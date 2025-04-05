Hana Hope AL¡ÖBetween The Stars¡×¥ì¥³È¯¥é¥¤¥ÖSOLD OUT!!9·î¤ÎÅÏÊÆ¤òÁ°¤Ë8·î11ÆüÂå´±»³UNIT¤Ë¤Æ¿·µ¬¸ø±é¤¬·èÄê¡ª

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Hana Hope
Hana Hope¤Ï¡¢2019Ç¯YMO·ëÀ®40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥³¥ó¥µー¥È¡ÒYellow Magic Children¡Ó¤Ë13ºÐ¤Ç»²²Ã¤·¤¿»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ËËþ¤Á¤¿¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê²ÎÀ¼¤È¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÌþ¤·¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÏÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹â¶¶¹¬¹¨¡¢ºù°æÏÂ¼÷¡¢TOWA TEI¡¢ROTH BART BARON¤Ê¤Éï£¡¹¤¿¤ë¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
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Between The Stars ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
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2025Ç¯4·î20Æü(Æü)
Shibuya WWW ¢¨SOLD OUT
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Hana Hope¡¡LIVE ¡ÖWritten In The Stars¡×
2025Ç¯£¸·î11Æü(·î¡¦½Ë)
Âå´±»³UNIT
OPEN 17:00¡¡START:18:00
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ä
°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È \4,500(ÀÇ¹þ) DÂåÊÌ
³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È \3,500(ÀÇ¹þ) DÂåÊÌ
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHPÀè¹Ô¼õÉÕ(ÃêÁª)
¼õÉÕ´ü´Ö:2025Ç¯4·î12Æü(ÅÚ)10:00～4·î27Æü(Æü)23:59
¼õÉÕURL¡§https://w.pia.jp/t/hanahopeunit/
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¢£New Digital Single¡Ö¥Õ¥êー¥Ðー¥É¡×
2025Ç¯3·î5Æü Release
URL¡§https://smar.lnk.to/j1kulk
¢£Major 1st Album¡ÖBetween The Stars¡×
2025Ç¯3·î19Æü Release
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
CD¡§https://smar.lnk.to/JwhcIz
ÇÛ¿®¡§https://smar.lnk.to/71Yw3NTS
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¡¡1.flowers ¡ÖFate/Grand Order¡×Memorial Movie 2023¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°
¡¡2.¥Õ¥êー¥Ðー¥É
¡¡3.Rain Or Shine
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¡¡5.passing forward
¡¡6.Growing Pains
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¡¡9.¤¿¤æ¤¿¤¦ ¡Ö¥â¥Í Ï¢ºî¤Î¾ð·Ê¡×Å¸Í÷²ñ¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°
10.ÇØÃæ
11.leave me blind
12.Î¹¤Î¤æ¤¯¤¨ TV¥¢¥Ë¥á¡ØÏµ¤È¹á¿ÉÎÁ MERCHANT MEETS THE WISE WOLF¡ÙOP¥Æー¥Þ
13.UnSaid
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2025Ç¯3·î19Æü Release
2ËçÁÈCD
https://lnk.to/HanaHope_HUES_CD
3,300±ß(ÀÇ¹þ)
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¡ÖHUES¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
[¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
Disc 1 ¡ØHUES¡Ù
1. HARU (Lyrics, Music & Arranged by Black Boboi)
2. 16 - sixteen (Lyrics & Music by Hana Hope Produced by ROTH BART BARON)
3. Weʼve Come So Far (Lyrics & Music by Andrew Clutterbuck James Hatcher Produced by
HONNE)
4. Your Song (Lyrics by Yui Mugino Music by ÐòÅÄÌÐ°ì ¡Ë
5. ¤¤ß¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤ (Lyrics by ²ÃÆ£ÅÐµª»Ò Music & Arranged by ¹¾ºêÊ¸Éð)
6. Dawn Dancer (Lyrics & Music by »°Á¥²íÌé Produced by ROTH BART BARON)
7. CUE (Lyrics by ¹â¶¶¹¬¹¨ ºÙÌîÀ²⾂ Peter Barakan Music by ¹â¶¶¹¬¹¨ ºÙÌîÀ²⾂ )
8. the ace (Lyrics by Keisei Loubte Music & Arranged by Maika Loubte)
9. SORA (Lyrics & Music by »°Á¥²íÌé Produced by ROTH BART BARON)
10. Sentiment (Lyrics, Music & Arranged by Black Boboi)
11. ¤½¤ì¤Ç¤âÌÀÆü¤Ï (Lyrics by ¼ÆÅÄÁï»Ò Music by UTA ¡Ë
Disc 2 ¡ØRoad to Debut¡Ù
¡Ö¥Ç¥Ó¥åー¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Èー¥êー¡×¤È¤·¤Æµ®½Å¤Ê¥³¥é¥Ü¶Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Üー¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯
