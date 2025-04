¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ëÄ¹ºê ºÇ¾å³¬¥é¥¤¥Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÀ¶ÄÍ¿®Ìé¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥ÖÄÉ²Ã¸ø±é·èÄê¡ª

株式会社 ジャパネットホールディングス

株式会社リージョナルクリエーション長崎は、スタジアムシティホテル長崎最上階のライブレストラン「THE CLUB NAGASAKI」で開催するイベントの最新情報をお知らせいたします。

■清塚信也 FRIDAY NIGHT AT THE CLUB NAGASAKI

「清塚信也 FRIDAY NIGHT AT THE CLUB NAGASAKI 」開催決定!!

5月10日(土)の「清塚信也 PREMIUM NIGHT AT THE CLUB NAGASAKI 」が完売となりましたことをご報告するとともに心より御礼申し上げます。大変多くのお申し込みと反響を頂戴したことを受け、急遽、なんと前日5月9日(金)に追加公演を行うことを決定いたしました!

さらに!10日の公演とは異なる9日金曜の夜ならではの特別な演奏と、この日限りの飲食メニューでお迎えいたします。

趣向の違う清塚信也の世界を同時に長崎で味わえる大変貴重な機会、贅沢なフライデーナイトもぜひお楽しみください。

※5/10(土)公演とステージ内容(出演メンバー・演奏曲)、フードメニュー等は同じ内容ではありませんので、予めご了承ください。

■清塚信也 premium night at THE CLUB NAGASAKI 概要

<出演者>

清塚信也(piano)、齋藤たかし(drums)、福原将宜(guitar)、竹下欣伸(bass)

<開催日時>

2025年5月9日(金)

1st ステージ 開場 17:00 開演 18:00

2nd ステージ 開場 20:00 開演 21:00

<開催場所>

スタジアムシティホテル長崎 最上階 「THE CLUB NAGASAKI」

<チケット情報>

※チケット料金には、飲食サービス5,000円を含みます。※本公演に関する注意事項は後述をご確認ください。(※)

<チケット販売スケジュール>

【FC先行】

2025年4月 5日(土)12:00 ~ 4月9日(水)23:59 ※抽選

【長崎スタジアムシティ公式アプリ先行】

2025年4月 14日(月)19:00~4月20日(日)23:59 ※先着

【プレイガイド先行】

2025年4月 14日(月)19:00~4月27日(日)23:59 ※先着

【一般販売】

未定

※販売状況によって、スケジュールが変更となる可能性がございます。

※先着販売は、予定枚数に達し次第受付終了となります。

<お食事メニュー詳細>

THE CLUB特製トルコライス

仕事帰りのおなかも満たせる長崎風ワン・ディッシュ

▼ワンプレートメニュー

・煮込みハンバーグ 赤ワイン風味のデミグラスソース

・サフランバターライス

・有頭エビのエビフライ

・エミリア風ラザニアラグーソース

・パンプキンサラダ

※天候や仕入れ状況によりメニューが変更になる場合がございます。

<オリジナルカクテルメニュー詳細>

<アルコールカクテル>

1.バイオレットフィズ(特製オリジナル)

レモンの代わりに長崎名産のゆうこうを使用した爽やかなカクテルです。

2.ゴトジンギムレット

長崎五島にある「五島つばき蒸留所」のGOTOGINを使い、やわらかな口当たりと凝縮感のある優しい香りの特製ギムレットです。

<ノンアルコールカクテル>

3.パープルナイト(特製オリジナル)

グレープフルーツと長崎名産ゆうこうを使用したフレッシュで爽やかなオリジナルノンアルカクテルです。

4.ヴィヴィトロピカルジュース

V・ファーレン長崎マスコットヴィヴィくんをイメージしたノンアルカクテルです。

※天候や仕入れ状況によりメニューが変更になる場合がございます。※9日・10日両日ご提供可能

<清塚信也プロフィール>

5歳よりクラシックピアノの英才教育を受ける。中村紘子、加藤伸佳、セルゲイ・ドレンスキーに師事。桐朋女子高等学校音楽科(共学)を首席で卒業、国内外のコンクールで数々の賞を受賞。人気ドラマ「のだめカンタービレ」などで吹き替え演奏を担当し脚光を浴びる。2013年には映画『さよならドビュッシー』で岬洋介役として俳優デビュー。2015年TBS系 金曜ドラマ「コウノドリ」(主演:綾野剛)では、ピアノテーマおよび監修を手掛けるほか、役者としても出演。知識とユーモアを交えた話術と繊細かつダイナミックな演奏で全国の聴衆を魅了し続け、年間100本以上の演奏活動を展開。2019年8月16日には邦人男性クラシック・ピアニストとしては史上初となる日本武道館での単独公演を開催。作曲家としてドラマ・映画・舞台の劇伴やテーマ曲を手掛けるほか、Eテレ「クラシックTV」ではMCと番組監修を務め、斬新な切り口で幅広い音楽の魅力を伝える。ピアニストとして次々と新しいフィールドへの挑戦を続け、常に話題と注目を集めている。

公式HP:http://tristone.co.jp/kiyozuka/

(※)注意事項

●1度のお申込みにつき1席種2枚までご購入いただけます。

●お席のご指定はできません。

●チケットは紛失、盗難などいかなる場合でも再発行はできませんので充分にご注意ください。

●ご購入成立後のチケットの、キャンセル・変更、及び公演中止以外の払い戻しはご事情の如何に関わらず一切お断りしております。予めご了承の上、お買い求めください。

●営利目的によるチケットや座席番号の購入、譲渡・転売行為はいかなる場合もお断りいたします。

●20歳未満のお客様へのアルコール類のご提供はいたしません。ご入場の際に年齢確認のため、身分証のご提示をお願いする場合がございます。

●アレルギー対応等が必要なお客様は、事前に0120-101ー477 (9:00~18:00 ※土日・祝日含む)までご連絡をお願い致します。

●車椅子のご利用、ならびにその他の身体的ご事情により対応をご希望されるお客様は、チケットをご購入の上、下記フォームより事前

のご連絡をお願いいたします(後日、担当の者より当日の入場方法をご案内いたします)

お連れ様は原則1名までご一緒にご鑑賞いただけますが、必ずチケットが必要となります。お連れ様分につきましてもチケットをお買い求めください。

●開演中の、カメラ・ビデオカメラ・携帯電話・スマートフォン・録音機器等による撮影・録音・録画は禁止されております。

●都合により、出演者、公演内容の一部を変更する場合もございますのであらかじめご了承ください。

●会場スタッフの指示及び注意に従わない場合や、他のお客様、アーティストおよびスタッフへの迷惑行為等により、安全な公演運営が妨げられると主催者が判断した場合は、やむを得ずご退場いただくことがございます。

●会場内におけるトラブル、盗難、紛失等につきましては、主催者は一切の責任を負いかねます。

●5/10(土)公演とステージ内容(出演メンバー・演奏曲)、フードメニュー等は同じ内容ではありませんので、予めご了承ください。

▼イベント詳細はこちらからご覧ください

https://www.nagasakistadiumcity.com/the_club/schedule/22706/