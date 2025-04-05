¡ÚFCÂçºå¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥«¥«¥Ù ¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥Ñー¥È¥Êー·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒF.C.Âçºå


¤³¤ÎÅÙ¡¢FCÂçºå¤Ç¤Ï¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥«¥«¥ÙÍÍ¤È¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£


¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢FCÂçºå¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥«¥«¥Ù¡×ÍÍ¤ÎË¡¿Í¥í¥´¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥«¥«¥ÙÍÍ¤Ë¤Ï2018¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û


Ë¡¿ÍÌ¾¡§


³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥«¥«¥Ù



½êºßÃÏ¡§


¢©574-0003 ÂçºåÉÜÂçÅì»ÔÌÀÈþ¤ÎÎ¤Ä®1-71¡¡



ÂåÉ½¼Ô¡§


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡³§Àî Í§ÈÏ



»ö¶ÈÆâÍÆ¡§


¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢Ä´ºÞÌô¶É¥Á¥§ー¥ó¤Î·Ð±Ä¡¢´ë¶È¼çÆ³·¿ÊÝ°é±à¤Î·Ð±Ä¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥íー¥½¥ó¤Î±¿±Ä


¹âÎð¼Ô¸þ¤±ÇÛ¿©»ö¶È¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¥­¥Ã¥Á¥ó¡×¤Î±¿±Ä¡¢ÂÎÁà¶µ¼¼¡ÖCurves¡Ê¥«ー¥Ö¥¹¡Ë¡×¤Î±¿±Ä



¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§


https://akakabe.com


³ô¼°²ñ¼ÒF.C.Âçºå
³ô¼°²ñ¼ÒF.C.Âçºå

ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ë£Ê¥êー¥°¡Ê£Ê£³¡Ë¥¯¥é¥Ö¡ÖFCÂçºå¡×¤Ç¤¹¡£