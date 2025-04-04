¡ãANTEPRIMA/WIREBAG¡ä¥¢ー¥â¥ó¥É²Û»Ò¡Ö¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥Æ¥£¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿25Ç¯½Õ²Æ¿·ºî¡ØCONFETTO(¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥È)¡ÙÈ¯Çä¤Î¤´°ÆÆâ
https://www.wirebag.jp/display/search/?keyword=CONFETTO
2025Ç¯5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎANTEPRIMA/WIREBAG¥·¥ç¥Ã¥×¤ÈANTEPRIMA ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿·ºî¡ÖCONFETTO(¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥È)¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸Å¤¯¤«¤é·ëº§¼°Åù¤Î¤ª½Ë¤¤»ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¹¬±¿¤äÈË±É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢ー¥â¥ó¥É¤Îº½Åü²Û»Ò¡Ö¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥Æ¥£¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¿·ºîCONFETTO(¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥È)¡£¤³¤í¤ó¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ªー¥Ð¥ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÈËÉÙ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê¥àー¥É¤ò±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¹¥ÊーÉÕ¤¤Î´Ö¸ý¤ÏÂç¤¤¯³«¤¡¢²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¯»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤âÈ´·²¡£¼è¤ê³°¤·¤Ç¤¤ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥Á¥§ー¥ó¤âÉÕ¤¡¢3WAY¤Ç¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ï¥¤¥äー¥³ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Î°ú¤¼ê¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¾®¤Ö¤ê¤Ê¤ªºâÉÛ¤¬Æþ¤ë¥¹¥âー¥ë¤È¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¥×¥é¥¹¦Á¤Î¤ª²ÙÊª¤¬Æþ¤ë¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤Î2¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥¹¥âー¥ë¤ÏÁ´10¿§¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤ÏÁ´6¿§¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á´Å¹¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢2025Ç¯4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë～15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¶äºÂ»°±Û¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ìÂÁá¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚSHOP¾ðÊó¡Û
- ¥¢¥ó¥Æ¥×¥ê¥Þ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Êhttps://www.wirebag.jp/¡Ë
- Á´¹ñ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥×¥ê¥Þ/¥ï¥¤¥äー¥Ð¥Ã¥°¤ÎÅ¹ÊÞ¡Êhttps://jp.anteprima.com/shop_list/locationlist/loc:jp/cat:wirebag/¡Ë
¡ãCONFETTO¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥È¡¿¥¹¥âー¥ë
CONFETTO(¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥È)
ÉÊÈÖ¡§PB25SZ66AJ ²Á³Ê¡§\47,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¥µ¥¤¥º¡§W: 22 H: 11 D: 7 cm
¥«¥éー¡§FUCSIA(¥Õ¥¯¥·¥¢¥Ô¥ó¥¯)¡¢BLU CHIARO(¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Ö¥ëー)¡¢VERDE CHIARO(¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥°¥êー¥ó)¡¢AMETISTA(¥¢¥á¥¸¥¹¥È)¡¢NERO OPACO(¥¨¥Ê¥á¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯)¡¢FLAMINGOGENTO(¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¥·¥ë¥Ðー)¡¢CIELOGENTO(¥Á¥§ー¥í¥·¥ë¥Ðー)¡¢VERDEGRIGIOGENTO(¥°¥êー¥ó¥°¥ìー¥·¥ë¥Ðー)¡¢LAVANDAGENTO(¥é¥Ù¥ó¥Àー¥·¥ë¥Ðー)¡¢ARGENTO(¥·¥ë¥Ðー)
¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥È¡¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à
CONFETTO(¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥È)
ÉÊÈÖ¡§PB25SZ60LE ²Á³Ê¡§\77,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¥µ¥¤¥º¡§W: 30 H: 15.5 D: 9 cm
¥«¥éー¡§VERDEGRIGIOGENTO(¥°¥êー¥ó¥°¥ìー¥·¥ë¥Ðー)¡¢LAVANDAGENTO(¥é¥Ù¥ó¥Àー¥·¥ë¥Ðー)¡¢NERO OPACO(¥¨¥Ê¥á¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯)¡¢FLAMINGOGENTO(¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¥·¥ë¥Ðー)¡¢CIELOGENTO(¥Á¥§ー¥í¥·¥ë¥Ðー)¡¢ARGENTO(¥·¥ë¥Ðー)
¡ã¶äºÂ»°±Û POP UP STORE¾ðÊó¡ä
2025Ç¯4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë～4·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¶äºÂ»°±Û¤ËANTEPRIMA/WIREBAG¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¢ー¥â¥ó¥É²Û»Ò¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¡ÖCONFETTO(¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥È)¡×¤ÎÀè¹ÔÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤ー¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ç³§¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ïー¥È¥â¥Áー¥Õ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¡¢¥¥åー¥È¤Ê¿·ºî¡ÖREGINA DI CUORI(¥ì¥¸ー¥Ê ¥Ç¥£ ¥¯¥ªー¥ê)¡×¤ä¡¢´Ö¸ý¤Ë¥¸¥Ã¥Ñー¤òÉÕ¤±¤¿¿Íµ¤¤Î¡ÖSTANDARD Z(¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É Z)¡×¡¢¥Ñー¥ë¤¬¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¡ÖPERLA GLITTER(¤Ú¥ë¥é ¥°¥ê¥Ã¥¿ー)¡×¤Ê¤É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë～4·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë
- ¾ì½ê¡§¶äºÂ»°±Û ËÜ´Û1³¬ GINZA¥¹¥Æー¥¸
- ¤ªÌä¹ç¤»¡§ANTEPRIMA/WIREBAG ¶äºÂ»°±ÛÅ¹¡¡TEL: 03-3562-1111¡ÊÂçÂåÉ½¡Ë
¡ã¶äºÂ»°±Û POP UP STOREÆÃÊÌ¥¢¥¤¥Æ¥à¡ä
REGINA DI CUORI(¥ì¥¸ー¥Ê ¥Ç¥£ ¥¯¥ªー¥ê)
ÉÊÈÖ¡§PB25SMM0MG¡¡²Á³Ê¡§\59,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¥µ¥¤¥º¡§W: 18.5 H: 16 cm
¥«¥éー¡§ARGENTO(¥·¥ë¥Ðー)¡¢CIPRIAGENTO(¥Ñ¥¦¥À¥êー¥Ô¥ó¥¯¥·¥ë¥Ðー)¡¢LATTE METALLICO(¥ªー¥í¥é¥Û¥ï¥¤¥È)
STANDARD Z(¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É Z)
ÉÊÈÖ¡§PB24FMG455¡¡²Á³Ê¡§\50,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¥µ¥¤¥º¡§W: 20.5 H: 19 cm
¥«¥éー¡§NAVYGENTO(¥Í¥¤¥Óー¥·¥ë¥Ðー)¡¢LAVANDAGENTO(¥é¥Ù¥ó¥Àー¥·¥ë¥Ðー)¡¢LATTE METALLICO(¥ªー¥í¥é¥Û¥ï¥¤¥È)¡¢OROGENTO(¥·¥ë¥Ðー¥´ー¥ë¥É)¡¢ARGENTO(¥·¥ë¥Ðー)¡¢CIPRIAGENTO(¥Ñ¥¦¥À¥êー¥Ô¥ó¥¯¥·¥ë¥Ðー) ¡¢KHAKIGENTO (¥«ー¥¥·¥ë¥Ðー)¡¢NERO OPACO(¥¨¥Ê¥á¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯)
PERLA GLITTER( ¥Ú¥ë¥é ¥°¥ê¥Ã¥¿ー)
¡Î¥¹¥âー¥ë¡ÏÉÊÈÖ¡§PB25SAT0GD¡¡²Á³Ê¡§\58,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¥µ¥¤¥º¡§W: 18.5 H: 16 cm
¡Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡ÏÉÊÈÖ¡§PB24FAT0KL¡¡²Á³Ê¡§\92,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¥µ¥¤¥º¡§W: 25 H: 20 cm
¥«¥éー¡§ ARGENTO(¥·¥ë¥Ðー)¡¢OROGENTO(¥·¥ë¥Ðー¥´ー¥ë¥É)
¡Ú¤´¹ØÆþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¡Û
- PERLA GLITTER(¤Ú¥ë¥é ¥°¥ê¥Ã¥¿ー)¡¢STANDARD Z(¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É Z)¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¡¢¤ª°ì¿Í¤µ¤ÞÆ±·¿¡¦Æ±¿§1ÅÀ¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
- ¹ØÆþÀ©¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¹ðÃÎ¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤ª¼è¤êÃÖ¤¡¢Â¾Å¹ÊÞ¤Ø¤Î¤ª¼è¤ê´ó¤»¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÆþÅ¹À©¸Â¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆþÅ¹¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥Æ¥×¥ê¥Þ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
https://jp.anteprima.com/
¡ÈSmart, Precious with Love¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢º£¤Î»þÂå¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤ß¡¢Èþ¤·¤¯¶¯¤¯À¸¤¤ë½÷À¤Ø¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ëANTEPRIMA(¥¢¥ó¥Æ¥×¥ê¥Þ)¡£1993Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢1998Ç¯¤«¤é¥ß¥é¥Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¸ø¼°»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥Æ¥×¥ê¥Þ¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥ï¥¤¥äー¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈSmart, Precious with LOVE¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¤Ë600°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È100¤òÄ¶¤¨¤ë¥«¥éー¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¥·ー¥º¥ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹ËÉÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤é¤¤é¤Èµ±¤¯¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥×¥ê¥º¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥ï¥¤¥äー¥³ー¥É¤ò¡¢ ¿¦¿Í¤¬¤¹¤Ù¤Æ¼ê¤ÇÃúÇ«¤ËÊÔ¤ó¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Ê¿½ÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¤ËÊª¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¤È·Á¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢½÷À¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÇÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿³Ú¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£