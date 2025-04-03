PHOENIX CONTACT¡¢¹â¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¿å½à¤ÎIEC 62443Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ

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¼Ì¿¿º¸¤è¤ê¡§Thomas Steffens (TUV Rheinland Industrie Service GmbH), Dr. Martin Wetter (Executive Vice President Innovation of Phoenix Contact), Andreas Fuß (Senior Specialist OT-Security, Phoenix Contact), Sergei Biberdorf (TUV Rheinland AG), Torben Sebastian Last (Senior Specialist Technology & Patent Management, Phoenix Contact), Boris Waldeck (Master Specialist Security PLCnext Technology, Phoenix Contact), Ulrich Leidecker (Chief Operating Officer (COO), Phoenix Contact)
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