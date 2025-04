¿·À¸³è¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤àºîÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡ª¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥½¥¯¼ç±é¤Î¶»¥­¥å¥ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡Ö¥á¥ê¤Ï³°ÇñÃæ¡×¤«¤éÄêÈÖ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î°¦Áþ·à¤Þ¤Ç¡ÈChannel K¡É¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡ª

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC(IMXC、本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:中村赫也)は、子役時代から芸能界の第一線で活躍しているチャン・グンソク、ムン・グニョンが主演を務めたラブコメディ「メリは外泊中」や愛憎劇好き必見の傑作「黄金の仮面~復讐のシンデレラ~」ほか多様なジャンルの韓国作品を本日4月4日(金)よりPrime Video「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」(以下「チャンネルK」)の会員を対象に配信いたします。

●タイプの異なるイケメンと二重疑似結婚!?

トキメキが止まらないラブコメディ「メリは外泊中」

Licensed by KBS Media Ltd. (C)2010 KBS All rights reserved.

恋愛未経験のヒロインが、インディーズバンドのイケメンボーカルと非情な御曹司との“100日間の二重疑似結婚生活”を通して繰り広げる胸キュン必至のラブコメディ「メリは外泊中」(2010)がチャンネルKに初登場!

【あらすじ】

幼いころに母を亡くし、過保護な父親と共に助け合いながら暮らしてきたヒロインのウィ・メリ(ムン・グニョン)。そんなある日、借金取りに追われていた父親によって財閥の息子であるジョン・イン(キム・ジェウク)と結婚をさせられそうになります。政略結婚から逃れるため、メリは偶然知り合ったインディーズバンドのメンバー、カン・ムギョル(チャン・グンソク)との偽装結婚を思いつきますが、すでに父の手によってインとの婚姻届けが提出されていることが発覚。父の借金を帳消しにできるとはいえ政略結婚に納得がいかない彼女は、昼はインと、夕方はムギョルと共に生活した後、最終的に相手を選ぶという“100日間の二重疑似結婚生活”を送ることになり…?

本作でバンドマンとして活動するムギョルを演じたのは、幼いころから芸能界で活躍し、日本でもリメイクされた男装女子とイケメンバンドのメンバーが繰り広げるラブコメディ「美男<イケメン>ですね」(2009)などで主演を務めたことでも一躍話題となったチャン・グンソク。そして「秋の童話」(2000)にてソン・ヘギョの子供時代を演じたことでも名を広め、その後も「火の女神ジョンイ」(2013)などで主演を飾り女優として活躍し続けているムン・グニョンがW主演を果たしたことでも注目を集めました。

さらには端正なルックスに加え財力と品性を兼ね備えたイケメン御曹司イン役をパク・ミニョンとの共演でも話題を呼んだラブコメディ「彼女の私生活」(2019)などで主演を飾り、日本語が堪能なことでも有名なキム・ジェウクが務めます。また、ムギョルの元恋人であり、女優のソ・ジュン役を「無人島のディーバ」(2023)にてかつてのトップスター歌手ランジュを演じたことが記憶に新しいキム・ヒョジンが熱演。

恋愛に疎いヒロインと、正反対な性格の2人のイケメン男性が“結婚”を通して繰り広げる甘酸っぱいラブコメディ「メリは外泊中」。そんな彼らの恋模様はもちろん!コミカルなセリフや強烈なキャラクター設定など、思わずハマってしまう要素が満載の傑作をぜひチャンネルKでお楽しみください。

■「メリは外泊中」

視聴はこちら(https://amzn.to/3R1Gza8)

●先の読めない展開がクセになる!ドロドロの愛憎劇2作品が到着

嫁 vs 姑が繰り広げる熾烈な戦いの行方は…?

「黄金の仮面~復讐のシンデレラ~」

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2022 KBS. All rights reserved

大企業のSAグループで働きながら、後にグループの社長となるジヌ(イ・ジュンムン)との結婚を果たしたヒロインのスヨン(チャ・イェリョン)。上流階級の妻となり、“現代版シンデレラ”として周囲の憧れの的となった彼女ですが、スヨンのことを嫁として認めない姑でグループの会長でもあるファヨン(ナ・ヨンヒ)から冷遇される毎日。そんなある日、身に覚えのない不倫写真が流出し、ファヨンから離婚を迫られた上に親権まで奪われそうになります。さらに社屋で父親が謎の死を遂げ、これら全てのことにファヨンが関わっていると疑った彼女は、真実を暴くことを決意して…?

自身の人生と愛する家族を奪われ、復讐の化身と化したヒロイン、スヨンをベテラン女優チェ・ミョンギルとW主演を務めた愛憎復讐劇「優雅な母娘(おやこ)」(2019)などに出演するチャ・イェリョンが熱演。そしてそんなヒロインを何としてでも追い出そうとする残酷な姑ファヨンを、「黄金の私の人生」(2017)をはじめとする作品で強烈な母親役を演じるイメージの強いナ・ヨンヒが務めます。

身に覚えのないスキャンダルをきっかけに、幸せの絶頂から奈落の底へ突き落とされたスヨンと、SAグループの地位と品格を守るためならばどんな手段もいとわないグループ会長のファヨン。それぞれの欲望がぶつかり合い、スリル溢れる展開と豪華キャスト陣の圧倒的な演技力に思わず引き込まれてしまうこと間違いなし。さらには真実を暴くために一人奮闘するヒロインの幸せを願い、側でサポートするキャラクターたちのサブストーリーも魅力の1つ。そんなヒューマン要素も加わった見どころ満載の「黄金の仮面~復讐のシンデレラ~」(2022)の結末を、ぜひチャンネルKで見届けてみませんか?

