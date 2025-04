Hana Hope AL¡ÖBetween The Stars¡×¥ì¥³È¯¥é¥¤¥ÖSOLD OUT!!9·î¤ÎÅÏÊÆ¤òÁ°¤Ë8·î11ÆüÂå´±»³UNIT¤Ë¤Æ¿·µ¬¸ø±é¤¬·èÄê¡ª

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

Hana Hopeが4月20日に渋谷WWWで開催するワンマンライブ「Between The Stars」がソールドアウトした事が発表され、新たに8月11日東京・代官山UNITにて新規公演 「Written In The Stars」 を実施する事が決定した。

Hana Hope

Hana Hopeは、2019年YMO結成40周年を記念したトリビュートコンサート〈Yellow Magic Children〉に13歳で参加した事をきっかけにシンガーとしての活動を本格的にスタートさせたアーティストで、透明感に満ちたノスタルジックな歌声と、唯一無二の癒しをもたらすパフォーマンスは話題を呼び、これまでに高橋幸宏、桜井和寿、TOWA TEI、ROTH BART BARONなど錚々たるミュージシャンとの共演を果たしている。

今回ソールドアウトしたライブ「Between The Stars」は、3月19日に同タイトルのメジャーファーストアルバムとインディーズデビューアルバム「HUES」の初CD発売を受けてのワンマンライブで、和久井沙良(Key)、ermhoi( Key/Chorus/Hrp)、マーティ・ホロベック(Ba)、閑喜弦介(Gt)、Taikimen(Dr)の6人編成でパフォーマンスされる公演。

アルバム「Between The Stars」は、「Fate/Grand Order」Memorial Movie 2023テーマソングに抜擢されたメジャーデビューシングル「flowers」や、「消えるまで」(TVアニメ「はめつのおうこく」オープニングテーマ)、「旅のゆくえ」(TVアニメ『狼と香辛料MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』OPテーマ)、「アカイロ」(TVアニメ「七つの大罪黙示録の四騎士」エンディングテーマ)に加えて、ゴウンドウトモヒコが作曲・編曲で提供した「たゆたう」(「モネ連作の情景」展覧会イメージソング)、cero高城晶平作詞・作曲の「Rain Or Shine」、シャッポがレコーディングに参加した「サマータイム・ブルース」など既発曲に加えて、jo0jiが提供・共作したアルバムリード曲「フリーバード」など全13曲を収録した充実のアルバム。

「フリーバード」は、3月度のFM802をはじめとした全国のラジオ局のパワープレイ、およびスペースシャワーTVのローテーションit!にも選出され、4/2付の全国のラジオ・オンエアチャートで首位となり、新人としては異例の注目を集めている。

Between The Stars ジャケット写真

さらに、4月30日発売の高木正勝が手掛けたスタジオ地図作品の名曲に新たに詞をのせたCD「うたの時間」に『おおかみこどもの雨と雪』の「きときと」「おかあさんの唄」2曲でHana Hopeが作詞し、歌唱参加。5月に開催されるビルボードライブ大阪、ビルボードライブ横浜でのライブにも出演が決定している。

また、亀田誠治が実行委員長を務め5月31日、6月1日に日比谷で開催される『日比谷音楽祭』や、6月6日から8日にかけて滋賀県の白汀苑で開催される音楽フェス『雨宿りには音楽を。』での大トリ出演が決定しており、幅広いジャンルからの注目を集めている。

Hana Hopeは、9月からアメリカの大学への進学も決定しており、今回新規発表された8月11日のライブ「Written in The Stars」は、渡米前最後の公演となるため、メモリアルな場になることが約束されている。チケットの最速先行抽選が4月12日からスタートするのでこの貴重な機会を見逃さず会場に足を運んで欲しい。

【自主企画ライブ情報】

Hana Hope ワンマンライブ 「Between The Stars」

2025年4月20日(日)

Shibuya WWW ※SOLD OUT

新規公演決定!

Hana Hope LIVE 「Written In The Stars」

2025年8月11日(月・祝)

代官山UNIT

OPEN 17:00 START:18:00

<チケット情報>

一般チケット \4,500(税込) D代別

学割チケット \3,500(税込) D代別

■オフィシャルHP先行受付(抽選)

受付期間:2025年4月12日(土)10:00~4月27日(日)23:59

受付URL:https://w.pia.jp/t/hanahopeunit/

【リリース情報】

■New Digital Single「フリーバード」

2025年3月5日 Release

URL:https://smar.lnk.to/j1kulk

■Major 1st Album「Between The Stars」

2025年3月19日 Release

※初回プレス紙ジャケット仕様

CD:https://smar.lnk.to/JwhcIz

配信:https://smar.lnk.to/71Yw3NTS

<収録曲>

1.flowers 「Fate/Grand Order」Memorial Movie 2023テーマソング

2.フリーバード

3.Rain Or Shine

4.サマータイム・ブルース

5.passing forward

6.Growing Pains

7.消えるまで TVアニメ「はめつのおうこく」OPテーマ

8.アカイロ TVアニメ「七つの大罪 黙示録の四騎士」EDテーマ

9.たゆたう 「モネ 連作の情景」展覧会イメージソング

10.背中

11.leave me blind

12.旅のゆくえ TVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』OPテーマ

13.UnSaid

■インディーズ時代デビューアルバム「HUES」

2025年3月19日 Release

2枚組CD

https://lnk.to/HanaHope_HUES_CD

3,300円(税込)

販売元:ユーマ株式会社

「HUES」ジャケット写真

[収録内容]

