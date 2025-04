¡ãFender½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É ¡ÖF IS FOR FENDER¡×¡ä 2025Ç¯ ½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤â¥ªー¥×¥ó¤Ø¡£

フェンダーミュージック株式会社

フェンダーミュージック株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長 アジアパシフィック統括 エドワード・コール)は、フェンダー初のオリジナルファッションブランド『F IS FOR FENDER』の2025年春夏コレクションを発表しました。また、これまで東京・原宿の旗艦店「FENDER FLAGSHIP TOKYO」のみでの取り扱いであった同ブランドの公式オンラインストアが、この度オープンしました。

2025年春夏コレクションが登場!

『F IS FOR FENDER』の春夏コレクションでは、ストラトキャスターやテレキャスターなど、Fenderを象徴するギターの要素を随所に取り入れ、Fenderが持つ様々な音楽的スピリットを感じさせるグラフィックやデザイン、パターンが特徴となっています。2023年、世界で唯一の旗艦店「FENDER FLAGSHIP TOKYO」のオープンと同時に誕生した当ブランドは、「Wear the Music - 音楽を纏う」というコンセプトを掲げ、すべてのアイテムをMade in Japan(日本製)にこだわり、上質な素材と快適な着心地を追求しています。ミニマルかつ洗練されたシルエットの中にも、Fenderらしいロックマインドが息づいたコレクションとなっています。

今季の春夏コレクションでは、シャツやジャケットなどのアイテムに加え、インナーウェアやバッグなど新たなアイテムも多数展開します。

【コレクション概要】

展開開始:2025年 春夏コレクション

販売場所:Fender Flagship Tokyo及び F IS FOR FENDER公式サイト

※ルックには、旗艦店限定商品も含まれております。

公式オンラインストアがオープン ~送料無料キャンペーンも~

これまで「F IS FOR FENDER」は、東京・原宿のFender旗艦店「FENDER FLAGSHIP TOKYO」のみでのお取り扱いでしたが、待望の公式オンラインショップ(www.fisforfender.com)がオープンしました。国内外のアーティストなども着用し、人気の『F IS FOR FENDER』が、日本国内どこからでもオンラインで購入可能となります。(国内発送のみ)

また、公式オンラインストアのオープンを記念して、送料無料キャンペーン実施します。期間中にオンラインストアでご購入をされた方全員に、F IS FOR FENDERロゴのオリジナルステッカーをプレゼントします。また購入金額に関わらず、すべて送料無料で商品をお届けいたします。

実施期間:2025年4月3日(木) ~ 4月30日(水)まで

F IS FOR FENDER OFFICIAL STORE

URL: www.fisforfender.com

オリジナルステッカー( プレゼント

【F IS FOR FENDERについて】

2023年の発表以来、F IS FOR FENDERはフェンダー初のファッションブランドとして、『WEAR THE MUSIC = 音楽を纏う』をテーマに独自のファッションスタイルを提案し続けています。それはプレイヤーに限らず世界中のMusic Loverへ新しい音楽の楽しみ方を届けるために。私たちがブランドとして大切にしていること、それは「高品質」ディテールにこだわった良質な商品であり、着る人の創造力を掻き立てるデザインであること。そしてすべてが「メイドインジャパン」厳選された生産背景を持ち世界中から信頼される日本製であること。そして「適量生産」無駄な在庫を持たないことを常に追求し本当に欲しい人の手に届くブランドであることです。