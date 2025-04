ÇÛ¿®Í½ÄêÌµ¤·¤Î¡ÈÉÔ¾òÍý¡É¥Û¥éーºîÉÊ½¸¡ØNN4444¡Ù4·î25Æü(¶â)¤è¤ê²¼ËÌÂôK2¤Ë¤ÆºÆ¾å±Ç·èÄê

株式会社NOTHING NEW

『NN4444』アザービジュアル

映画レーベル NOTHING NEW(代表:林健太郎)が製作した4人の新鋭監督による“不条理”ホラー作品集『NN4444』が、4月25日(金)より下北沢のシモキタ - エキマエ - シネマ「K2」などにて順次再上映されることが決定。合わせて、再上映を記念したアザービジュアルも解禁しました。

2024年2月の初上映前からホラーファンを中心にSNSでの話題が沸騰し、販売開始早々に異例の14日間連続完売に。好評につき2024年夏には東京・大阪・京都での凱旋上映を実施。以降も再上映のご要望を多数いただき、この度2025年ゴールデンウィーク期間に合わせて再上映することとなりました。

アメリカ、フランス、オランダなど10以上の国際映画祭に選出。世界が注目するホラーショートフィルム作品集

『NN4444』の作品は、ロッテルダム国際映画祭、レインダンス映画祭、サンフランシスコ国際映画祭など合計10以上の国際映画祭に選出。現地でも“新しいJホラーの到来を感じさせられた”などの感想が寄せられ、各国から上映の問い合わせが続いています。

本作品集は劇場で鑑賞してほしいという製作チームの思いから現在配信の予定はなく、今後国内での劇場公開も未定となります。

【作品概要】

NOTHING NEW 公式サイト: https://nothingnew.ltd

“NN4444” 劇場予告編: https://youtu.be/bamet-Zc2nM

『犬』メインビジュアル『犬』

あらすじ:抑圧的な恋人と婚約したばかりの主人公・楓が、夜道で突然「犬」のように女に吠えられ、その女のことを忘れられなくなってしまう。

監督・脚本・編集:中川奈月

出演:小川あん、磯田龍生、渡辺葵、鮎川桃果、桑原おさむ、松井彩葉、山下真実子、橋本拓地、ほか

企画・プロデュース:林健太郎、鈴木健太、浅野由香

プロデューサー:大野瑞樹、稲垣護

制作プロダクション:GEEK PICTURES

『Rat Tat Tat』メインビジュアル『Rat Tat Tat』

あらすじ:とあるパーティに出かけた一組の夫婦が、大勢の人々で賑わう会場で得体の知れない狂気に包まれていく。

監督・脚本・編集:佐久間啓輔

出演:錫木うり、原田新平、長内映里香、大塚航二朗、早乙女ゆう、望月雅友、江守沙矢、大高健志、知念結奈、秋川翔太、原春奈、長谷川アキ、ほか

企画・プロデュース:林健太郎、鈴木健太

プロデューサー:池田了、丹治遥、寺地真一

制作プロダクション:P.I.C.S.

『VOID』メインビジュアル『VOID』

あらすじ:不慮の事故で友人を亡くした高校生・麻木。その周りで少しおかしな現象が起こりはじめて---。

監督・脚本:岩崎裕介

出演:野内まる、大石水月、伊藤歌歩、若杉凩、神嶋里花、安藤聡海、金子岳憲、平井まさあき(男性ブランコ)、池田良、門間航、大熊花名実、ほか

企画・プロデュース:林健太郎、鈴木健太

プロデューサー: 井上淳、長束雄介

制作プロダクション:東北新社

『洗浄』メインビジュアル『洗浄』

あらすじ:湖のほとりで飲み会を楽しむ若者たち。1人が溺れかけたことをきっかけに、全員が水の呪いに飲み込まれていく。

監督・脚本:宮原拓也

出演:夏子、大下ヒロト、山脇辰哉、森田想、田中陸

企画・プロデュース:林健太郎、鈴木健太

プロデューサー:二井梓緒

制作プロダクション:Spoon.

【各作品の受賞実績(一部)】

『犬』

第49回ボストンSF映画祭 Short Film部門 入選

レインダンス映画祭 2024 the GONE ASTRAY Programme 公式上映

『Rat Tat Tat』

ヴェネツィアショートイタリア映画祭 セミファイナリスト 公式上映

『洗浄』

第46回クレルモン=フェラン国際短編映画祭 国際コンペティション部門選出

第49回ボストンSF映画祭 Short Film部門 入選

ヴェネツィアショートイタリア映画祭 ファイナリスト 公式上映

第28回プチョンファンタスティック国際映画祭 XL部門 公式上映

Court Metrage レンヌ国際映画祭 2024 Official Competition部門選出

『VOID』

第53回ロッテルダム国際映画祭 Tiger Competition部門選出

第67回サンフランシスコ国際映画祭コンペティション部門選出

レインダンス映画祭 2024 the LOST VENTURES Programme 公式上映、Best Short of the Festival 入選

ヴェネツィアショートイタリア映画祭 セミファイナリスト 公式上映

リスボン国際インディペンデント映画祭 2024 International Competition部門選出

ヌーシャテル国際ファンタスティック映画祭 Official Selection部門選出

【上映館】

シモキタ - エキマエ - シネマ『K2』

https://k2-cinema.com/

【会社情報】

NOTHING NEWロゴ「NOTHING NEW」

“才能が潰されない世の中”を目指して設立された映画レーベル。第一作『NN4444』はロッテルダム国際映画祭やクレルモン=フェラン国際短編映画祭、サンフランシスコ国際映画祭をはじめとする10以上の国際映画祭に選出。下北沢K2での先行上映は14日間全回満員を記録した。その後U35ホラー映画脚本賞「NN0000」、短編映画『幽霊の日記』などを発表している。

X (旧Twitter) : https://x.com/NOTHINGNEW_FILM/

Instagram : https://www.instagram.com/NOTHINGNEW_FILM/