Disc 1 『HUES』

1. HARU (Lyrics, Music & Arranged by Black Boboi)

2. 16 - sixteen (Lyrics & Music by Hana Hope Produced by ROTH BART BARON)

3. Weʼve Come So Far (Lyrics & Music by Andrew Clutterbuck James Hatcher Produced by

HONNE)

4. Your Song (Lyrics by Yui Mugino Music by 會田茂一 )

5. きみはもうひとりじゃない (Lyrics by 加藤登紀子 Music & Arranged by 江崎文武)

6. Dawn Dancer (Lyrics & Music by 三船雅也 Produced by ROTH BART BARON)

7. CUE (Lyrics by 高橋幸宏 細野晴⾂ Peter Barakan Music by 高橋幸宏 細野晴⾂ )

8. the ace (Lyrics by Keisei Loubte Music & Arranged by Maika Loubte)

9. SORA (Lyrics & Music by 三船雅也 Produced by ROTH BART BARON)

10. Sentiment (Lyrics, Music & Arranged by Black Boboi)

11. それでも明日は (Lyrics by 柴田聡子 Music by UTA )

Disc 2 『Road to Debut』

「デビューまでのストーリー」として貴重なコラボ曲をまとめたボーナスディスク

1.Melody- Go-Round / HANA with 銀音堂

(Lyrics by 大貫妙子 / Music by 佐橋佳幸 / Arranged by 佐橋佳幸・飯尾芳史 / Brass Arrangement by 村田陽一)

2.けもののなまえ (feat.HANA) / ROTH BART BARON

(Lyrics & Music by 三船雅也 / Produced by ROTH BART BARON)

3.Hatsukoi (feat. HANA) / am8

(Lyrics, Music & Produced by am8 / Programming : Ludwig 3rd

/ Additional Programming : Toshishige Matsui / Mixed by madFPU +Crispy Taka2+Kimny)

4.染まるよ/歩く人 feat. Hana Hope (Lyrics by 福岡晃子 / Music by 橋本絵莉子 / Arranged & Mixed by 歩く人

/ Mastered by 酒井秀和 / Vocal Recorded at BS&T STUDIO)

5.Haven feat. Hana Hope / AmPm

(Lyrics by Yui Mugino / Music by AmPm/Yui Mugino/T.O.M / Arranged by AmPm/T.O.M)

6.Ballet Mecanique feat. Hana Hope /はらかなこ

(Lyrics by Akiko Yano/not quite literally translated by Peter Barakan / Music by Ryuichi Sakamoto)

7.Instrumental~CUE (feat. Hana Hope & 高野寛) / YMC

Recorded at 『Yellow Magic Children ~40年後のYMOの遺伝子』, SHINJUKU BUNKA CENTER, 2019.03.14

(Lyrics by Yukihiro Takahashi, Haruomi Hosono, Peter Barakan / Music by Yukihiro Takahashi, Haruomi Hosono)

【ミュージックビデオ情報】

Hana Hope - 「フリーバード」

https://youtu.be/PtimcR4nAqM

埋め込み用コード <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/PtimcR4nAqM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

【その他ライブ情報】

日比谷音楽祭 2025

2025.5.31(土)、6.1(日)

日比谷公園ほか

https://hibiyamusicfes.jp/2025/

6月7日(土)

雨宿りには音楽を。

滋賀県 白汀苑(近江舞子特設会場)

https://www.instagram.com/amaoto_ajisai/

【参加楽曲情報】

タイトル:スタジオ地図 Music Journey Vol. 2 - 高木 正勝 うたの時間

高木正勝 うたの時間 ジャケット写真

発売日:CD 2025年4月30日/LP 2025年10月1日

価 格:CD 3,300円(税込)/LP 4,950円(税込)

品 番:CD SICL-30070/LP SIJP-1162

参加アーティスト:クレモンティーヌ、アン・サリー、寺尾紗穂、角銅真実、Hana Hope

[収録曲]

01 きときと with Hana Hope

02 Tanana with クレモンティーヌ

03 たねめみ with 寺尾紗穂

04 ほしぼしのはら with アン・サリー

05 朝には星を辿って with 角銅真実

06 まだ生まれてもいない大地から with 寺尾紗穂

07 少年と獣 with クレモンティーヌ

08 風は飛んだ with アン・サリー

09 おかあさんの唄 with Hana Hope

10 Rainy Steps with 寺尾紗穂

11 コスモス with クレモンティーヌ

12 雨上がりの家 with アン・サリー

13 祝祭 with 角銅真実

ライブ

2025年5月17日(土) ビルボードライブ大阪

2025年5月31日(土) ビルボードライブ横浜

出演:高木正勝、アン・サリー、Hana Hope 、寺尾紗穂(横浜のみ)他

【Information】

HP https://lit.link/hanahope

X https://x.com/hanahope_2022

Instagram:https://www.instagram.com/hanahope_official

TikTok https://www.tiktok.com/@itshanahope

YouTube https://www.youtube.com/HanaHope

【Hana Hope Profile】

2006年生まれの19歳。

2019年YMO結成40周年を記念したトリビュートコンサート〈Yellow Magic Children〉に13歳で参加した事をきっかけにシンガーとしての活動を本格的にスタート。

高橋幸宏、TOWA TEI、ROTH BART BARONなど多くのミュージシャンとの共演を果たし、2021年には細田守監督の映画『竜とそばかすの姫』で声優としても出演。

2023年3月ユーマよりインディーズデビューアルバム「HUES」をリリース。

2023年7月ソニーミュージックより「flowers」でメジャーデビュー。

2025年3月19日にメジャーファーストアルバム「Between The Stars」をリリースした。