■「黄金の仮面~復讐のシンデレラ~」

視聴はこちら(https://amzn.to/4cnUAsE)

●全62話!ボリューミーな長編で繰り広げる壮絶な愛憎劇

「秘密の家~愛と復讐の迷宮~」

(C) 2022 MBC

突如姿を消した母の行方を追う中で財閥一家に足を踏み入れた弁護士が、様々な事件や陰謀に立ち向かい悪行を明るみにしようと奔走する姿を描いた「秘密の家~愛と復讐の迷宮~」(2022)もチャンネルKに登場。

貧しいながらも弁護士を目指し、母と姉と平穏な日々を送っていた主人公のジファン。しかし母が謎の失踪を遂げたことで人生が激変し、仇である人物の妹と結婚をすることで復讐を仕掛けていく男性の姿を、最高視聴率30%超えのイルイルドラマ「火の鳥-運命のいたずら-」(2020)などに出演し、圧倒的な存在感を放ったソ・ハジュンが務めます。そしてジファンの母を車ではねた事実を隠蔽し、その後も数々の悪事を積み重ねていくテヒョンを、イルイルドラマの人気作品「女の秘密」(2016)に出演するジョンホンが演じ、“イルイルドラマの顔”と称される2人が共演したことでも、視聴者の間で大きな話題を呼びました。

【あらすじ】

母子家庭で姉と3人で暮らす、弁護士志望のジファン(ソ・ハジュン)と財閥一家の息子で、大統領を夢見る野心家のテヒョン(ジョンホン)。学生時代から成績も何もかも全て自分の上をいくジファンを常にライバル視していたテヒョンですが、ある日飲酒運転によってジファンの母親を車ではねてしまいます。しかし母のスクジン(イ・スンヨン)によってその事実が隠蔽され、さらに彼が当時の記憶を失ったことにより事故の記録は闇に葬り去られることに。数年後、その事実に気が付いたジファンは、テヒョンの悪事を暴くため復讐に手を染めていくこととなり…?

主人公を取り巻く悪人たちの非道ぶりや、ありえないほどの奇想天外な出来事の連続に、気が付いたら一気見してしまっていたという声も続出している「秘密の家~愛と復讐の迷宮~」。そんな愛憎劇の傑作をぜひチャンネルKでお楽しみください。

■「秘密の家~愛と復讐の迷宮~」

視聴はこちら(https://amzn.to/4jarTkS)

●注目の若手俳優からベテラン俳優までが大集結!

オムニバスドラマ「ドラマスペシャル2020」

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2020 KBS. All rights reserved

「ペントハウス」シリーズに出演した記憶が新しいチン・ジヒによる、1930年代を背景に夫の気持ちを取り戻そうと奮闘する女性の姿を描いた「モダンガール」。さらには韓国の熾烈な大学受験がテーマとなり社会現象を巻き起こしたドラマ「SKYキャッスル~上流階級の妻たち~」(2018)でもその名を広めたユン・セアによるヒューマンドラマ「クレバス」などが収録されたオムニバスドラマ「ドラマスペシャル2020」(2020)。

キム・ボラ、ドンハ、イ・ユヨン、イ・サンヨプなどをはじめとする実力派俳優から注目の若手俳優までが集結し話題を呼んだ作品もチャンネルKに登場。

前編・後編の10作品(全20話)で構成され、恋愛・ヒューマンといった様々な要素が散りばめられた本作で、心に響く作品を見つけてみてはいかがでしょうか?

■「ドラマスペシャル2020」

視聴はこちら(https://amzn.to/42uWqV1)

●「チャンネルK」について

「韓国ドラマ&エンタメChannel K」とは、Prime Video内で韓国・中国ドラマ、映画、音楽など韓国を中心としたアジアの様々なコンテンツが楽しめる動画配信サービスです。

厳選されたドラマや映画、音楽番組、バラエティ番組を毎日24時間、いつでもどこでも好きなだけお楽しみいただけます。既にAmazon プライム会員の方は、「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」でご登録いただくと月額550円(税込)ですぐにご視聴いただけます。

2024年6月に韓国で開催された音楽祭「K-WAVE CONCERT 人気歌謡」や、アイドル達の休暇に密着した「(G)I-DLE以外取り扱い注意!」などK-POP好きにご満足いただける番組はもちろん!「冬のソナタ」、「宮廷女官チャングムの誓い」、「IRIS-アイリス-」といった一度は聞いたことがある不朽の名作から、「ロマンスヴィラン」や「私の30歳」をはじめとする独占配信作品、人気俳優出演の中国ドラマまでアジアエンタメ好きにご満足いただけるサービスとなっており、どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

・公式サイトはこちら(https://channelk.jp/)

・公式Xはこちら(https://x.com/ChannelK_PR)

・配信ページはこちら(https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront?ie=UTF8&benefitId=channelkjp&mrntrk=slid__pgrid_105607944374_pgeo_1009309_x__adext__ptid_kwd-940872753058&gclid=CjwKCAjwmYCzBhA6EiwAxFwfgPfOFEq9k-JOVPzz64OhLcB2nWYEYzQxQ0-lDK4z0yaW6T7Zc_labBoCd34QAvD_BwE&linkCode=sl2&tag=channelk0d-22&linkId=a1a63f0bb629aad0716d7aaf9f7e2c38&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl)