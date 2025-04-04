(G)I-DLE¡¢¡ÖSUMMER SONIC 2025¡×½Ð±é·èÄê!!8·î16¡¢17Æü¤Î2Æü´Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹!!
(G)I-DLE¤¬¤³¤Î²Æ¡¢ÆüËÜ¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
(G)I-DLE(MIYEON¡¢MINNIE¡¢SOYEON¡¢YUQI¡¢SHUHUA)¤Ï8·î16¡¢17Æü¤ËÆüËÜ¤ÎÅìµþZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤ÈÂçºå¤ÎËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖSUMMER SONIC 2025¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë(G)I-DLE¤Ï16Æü¤ÎÅìµþ¡¢17Æü¤ÎÂçºå¸ø±é¤Î£²Æü´Ö¤Ø½Ð±é¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È²ñ¤¦Í½Äê¤À¡£
¡ÖSUMMER SONIC¡×¤Ï2000Ç¯¤Î½é¸ø±é¸å¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£ ¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¹¡¢EDM¤Ê¤É»þÂå¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
(G)I-DLE¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ¡ÖSUMMER SONIC¡×¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖSUMMER SONIC 2025¡×¤Ë¤Ï(G)I-DLE¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ý¥Ã¥×¥·¥ó¥¬ー¤ÎAlicia Keys¡¢Camila Cabello¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥ó¥ÉFall Out Boy¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢The Prodigy¤Ê¤É¤¬½Ð±é¤·¡¢¥Õ¥§¥¹¤ÎÇ®µ¤¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢(G)I-DLE¤ÏÀè·î29Æü¤ËÆüËÜ¡¦K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ópresents The Performance 2025¡×¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢31Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎTBSÄ«¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ø½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÃå¼Â¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿Äó¶¡=CUBE ENTERTAINMENT
¢£(G)I-DLE JAPAN OFFICIAL SITE¡¦SNS
(G)I-DLE JAPAN OFFICIAL SITE
https://gidle.cubeent.jp/
(G)I-DLE JAPAN OFFICIAL X ACCOUNT
https://twitter.com/G_I_DLE_JP
(G)I-DLE JAPAN OFFICIAL FANCLUB ¡ÖNEVERLAND JAPAN¡×
https://neverland-japan.com/