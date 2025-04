¡ÖËÜÊª¤Ç¡¢¥¢¥¬¤ì¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥é¥Ã¥Ñー¤ÎJP THE WAVY AXE¥Ö¥é¥ó¥É¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡ª 3·î24Æü¤è¤ê¹á¤ê¤äµ¡Ç½¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯ÇäÃæ

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役 社長:エド・ブリオラ)が展開する男性化粧品ブランド「AXE(アックス)」では、「アックス プレミアムフレグランス ボディスプレー&ボディソープ」を3月24日(月)より発売しております。新商品の発売を機に、2025年のキャンペーンテーマを「本物で、アガれ。」と制定し、様々なコミュニケーションを実施しております。

■JP THE WAVYがアンバサダーに就任!

今回AXEブランドキャンペーンアンバサダーに起用されたJP THE WAVYは、新ジャンルな音楽性で数々のヒットを世に送り出し、ファッションアイコンとしても国内外問わず注目を集めるラッパー。世界各国のTopアーティストたちとも次々と共演も果たし、数々の賞を受賞。様々な舞台で若者を魅了し盛り上げ、世界で活躍する「本物」のトップアーティストであるJP THE WAVYの魅力が、「本物で、アガれ。」というキャンペーンテーマと重なり、この度アンバサダーに就任いただく運びとなりました。就任を機に様々なコミュニケーションを実施する予定です。また、アンバサダー就任を記念し、JP THE WAVYが出演する限定イベント「AXE PRESENTS MUSIC&SOCCER EVENT」への参加チケットが当たるキャンペーンを、2025年4月3日(木)~5月7日(水)にて実施いたします。

<JP THE WAVY プロフィール>

新ジャンルな音楽性で数々のヒットを世に送り出し、ファッションアイコンとしても国内外問わず注目を集めるラッパー。

ダンサーとして活動後、2017年にリリースした「Cho Wavy De Gomenne」が記録的なバイラルヒットに。2021年には“ワイスピ”シリーズ『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』のサウンドトラックにアジア人として唯一抜擢された。

2023年には香港・上海・台湾でのアジアツアーを成功に収め、Rolling Loud Thailand 2023/2024へも2年連続で出演するなど海外での活動も広めている。

また現代アーティスト・村上隆とのユニット、MNNK Bro. (Takashi Murakami & JP THE WAVY)を結成し話題を呼んでいる。

Official HP:https://sorrywavy.jp

Instagram : @sorry_wavy https://www.instagram.com/sorry_wavy

X : @Sorry_Wavy https://twitter.com/sorry_wavy

YouTube:https://www.youtube.com/c/JPTHEWAVY

■アンバサダー就任を記念して、JP THE WAVY出演イベントのチケットが当たる

「本物で、アガれ。」キャンペーン第2弾を開催!

AXEでは、新製品の発売に合わせて “本物を体感できる”プレゼントが当たる「本物で、アガれ。」キャンペーンを全3回実施中です。「本物」を体現する、AXEブランドキャンペーンアンバサダー就任を記念し、JP THE WAVYが出演する限定イベント「AXE PRESENTS MUSIC&SOCCER EVENT」への参加チケットが当たるキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、AXE対象製品を購入し、レシートを応募すると、50組100名さまにJP THE WAVY出演「AXE PRESENTS MUSIC&SOCCER EVENT」のVIPエリア観覧を含む限定イベント限定イベントにご招待します。このイベントでは、AXEプレミアムフレグランススペシャルセットが会場でプレゼントされるほか、賞品が当たるサッカーグッズプレゼント抽選会なども行われます。

対象製品1個につき1口の応募が可能です。新しく生まれ変わったAXEをぜひご体感いただきながら、みなさまのご応募をお待ちしております。

<第2弾キャンペーン概要>

・開催時期:

2025年4月3日(木)~2025年5月7日(水)

・当選賞品:

JP THE WAVY出演「AXE PRESENTS MUSIC&SOCCER EVENT」のVIPエリア観覧を含む限定イベント参加チケット (抽選で50組100名)

※上記イベントでは、AXEプレミアムフレグランス スペシャルセットを来場者全員にプレゼント

※上記イベントでは、賞品が当たるサッカーグッズプレゼント抽選会を実施予定

・参加方法:

対象製品を購入し、ユニリーバメンバーズにてレシートまたは領収書をアップロードして応募

・対象製品:

アックス プレミアム フレグランス ボディスプレー/ボディソープ/ボディソープつめかえ用各種

・特設サイト:

https://unilever-members.com/unilever/lp/axe2025

<新商品情報>

AXEは、ボディスプレーとボディソープの新ラインナップを2025年3月24日(月)より発売開始しました。本製品は、ニオイをしっかりケアしながら、世界的に有名な調香師が開発した香りを楽しめるのが特長です。

香りはシトラスとマリンが融合した爽快なアクアベルガモットと、ミントとフローラルが調和した落ち着きのあるブルーラベンダーの2種類。ボディスプレーは、日本初*¹となる「Zincシールド ニオイ吸着テクノロジー」を搭載。イヤなニオイを吸着し、心地よい香りを長時間持続させます。ボディソープにも「Zincシールド*²(ニオイ吸着剤)」を配合。汗や皮脂など、ニオイの原因を徹底洗浄。さらに、男汗・アブラ・古い角質の3つの汚れに着目し、「トリプルクレンジング成分*³」を配合。清潔感のある肌へ導きます。

■AXEについて

AXEは2007年3月に「アックス フレグランス ボディスプレー」を発売し日本に上陸。自然な香りが手軽に楽しめる製品特長と、大胆でユニークな広告・販促活動により成功を収め、発売以来、10代~20代男性をメインターゲットに男性フレグランス市場を拡大・牽引してまいりました。誰もが自分自身の魅力を最大限に解き放ち、自信を持って生きていけるように背中を押すブランドとして活動を行っております。

公式サイト:https://www.axeblack.jp/products/

公式X:@AxeJP

*¹ 日本で初めてネオデカン酸亜鉛(ニオイ吸着剤)を化粧品に配合。※ユニリーバ調べ。

*² ネオデカン酸亜鉛

*³ カオリン、ベントナイト、重曹(炭酸水素Na):洗浄成分