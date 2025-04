¥¹¥Ôー¥«ー¤È¥¹¥Ëー¥«ー¤¬¥»¥Ã¥È¤ÇÅö¤¿¤ë¡ª¥¹¥Ë¥À¥ó¡ßJBL¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï

株式会社SODA

「SNKRDUNK(スニーカーダンク)」(以下、スニダン)を運営する株式会社SODA(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:内山 雄太)は、ハーマンインターナショナル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:桑原 拓磨)が提供する世界最大級のオーディオブランド「JBL」とのコラボレーション企画として2025年4月3日~2025年5月31日の期間、「レアスニーカー&JBLスピーカーがセットでもらえる!プレゼントキャンペーン」を実施いたします。

キャンペーン特設サイト:https://snkrdunk.com/articles/27695/

昨年の実施(※1)で好評をいただいたキャンペーンの第2弾として、今回は2025年4月10日(木)に発売するBluetooth スピーカー「JBL Flip 7」「JBL Charge 6」のカラー展開に合わせたスニーカーをセットにして、各色限定1名様にプレゼントいたします。JBL新作スピーカーとカラーマッチするスニーカーを、スニダンから9足をセレクトいたしました。

(※1)JBLとスニダンが初コラボ!JBLの新型ポータブルスピーカーとスニーカーがセットで当たるプレゼントキャンペーン

https://snkrdunk.com/articles/22902/

- JBL Charge 6 ブラックJUNYA WATANABE MAN × New Balance 1906L Black“- JBL Charge 6 ウィンブルドングリーンNike Air Max 95 OG "Neon Yellow" (2020)- JBL Charge 6 スウォッシュピンクVERDY × Nike SB Dunk Low Pro QS "Visty/Blue Gaze and Enamel Green“- JBL Charge 6 レッドNike Air Jordan 1 High 85 "Bred" (2025)- JBL FLIP 7 ファンキーブラックTiffany & Co. × Nike Air Force 1 Low "1837“- JBL FLIP 7 スクワッドJJJJound × New Balance 990V3 "Green“- JBL FLIP 7 ブルーTravis Scott × Fragment × Nike Air Jordan 1 Retro High OG SP "Military Blue“- JBL FLIP 7 ホワイトMIU MIU × New Balance Women's 530 SL "White“- JBL FLIP 7 パープルNike SB Dunk Low Pro ISO Orange Label “Court Purple Gum”■キャンペーンについて

<応募方法>

スニダン抽選応募ページもしくはJBLキャンペーン特設サイト、どちらからも応募いただくことができます。

※ご当選はおひとり様1回限りとなります。

【スニダンアプリからの応募方法】

- 対象のXのキャンペーン投稿をリポストする- スニダンアプリより抽選にエントリーし、応募完了

SNKRDUNKキャンペーン特設サイト:https://snkrdunk.com/articles/27695/

【JBLキャンペーン特設サイトからの応募方法】

- 対象欲しい商品を選ぶ- ページ下部の応募フォームより必要事項を入力- 応募完了

JBLキャンペーン特設サイト:https://jp.jbl.com/spring2025

<応募期間>

2025年4月3日(木)~2025年5月31日(土)



<注意事項>

- スニダンアプリおよびJBLキャンペーンサイトそれぞれからおひとり様1回限り(原則1つのメールアドレスで1回)のご応募ができます。また、ご当選もおひとり様1回とさせていただきます。- 日本在住の15歳以上で個人の方、かつ賞品の発送先も日本国内の方に限らせていただきます。- 当選者の発表は、応募締切後1か月以内を目安にキャンペーン事務局からのメール連絡をもってかえさせていただきます。※詳細はキャンペーンサイトをご確認ください

■JBL について

美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、世界中のあらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBL は世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。

■ハーマンインターナショナル(米国本社/Harman International Industries, Incorporated)について

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社の AKG(R)、HarmanKardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、 Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント/コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で 5,000 万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000 名の社員が在籍しています。





■ファッション&コレクティブ マーケットプレイス「スニーカーダンク」について

「スニーカーダンク(スニダン)」は、月間600万人以上が利用する国内最大級スニーカー&トレカフリマアプリです。スニーカー、アパレル、トレーディングカードを中心に取り扱っています。全ての取引商品にて、鑑定を行うことで偽造品の流通を防ぎ、安心・安全に取引をおこなっていただくことができます。https://snkrdunk.com/