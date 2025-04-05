2025Ç¯4·î¹âºê¾¦²ÊÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¤Ï¡Ø·Ð±Ä³Ø²Ê¡Ù¤ØÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¡£¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¦Æþ»î¤Ê¤É¤òÂç¤¤¯ÊÑ³×¡£
¹âºê¾¦²ÊÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤è¤ê¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹³Ø²Ê¤«¤é¡É·Ð±Ä³Ø²Ê¡É¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤Î¼ç¼´¤Ç¤¢¤Ã¤¿·Ð±Ä¡¢¾ðÊó¡¢¹ñºÝ¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢°åÎÅ»öÌ³¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ä¶È³¦¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢"¤¸¤Ö¤ó"¤È¸þ¤¹ç¤¦²ÊÌÜ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢ºß³ØÃæ¡¦Â´¶È¸å¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÁªÂò¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë"¾ì½ê"¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢2024Ç¯¥«¥ê¥¥å¥é¥à²þÄû¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2025Ç¯3·î3Æü(·î)¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ø¤¸¤Ö¤ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¾ì½ê¡Ù¤ò¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤òºÆÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÅú¤¨¤òµÞ¤¬¤Ê¤¤¡×¿ÊÏ©»Ù±ç
¡É¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÎÌÀ³Î¤µ¡É¤òÌä¤¦Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤ÎÉáµÚ¤â¤¢¤ê¡¢¹â¹»¤Î¿ÊÏ©¸¡Æ¤¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Á°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬Áá¤¯¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö¶½Ì£¤¬¹Ê¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¸ÅÌ¤¬¡¢¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾Ç¤ê¤«¤é¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼ê¤Ë¿¦¡×¤Ê¤É¡¢¡É¤½¤ì¤é¤·¤¤Åú¤¨¡É¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡Öº£¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤ë¤À¤±¤ÎÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ä¼Ò²ñ¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡É¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¿ÊÏ©¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤âÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¹âºê¾¦²ÊÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¤Ç¤Ï¡ÖÅú¤¨¤òµÞ¤¬¤Ê¤¤¡×¿ÊÏ©»Ù±ç¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹âºê¾¦²ÊÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä³Ø²Ê¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥¹¥¿ー¥È¤ËÀè¶î¤±¤Æ2024Ç¯4·î¤Ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à²þÄû¤ò¼Â»Ü¡£·Ð±Ä¡¢¾ðÊó¡¢¹ñºÝ¤Î³Ø¤Ó¤òÂçÉý¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ²½¡¦Ê£Àþ²½¤·¤¿¿¦¶È¥¹¥¥ë¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÎÏ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢4Ç¯À©Âç³Ø¤Ç¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÂ¿¤¯¤ÎÂç³Ø¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ã»´üÂç³Ø¤Ç¤Ïµ©¤Ç¤¢¤ë¡Ö100Ê¬¼ø¶È¡×¤È¡Ö°ìÉô¥¯¥ªー¥¿ーÀ©¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢½ÀÆð¤«¤Ä¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë³Ø½¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃ¿§¤Î¤¢¤ë¼ø¶È¡Û¥ªー¥È¥Î¥ßー¥×¥í¥°¥é¥à
¹âºê¾¦²ÊÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¤Ç¤Ï1Ç¯À¸Á°´ü¤Ë¥ªー¥È¥Î¥ßー¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥È¥Î¥ßー¤È¤Ï¡É¼«Î§¡É¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¾¼Ô¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂç³Ø¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬³Ø¤Ù¤ë¤«¤òÃÎ¤ê¡¢2Ç¯´Ö¤Î¡É³Ø¤Ó¤ÎÍå¿ËÈ×¡É¤ò¼«¤é¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Æþ³Ø»þ¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ä¼Ò²ñ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¡¢2Ç¯´Ö¤Î³Ø¤Ó¤ÎÃæ¤ÇÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¿ÊÏ©¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Áí¹ç·¿ÁªÈ´Æþ»î¡Ö¾ÍèÌ¤Äê·¿¡×(ÄÌ¾Î¡§¥â¥ä¥â¥äÆþ»î)¤òÆ³Æþ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆþ»î¤Ï¡Ö³ØÎÏ¤ÎÍ¥½¨¤µ¡×¤ä¡ÖÆþ³Ø¸å¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÎÌÀ³Î¤µ¡×¤ÇÁªÈ´¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹âºê¾¦²ÊÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¤Ç¤Ï¡Öº£Åú¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾Íè¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨Â³¤±¤é¤ì¤ëÎÏ¡×¤òÂçÀÚ¤ÊÇ½ÎÏ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¾Íè¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥Ý¥ê¥·ー¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Áí¹ç·¿ÁªÈ´Æþ»î¡Ö¾ÍèÌ¤Äê·¿¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥â¥ä¥â¥äÆþ»î¡Ë¤ò¿·¤·¤¯¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æþ³Ø¸å¤Ï¡¢¶µ°÷¤äÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï5·î½é½Ü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹âºê¾¦²ÊÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¤Ç¡¢¤¸¤Ö¤ó¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê¹â¹»À¸¤Î¼õ¸³¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âºê¾¦²ÊÂç³Ø¡¦¹âºê¾¦²ÊÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô
¢©370-1214 ·²ÇÏ¸©¹âºê»Ôº¬¾®²°Ä®741
TEL ¡§ 027-347-3399(ÂåÉ½)¡¡
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.tuc.ac.jp/
Ã´Åö¡§ÀÄÌø