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇÊÌ¡Ë
¸¶ºàÎÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¤â¤â²Ì½Á¡¢¾úÂ¤¥¢¥ë¥³ー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅüÎà¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¿Ãº»À¡¢»ÀÌ£ÎÁ¡¢¹áÎÁ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æý»À£Ã£á¡¢¥²¥ë²½ºÞ¡ÊÁýÇ´Â¿ÅüÎà¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥ó»À£Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó£Ã
¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬¡¡3¡ó
¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡¡¡¡¡¡¤×¤ë¤×¤ë¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¤ª¼ò¤Î¥¼¥êー¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ò¤ó¤ä¤ê¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥·¥å¥ï¤Ã¤È¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ï¤¸¤±¤ëÃº»À¡¢¤â¤â¤Î¾åÉÊ¤ÇÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»³Íü¸©»º¤â¤â²Ì½Á»ÈÍÑ¡Ê²Ì½Á2¡ó¡Ë¡£
°û¤ßÊý¡¡¡¡¡¡¡¡1.ÎäÂ¢¸ËÅù¤Ç¤è¤¯Îä¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡(Ãí) Îä¤ä¤µ¤º¤Ë³«´Ì¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¿È¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2.¾å²¼¤Ë10²ó¤¯¤é¤¤¶¯¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3.¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥°¥é¥¹¤ËÃí¤¤¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë
¢§¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥È
https://www.hakutsuru.co.jp/product/liqueur/purupuru/07418.html
¢§¡Ö¤×¤ë¤×¤ë¡×¥·¥êー¥º¾¦ÉÊ
https://www.hakutsuru.co.jp/purupuru/
¡Ú°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÇòÄá¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼
TEL¡§078-856-7190¡ÊµÙ½ËÆü¤ò½ü¤¯·î～¶â 9:00～17:00¡Ë
ÇòÄá¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.hakutsuru.co.jp/customer/
¢¦¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡ÊPDF¡Ë
https://prtimes.jp/a/?f=d13868-341-f5546f81b085273f9d24bd1b69ab5cb2.pdf