1.Melody- Go-Round / HANA with ¶ä²»Æ²¡¡
¡ÊLyrics by Âç´ÓÌ¯»Ò / Music by º´¶¶²Â¹¬ / Arranged by º´¶¶²Â¹¬¡¦ÈÓÈøË§»Ë / Brass Arrangement by Â¼ÅÄÍÛ°ì¡Ë
2.¤±¤â¤Î¤Î¤Ê¤Þ¤¨ (feat.HANA) / ROTH BART BARON
(Lyrics & Music by »°Á¥²íÌé / Produced by ROTH BART BARON)
3.Hatsukoi (feat. HANA) / am8
(Lyrics, Music & Produced by am8 / Programming : Ludwig 3rd
/ Additional Programming : Toshishige Matsui / Mixed by madFPU +Crispy Taka2+Kimny)
4.À÷¤Þ¤ë¤è/Êâ¤¯¿Í feat. Hana Hope¡¡(Lyrics by Ê¡²¬¹¸»Ò / Music by ¶¶ËÜ³¨è½»Ò / Arranged & Mixed by Êâ¤¯¿Í
/ Mastered by ¼ò°æ½¨ÏÂ / Vocal Recorded at BS&T STUDIO)
5.Haven feat. Hana Hope / AmPm
(Lyrics by Yui Mugino / Music by AmPm/Yui Mugino/T.O.M / Arranged by AmPm/T.O.M)
6.Ballet Mecanique feat. Hana Hope /¤Ï¤é¤«¤Ê¤³
(Lyrics by Akiko Yano/not quite literally translated by Peter Barakan / Music by Ryuichi Sakamoto)
7.Instrumental～CUE (feat. Hana Hope & ¹âÌî´²) / YMC
Recorded at ¡ØYellow Magic Children ～40Ç¯¸å¤ÎYMO¤Î°äÅÁ»Ò¡Ù, SHINJUKU BUNKA CENTER, 2019.03.14
(Lyrics by Yukihiro Takahashi, Haruomi Hosono, Peter Barakan / Music by Yukihiro Takahashi, Haruomi Hosono)
¡Ú¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¾ðÊó¡Û
Hana Hope - ¡Ö¥Õ¥êー¥Ðー¥É¡×
https://youtu.be/PtimcR4nAqM
Ëä¤á¹þ¤ßÍÑ¥³ー¥É <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/PtimcR4nAqM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡Û
ÆüÈæÃ«²»³Úº× 2025
2025.5.31(ÅÚ)¡¢6.1(Æü)
ÆüÈæÃ«¸ø±à¤Û¤«
https://hibiyamusicfes.jp/2025/
6·î7Æü(ÅÚ)
±«½É¤ê¤Ë¤Ï²»³Ú¤ò¡£
¼¢²ì¸©¡¡ÇòÄõ±ñ(¶á¹¾Éñ»ÒÆÃÀß²ñ¾ì)
https://www.instagram.com/amaoto_ajisai/
¡Ú»²²Ã³Ú¶Ê¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿Þ Music Journey Vol. 2¡¡- ¹âÌÚ Àµ¾¡ ¤¦¤¿¤Î»þ´Ö
¹âÌÚÀµ¾¡¡¡¤¦¤¿¤Î»þ´Ö¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
È¯ÇäÆü¡§CD¡¡2025Ç¯4·î30Æü¡¿LP¡¡2025Ç¯10·î1Æü
²Á¡¡³Ê¡§CD¡¡3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿LP¡¡4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊ¡¡ÈÖ¡§CD¡¡SICL-30070¡¿LP¡¡SIJP-1162
»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥¯¥ì¥â¥ó¥Æ¥£ー¥Ì¡¢¥¢¥ó¡¦¥µ¥êー¡¢»ûÈø¼ÓÊæ¡¢³ÑÆ¼¿¿¼Â¡¢Hana Hope
[¼ýÏ¿¶Ê]
01¡¡¤¤È¤¤È with Hana Hope
02¡¡Tanana with ¥¯¥ì¥â¥ó¥Æ¥£ー¥Ì
03¡¡¤¿¤Í¤á¤ß with »ûÈø¼ÓÊæ
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05¡¡Ä«¤Ë¤ÏÀ±¤òÃ©¤Ã¤Æ with ³ÑÆ¼¿¿¼Â
06¡¡¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤ÂçÃÏ¤«¤é with »ûÈø¼ÓÊæ
07¡¡¾¯Ç¯¤È½Ã with ¥¯¥ì¥â¥ó¥Æ¥£ー¥Ì
08¡¡É÷¤ÏÈô¤ó¤À with ¥¢¥ó¡¦¥µ¥êー
09¡¡¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤Î±´ with Hana Hope
10¡¡Rainy Steps with »ûÈø¼ÓÊæ
11¡¡¥³¥¹¥â¥¹ with ¥¯¥ì¥â¥ó¥Æ¥£ー¥Ì
12¡¡±«¾å¤¬¤ê¤Î²È with ¥¢¥ó¡¦¥µ¥êー
13¡¡½Ëº× with ³ÑÆ¼¿¿¼Â
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¡ÚInformation¡Û
HP https://lit.link/hanahope
X https://x.com/hanahope_2022
Instagram¡§https://www.instagram.com/hanahope_official
TikTok https://www.tiktok.com/@itshanahope
YouTube https://www.youtube.com/HanaHope
¡ÚHana Hope Profile¡Û
2006Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î19ºÐ¡£
2019Ç¯YMO·ëÀ®40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥³¥ó¥µー¥È¡ÒYellow Magic Children¡Ó¤Ë13ºÐ¤Ç»²²Ã¤·¤¿»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£
¹â¶¶¹¬¹¨¡¢TOWA TEI¡¢ROTH BART BARON¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â½Ð±é¡£
2023Ç¯3·î¥æー¥Þ¤è¤ê¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖHUES¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
2023Ç¯7·î¥½¥Ëー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤è¤ê¡Öflowers¡×¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£
2025Ç¯3·î19Æü¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBetween The Stars¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£