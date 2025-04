サッカーの力で能登を盛り上げる！鵬学園高等学校男子サッカー部が公式アプリをリリース！

株式会社ookamiアプリで部活動やスポーツチームのDXを支援する株式会社ookami(本社:東京都世田谷区、代表取締役:尾形太陽)は、鵬学園高等学校男子サッカー部(石川県七尾市)のチーム公式アプリをリリースしたことをお知らせいたします。

鵬学園高等学校男子サッカー部からのコメント

【チーム紹介】

石川県の能登にある小さな高校です。13年前から能登にサッカーを広げる為、鵬学園サッカー部を本格的にスタートしました。自然豊かでサッカーに集中するには良い環境です。しかし、令和6年度の能登半島地震でその環境は大きく変わりました。もう一度、能登のサッカーを復活させたい。サッカーで能登を元気にさせたい。共に熱い日々を過ごしましょう。

【Player! WHITE導入理由】

過疎化の地域にも関わらず、地震によりもっと人口減少が進みました。鵬学園サッカー部の高校生達が夢を持ち目標に向けて頑張っている姿を知って頂きたいです。

【今後の展望】

地域、OBの方々が一つになり能登のサッカーを盛り上げていきたい。私達のホームゲームでは応援の人で溢れかえるようにしたいです。

鵬学園高等学校男子サッカー部公式アプリの特徴

特徴1.

アプリのアイコンが鵬学園高等学校男子サッカー部のエンブレムに

あなたのスマートフォンに鵬学園高等学校男子サッカー部のエンブレムが表示されます!

特徴2.

【タイムライン機能】

ホームタブにて、チーム最新情報が自動更新されます。

特徴3.

【速報配信】

テキストにて試合速報が配信されます。試合結果/日程も一覧で閲覧可能です。

特徴⓸

【プッシュ通知】

プッシュ通知にて試合開始前や結果をお知らせしてくれますので、見逃すことなく戦況や速報をチェックすることができます。また、試合外でも日々のチームからのお知らせ通知で最新情報を知ることが可能となります!

特徴⓹

【チャット機能】

速報配信ページでコメントやスタンプを送ることで試合に参加し、現地さながら熱狂を体験!

特徴⓺

【サポート機能】

チームに対し500円から支援金を寄付することができます。

特徴⓻

【メンバーシップ機能】

メンバーシップ機能からファンクラブ会員になって頂くと、チームから特別なグッズをお届けします!

皆様から頂いた資金は、アプリ運営やチーム強化に使わせて頂きます。

今後も随時、新機能の追加が予定されています!

アプリのダウンロード方法

AppStoreもしくはGooglePlayで「鵬学園高校サッカー部」と検索!

下記をクリックまたはQRコードを読み取ることでアプリ取得画面にリンクします。

ダウンロードリンク:https://web.playerapp.tokyo/team/12418/download

QRコード(iPhone/Android共通)

メンバーシップのご案内

手順⑴ マイページタブの「詳しく見る」を選択

手順⑵ お好みのプランから「メンバーになる」を選択

手順⑶ 会員情報・クレジットカード情報を入力

手順⑷ メンバーシップカードが表示されたら入会完了!

※画像はイメージです

【会費】

OHTORI OBコミュニティプラン 5,000円/年間

OHTORI サポートプラン 10,000円/年間

OHTORI パートナープラン 100,000円/年間

【支払方法】

クレジットカード決済,コンビニ決済

【ご利用可能なカード会社】

VISA/MasterCard/AMEX/JCB

※一度ご登録をいただくとご登録日から1年後に自動更新されます。

Player! WHITEが目指すこと

かんたんに部活動やチームの公式アプリを立ち上げられるワンストップサービスです。

公式アプリで、チーム運営に必要な情報のすべてを集約!手軽に情報を届けられる!

ファンクラブ/OBOG会費の集金率をアップ!ギフティングなどにも対応!

スポンサープランもご用意!スポンサーと一緒にアプリを盛り上げられます!

導入費用や機能の詳細については、以下よりお問い合わせください。

サービスサイト:

https://bit.ly/3gf4dgX

紹介ムービー:

https://youtu.be/8Ty37SlGb-4

・ookamiについて

ookamiとは

日本全国の各地域には、プロチーム以外にも、様々な競技・カテゴリーのチームが日々活動しています。プロカテゴリーを目指すチーム、独自リーグで戦うチーム、大学や高校など学生部活動。そんな「地元スポーツチーム」は、地域を巻き込み、ファンと繋がりながら、地元を盛り上げています。

しかし多くの地元スポーツチームは、プロチームほど人手や資金が充実しているとは言えません。少ないスタッフが兼務しながら多くの業務をこなしたり、資金が少ない中でやりくりしなければならず、チームを強くし勝ち続ける以上に、まずチームを存続させることに力を注がなければなりません。

私たちookamiは、「スポーツで一つの笑顔を世界に」をミッションに掲げています。地元スポーツチームの潜在価値を最大化して、本当に大事なことにもっと多くの時間を使えるようにしたいと考え、「Player! WHITE」を提案してきました。現在、200以上のチームに導入いただいており、今後さらなる拡大を目指していきます。

▶︎社名:株式会社 ookami / ookami, Inc.

▶︎本社:東京都世田谷区羽根木1-21-8

▶︎代表:尾形太陽

▶︎事業内容:スポーツコミュニティアプリ「Player!」および「Player! WHITE」の開発・運営、スポーツ情報インフラの開発・運営

▶︎URL:https://ookami.tokyo/

▶︎沿革:

2014年4月 株式会社ookami設立

2015年4月 あらゆる試合を可視化する「Player!(プレイヤー)」を公開

2015年12月 App Store Best of 2015 受賞

2016年9月 2016年度グッドデザイン賞を受賞

2019年4月 Forbes Asia Under30で、創業者の尾形/中村がアジアを代表する30人に選出

2019年10月 Forbes JAPAN SPORTS BUSINESS AWARD 2019を受賞

2019年12月 Ruby biz グランプリ2019 特別賞を受賞

2021年2月 スポーツ庁『INNOVATION LEAGUE コンテスト』を受賞

2022年2月 スポーツ庁『INNOVATION LEAGUE コンテスト』を2年連続で受賞

2022年2月 チームのDXを加速する「Player! WHITE(プレイヤーホワイト) 」を公開