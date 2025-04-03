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SETTA ¡ß SNEAKER ¡È unda TEGU ¡É
Color¡§BLACK / GRAY
Size¡§S ¡Ê23.5-25.0cm¡Ë M ¡Ê25.5-27.0cm¡Ë L¡Ê27.5-29.0cm¡Ë
Weight¡Êone foot¡Ë¡§(S)390g¡¢(M)415g¡¢(L)440g
Sole¡§synthetic resin / synthetic sole
Upper¡§nylon / polypropylene / polyoxymethylene / polyester / polyurethane
Tabi¡§polychloroprene
Price¡§\49,000- ¡Êtax in¡Ë
Made in Japan
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¡Ú ÈÎÇäÀè ¡Û¡¦goyemon ONLINE STORE¡ÎJP¡Ï
https://goyemon.official.ec/
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