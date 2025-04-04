³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¢º´²ì¡¦Ê¡²¬¤Ë2Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¾¢ÏÂÈþ·ú¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·»Ò²ñ¼Ò²½¡£¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥àÊ¡²¬»ÙÅ¹¡¢»Í¹ñ¤ÎÆüÀÑ¹©¶È»³¸ý¸©¤Î¥ª¥«¥±¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î¶ÈÌ³³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÇÎß·×15Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¹©»ö¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÂçËÜÅ¯Ìé¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¡×¡Ë¤¬¡¢25Ç¯3·î23Æü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾¢ÏÂÈþ·ú¡ÊËÜ¼Ò¡§º´²ì¸©º´²ì»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾¾ËÜÄ¾Ìé¡¢°Ê²¼¡Ö¾¢ÏÂÈþ·ú¼Ò¡×¡Ë¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤Ë´Ø¤ï¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥àÊ¡²¬»ÙÅ¹¡ÊÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡Ë¡¢»Í¹ñ»Í¸©¤Ç¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à»Í¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆüÀÑ¹©¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý»³¸ý¸©¤Î¥ª¥«¥±¥ó¼Ò¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º´²ì¡¢Ê¡²¬ÆîÉô¥¨¥ê¥¢¤Î¾¢ÏÂÈþ·ú¤¬¥¸¥ç¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¶ÈÌ³³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾¢ÏÂÈþ·ú¼Ò¤È¤Î¥°¥ëー¥×²½¤ÎÁÀ¤¤
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡ÖÊë¤é¤·¤Ë¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò¡£¿ÍÀ¸¤Ë¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë½»¤Þ¤¤¤Îº¤¤ê»ö¤ä´ê¤¤»ö¤òÁêÃÌ¡¦²ò·è¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Õ¥©ー¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï½¤Á¶¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¤¹¤Ù¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÈó¾ï¤ËÉý¹¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ê¥¢ÆÃÀ¤âÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á°ì¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¥°¥ëー¥×°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ë¶È¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¤¬¹Í¤¨¤ë¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Î4Îà·¿
¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Ï¡¢½¤Á¶¡¦±ÄÁ¶ÎÎ°è¤ò¡Ö¥ê¥Ú¥¢¡×¡¢Ã±ÉÊ¼èÂØÎÎ°è¤ò¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¡¢Á´ÂÎ¼èÂØÎÎ°è¤Ï¡Ö¥ê¥â¥Ç¥ë¡×¡¢¶õ´ÖÁ´ÌÌ²þÁõÎÎ°è¤ò¡Ö¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥àËÜÂÎ¤Ï¥ê¥â¥Ç¥ë¡¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¢¥ê¥Ú¥¢¤òÉÔÆÀ¼ê¤ÎÎÎ°è¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ê¥¢ÆÃÀ¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÅÔ»Ô·÷¤ò¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç½ÐÅ¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹Ù³°¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¥°¥ëー¥×´ë¶È¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¾¢ÏÂÈþ·ú¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×¥¤¥ó¤Ï¹Ù³°¥¨¥ê¥¢¤ÎÃÏ°èÀïÎ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¢ÏÂÈþ·ú¼Ò¤Ï¡¢1995Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢30Ç¯´Öº´²ì¸©º´²ì»Ô¡¢ÊÂ¤Ó¤ËÊ¡²¬¸©ÃÞ»çÌî»Ô¤Ë¤ÆÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2012Ç¯°ÊÍè¤º¤Ã¤Èº´²ì¡¢Ê¡²¬¥¨¥ê¥¢¤ÇLIXIL¥ê¥Õ¥©ー¥à¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ÆNo.1¤È¤¤¤¦É½¾´¤ò¤¤¤¿¤À¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥àÊ¡²¬»ÙÅ¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÀ¾ÆüËÜÊÂ¤Ó¤Ë¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³È½¼¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏ¶È70Ç¯¡¢Îß·×15Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò»Ü¹©¤·¡¢´ØÅì¡¢´ØÀ¾¡¢Åì³¤¡¢¶å½£¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¡£Âç¼êÉÔÆ°»ºÃç²ð²ñ¼Ò³Æ¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¸ÅÊª·ï¹ØÆþ»þ¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò¼ê¤¬¤±¤ëBtoB»ö¶È¡¢WEB¤äÀÞ¹þ¥Á¥é¥·¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥Õ¥©ー¥àÄó°Æ¤ÎBtoC»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£ÍøÍÑ¼Ô¿ôNo.1¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à²ñ¼Ò¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ûー¥à¥×¥í¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¾ÆüËÜÂè°ì°Ì¤ÎÉ½¾´¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
2017Ç¯¤«¤é»ö¶È·Ñ¾µM¡õA¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÃÏ°è¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÎò»Ë¤¢¤ë´ë¶È·²¤Ç¥°¥ëー¥×¤ò·ÁÀ®¡£¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÇä¾å120²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶ÈÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¡https://www.artreform.com
¢£½êºßÃÏ¡¡¡§ ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÀéÎ¤ËüÇî¸ø±à6-3
¢£ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1985Ç¯11·î¡ÊÁÏ¶È¡§1952Ç¯¡Ë
¢£ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÂçËÜ¡¡Å¯Ìé
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ½»¶õ´Ö¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó°Æ¡¦Àß·×¡¦»Ü¹©