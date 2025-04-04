i-plug¡¢Áí¹çPR²ñ¼Ò¥×¥é¥Á¥Ê¥à¤¬¡ÖÂè12²ó JAAA¼ã¼êÂç¾Þ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Á¥Ê¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÌø ¤µ¤ª¤ê¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹¹ð¶È¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè12²ó ¹¹ð¶È³¦¤Î¼ã¼ê¤¬Áª¤Ö¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡Ê JAAA¼ã¼êÂç¾Þ ¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤¬PR´ë²è¡¦»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿³ô¼°²ñ¼Òi-plug¤Î¡Ö¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤ë¹¹ð¡×¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÁª½Ð¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òi-plug¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥Õ¥¡ー·¿½¢³è¥µー¥Ó¥¹¡ÖOfferBox¡Ê¥ª¥Õ¥¡ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Î²°³°¹¹ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤Ë¤ß¤Ë¤Ô¤Ë¤Ô¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¥³¥Ôー¤òÁ´ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¹¹ð¤ò¡¢2024Ç¯5·îËö¤è¤ê½ÂÃ«±Ø¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤ÎÂç³Ø¼þÊÕ9±Ø¤Ë½ç¼¡·Ç½Ð¡£·ã¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë½¢¿¦³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤òÊú¤¯³ØÀ¸¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤ÏPR»ëÅÀ¤Ç¤ÎÅý¹ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²»À¼³Ø¤È¹ÔÆ°¿´Íý³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¹¹ð¤ò·Ç½Ð
³ô¼°²ñ¼Òi-plug¤¬2025Ç¯Â´¶ÈÍ½Äê¤Î³ØÀ¸Ìó600Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¡Ú2025Â´ÂÐ¾Ý¡Û½¢¿¦³èÆ°¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡Ê¢¨1¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä´ºº»þÅÀ¤Ç¡Ö½¢¿¦³èÆ°Ãæ¡×¤È²óÅú¤·¤¿Ìó500Ì¾¤Î³ØÀ¸¤¦¤Á¡¢½¢¿¦³èÆ°Ãæ¡¢¡ÖÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ØÀ¸¤¬Ìó96¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢³ô¼°²ñ¼Òi-plug¤Ï½¢³èÀ¸¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢2025Ç¯Â´¶ÈÍ½Äê¤Î³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê½¢³è¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑÌÌÀÜ²ò¶ØÆü¡¢2026Ç¯Â´¶ÈÍ½Äê¤Î³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²Æ´ü¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿½¢¿¦³èÆ°¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê»Ï¤á¤ë»þ´ü¤È¤Ê¤ë¡¢6·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢Ã¯¤Ç¤â¤½¤Î¾ì¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢ÉÔ°Â¤È¶ÛÄ¥¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤ò¹¹ð¤È¤·¤Æ·Ç½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤ë¹¹ð¡×¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾Âç³ØÊ¸³ØÉôÁí¹ç¿ÍÊ¸³Ø²Ê¡¢·§Ã«³Ø¼©½Ú¶µ¼ø¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¿´Íý¤È¡¢¡ÖÉÔ°Â¡¦¥¹¥È¥ì¥¹´ËÏÂ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¸ÀÍÕ¡×¤È¤¤¤¦²»À¼³Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¸ý¤Ë½Ð¤¹¤À¤±¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¡×¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏÊýÂç³Ø¤Î¼þÊÕ±Ø¤Ë¤Æ¡Ö¤ß¤Ë¤ß¤Ë¤Ô¤Ë¤Ô¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò·Ç½Ð¡£5·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢½¢³èÀ¸¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤½ÂÃ«±ØÄÌÏ©¤Ë¤Æ¡¢º£²ó¤Î¹¹ð¤Î°Õ¿Þ¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Òi-plug¤«¤é½¢³èÀ¸¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò·Ç½Ð¤·¡¢Á´¹ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ææ¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¤ß¤Ë¤ß¤Ë¤Ô¤Ë¤Ô¤Ë¡×¤Î¼ïÌÀ¤«¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000120.000041771.html
¢¨1¡§¡Ú2025Â´ÂÐ¾Ý¡Û½¢¿¦³èÆ°¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡Êi-plug¼Â»Ü/Ä´ºº´ü´Ö:2024Ç¯5·î8Æü～10Æü¡Ë
¢£(³ô)¥×¥é¥Á¥Ê¥à CD¶É ¥×¥é¥ó¥Êー/¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー Æ£ÅÄ·òÂÀÏº¤Î¥³¥á¥ó¥È
OfferBox¤È¤·¤Æ½¢³èÀ¸¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òi-plugÍÍ¤«¤é¼õ¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÀ¤âÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö´èÄ¥¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¹¹ð¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£OfferBox¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë½¢³è¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡È¼«Á³¤È¸«¤¿¤À¤±¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂÎ¸³¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë½¢³èÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤Ë¤ß¤Ë¤Ô¤Ë¤Ô¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ï´Æ½¤¤Î·§Ã«½Ú¶µ¼ø¤ò´Þ¤á¡¢i-plugÍÍ¤È²¿ÅÙ¤âµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Î°ãÏÂ´¶¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¡¢Â¾¤Î¾ðÊó¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥µー¥Ó¥¹¥í¥´¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É´ë¶È¤Î¹¹ð¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò²÷¤¯OK¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿i-plugÍÍ¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£JAAA¼ã¼êÂç¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹¹ð¶È¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¹¹ð¶È³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ã¼ê¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¾Î¤¨¤ë¾Þ¡£
¾ï¼±¤ä´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤´¶À¤äÈ¯ÁÛ¤ò¡¢¹¹ð¶È³¦¤Ë¿·É÷¤È¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
https://www.jaaa.ne.jp/wp-content/uploads/2025/04/75ef5b699171805e993a73a4fd8d3845.pdf
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Á¥Ê¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Á¥Ê¥à
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¡§µÈÌø ¤µ¤ª¤ê
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä 4-15-1 ÀÖºä¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£ 14F
ÀßÎ© ¡§2004Ç¯5·î6Æü
½¾¶È°÷¿ô ¡§247¿Í¡¡¢¨2024Ç¯10·î31Æü»þÅÀ
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§PR¡¦Åý¹ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦»ö¶È³«È¯»ö¶È
URL ¡§https://platinuminc.jp/