高円宮杯プレミアリーグ2025の全試合をPlayer!がリアルタイム速報！

株式会社ookami

スポーツスタートアップ企業 ookami は、スポーツエンターテイメントアプリ「Player!」において、4月5日より開催の高円宮杯プレミアリーグ2025の全試合を第1節からリアルタイム速報いたします。高校年代日本一の称号をかけ、ピッチ上で繰り広げられる激しい攻防を、Player!は全力でお届けします。Player!から高円宮杯プレミアリーグを応援しましょう!

iPhoneアプリ: