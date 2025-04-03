¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ - ¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö±ê¤Î¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥Õー¥É¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î¾ðÊó¤ò²ò¶Ø
À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡¢±Ç²è¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¤ä¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Óー¥¹¥È¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÀ©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ - ¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ¡Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È±ê¤Î¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ù¸ø³«20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö±ê¤Î¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¤Î¿ô¡¹¤ä¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö±ê¤Î¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー
¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÃ±°ìºîÉÊ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Á´´Ûµ¬ÌÏ¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢Êª¸ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡£
Âç¿Íµ¤¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ï¡¢¡Ö±ê¤Î¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥È¥é¥¤¥¦¥£¥¶ー¥É¡¦¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¡¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¤Ë¡£¥Ï¥êー¤¿¤Á¤¬Ä©¤ó¤ÀÅÁÀâ¤Î»î¹ç¡¢»°ÂçËâË¡ÂÐ¹³»î¹ç¤Î»°¤Ä¤Î²ÝÂê¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Ì£¤ï¤¤Ë¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥»¥¤¥Ü¥ê°ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢±Ç²è¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÃÊÌÜ¤Î¥×¥ìー¥È¤Ë¤Ï¡¢Í¥¾¡ÇÕ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥ー¤È¡¢°Ç¤ÎÄë²¦¥ô¥©¥ë¥Ç¥âー¥È¤ÎÉü³è¤Î¥·ー¥ó¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡ÖÉü³è¤ÎÂçÆé¥·¥åー¡×¤¬¡¢ÆóÃÊÌÜ¤Ë¤Ï¡¢Âè°ì¤Î²ÝÂê¤Ç¥Ï¥êー¤¬¥É¥é¥´¥ó¤Î¥Ï¥ó¥¬¥êー¡¦¥Ûー¥ó¥Æー¥ë¤ÈÀï¤Ã¤¿´ä¾ì¤ò¥á¥ì¥ó¥²¤ÇºÆ¸½¤·¡¢¥Þ¥ó¥´ー¤È¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥àー¥¹¤òÅº¤¨¤¿¡Ö¥í¥Ã¥ー ¥±ー¥¡×¡¢¤½¤·¤ÆÂèÆó¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿´ÆÆÄÀ¸¤ÎÉ÷Ï¤¾ì¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ù¥êー¥Ì¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤¤¬¥Ï¥êー¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿Ì¾¥»¥ê¥Õ¡Ö±ø¤¤¤¾¡¢¥Ý¥Ã¥¿ー¡ª¡ÊPotter stinks¡ª¡Ë¡×¤òµ¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Á·¿¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£»°ÃÊÌÜ¤Ë¤Ï¡¢Âè»°¤Î²ÝÂê¤ÎÌÂÏ©¤òÉ½¸½¤·¤¿¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢3¤Ä¤Î¥×¥ìー¥È¤òÉñÂæ¤ËÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Ç¥£ー¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍÁ´°÷¤Ë¡¢4¼ï¤Î¥É¥é¥´¥ó¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥ー¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÅö¤¿¤ëÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£»°ÂçËâË¡³Ø¹»ÂÐ¹³»î¹ç¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë¥É¥é¥´¥ó¤ò°ú¤¯¥·ー¥ó¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÒÃå¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿4¼ï¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥ー¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥êー¤¿¤Á½Ð¾ìÁª¼ê¤Î¥É¥¥É¥´¶¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤À¤±¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢»°ÂçËâË¡³Ø¹»ÂÐ¹³»î¹ç¤Î½Ð¾ì¹»¡¢¥Àー¥à¥¹¥È¥é¥ó¥°¤È¥Üー¥Ð¥È¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ðー¥¬ー¤¬¥á¥Ë¥åー¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¡£¸·³Ê¤Ê¥Àー¥à¥¹¥È¥é¥ó¥°¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ð¥ó¥º¤Ë¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤ò¶´¤ß¡¢¥¹¥âー¥ー¥½ー¥¹¤È¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥Á¥ê¥½ー¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ðー¥¬ー¡£¥¹¥âー¥¯¤·¤¿¥Ñ¥×¥ê¥«¥Ñ¥¦¥Àー¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¥Á¥Ã¥×¥¹¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ìÊý¡¢¥Üー¥Ð¥È¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ðー¥¬ー¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥íー¥Ö¤Î¿§¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ö¥ëー¤Î¥Ð¥ó¥º¤Ë¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î·Ü¥ì¥Ðー¤Î¥Ñ¥Æ¥£¤ò¥ï¥¤¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÎÁÍý¡Ö¥í¥Ã¥·ー¥Ë¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹âµé´¶¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¥È¥ê¥å¥Õ±ö¤Î¥Á¥Ã¥×¥¹¤È¶¦¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤â¡Ö±ê¤Î¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー¤¬³«ºÅ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£¸¸ÁÛÅª¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¼Ø¸ý¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê´ÆÆÄÀ¸¤ÎÉ÷Ï¤¾ì¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Þー¥á¥¤¥É¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤Î¥±ー¥¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¯¥£¥Ç¥£¥Ã¥Á¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×·è¾¡Àï¤òÉ½¸½¤·¤¿¥±ー¥¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢¥Õ¥í¥Ã¥°¥«¥Õ¥§¤Ç¿Íµ¤¤Î¥ß¥ë¥¯¥·¥§¥¤¥¯¤â¡¢¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È¤«¤éÎ©¤Á¾å¤ëÀÄ¤¤±ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö±ê¤Î¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×»ÅÍÍ¤Ë¡£±Ç²è¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È±ê¤Î¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤ÎÂÎ¸³¤ò°ìÁØË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö±ê¤Î¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¤ÎÅ¸¼¨¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×
ºòÇ¯¹Ô¤Ã¤¿µ¨Àá¸ÂÄêÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥Û¥°¥ïー¥Ä¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥¹¥Îー¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤¬¡¢¡Ö±ê¤Î¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¤Ç¤âÅÐ¾ì¡£¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È±ê¤Î¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤ä¡¢Å¸¼¨¤ÎÃæ¤Ë±£¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î¥â¥Áー¥Õ¤òÃµ¤¹¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤´Íè¾ì¤ÎµÇ°¤È¤Ê¤ë¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥¤¥º¤òÄÌ¤·¤Æ±Ç²è¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÃ©¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ä¥¢ーÆâ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜÊª¤Î±Ç²èÀ©ºî¼Ô¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ëºî¤Ã¤¿¡¢±Ç²è¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤¿¤Á¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºÙÉô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤ÎÍè¾ì¼Ô¸ÂÄê¡Ö¥É¥é¥´¥ó¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö±ê¤Î¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×´ü´ÖÃæ¡¢¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー²ñ°÷ÍÍ¤Ë¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ»°ÂçËâË¡³Ø¹»ÂÐ¹³»î¹ç¤ÎÂè°ì¤Î²ÝÂê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥É¥é¥´¥ó¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´Íè¾ìÅöÆü¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¹¥¯¤Ç¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¤Î¥áー¥ë¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë4¼ïÎà¤Î¥É¥é¥´¥ó¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö±ê¤Î¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê°áÁõ¤ä¾®Æ»¶ñ¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢Êª¸ì¤Î¥ー¤È¤Ê¤ëÂç·¿¤ÎÂ¤ºî¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£±Ç²è¸ø³«20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ËÜ´ë²è¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×³µÍ×
±Ç²è¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È±ê¤Î¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤ä¡¢Å¸¼¨¤ÎÃæ¤Ë±£¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î¥â¥Áー¥Õ¤òÃµ¤¹¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¥Ä¥¢ー¥í¥Óー¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ÆÍè¾ìµÇ°¤Î¥¨¥ó¥Ü¥¹¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþÆâ¡¡¥Ä¥¢ー¥í¥ÓーÉÕ¶á¡¡¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー
¼õ¤±¼è¤êÊýË¡¡§¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë1¿Í1ºý¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
https://www.wbstudiotour.jp/the-goblet-of-fire-2025/
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー²ñ°÷¡Ö¥É¥é¥´¥ó¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë～¡¡9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¥É¥é¥´¥ó¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¡¦¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÃ»É¡¼ï/¥¦¥§ー¥ë¥º¡¦¥°¥êー¥ó¼ï/Ãæ¹ñ²Ð¤Î¶Ì¼ï/¥Ï¥ó¥¬¥êー¡¦¥Ûー¥ó¥Æー¥ë¼ï
¢¨¾åµ¤Î¤¤¤º¤ì¤«°ì¤Ä¤òÆüÂØ¤ï¤ê¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹
ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§
¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþÆâ¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¹¥¯
¼õ¤±¼è¤êÊýË¡¡§
¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー²ñ°÷¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿¥áー¥ë¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤
¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ーÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§¡¡https://www.wbstudiotour.jp/newsletter/
¢¨¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー²ñ°÷1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤¡¢1²ó¤Î¤´Íè¾ì¤Ç1¸Ä¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¡õ²Á³Ê
¡ã¥Ð¥Ã¥¯¥í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¡ä
¥È¥é¥¤¥¦¥£¥¶ー¥É¡¦¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¡7,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡Ö±ê¤Î¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤¬¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¡×¤ËÅÐ¾ì¡£±Ç²è¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥·ー¥ó¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¦»ö¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤È¥»¥¤¥Ü¥êー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤´ÃíÊ¸¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢Âè°ì¤Î²ÝÂê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥É¥é¥´¥ó¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥ー¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç°ìËç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ÇÂåÉ½Áª¼ê¤¬¥É¥é¥´¥ó¤òÁª¤ó¤À¥·ー¥ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¶ÒÃå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥É¥é¥´¥ó¤Î¥¯¥Ã¥ー¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¥É¥é¥´¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¤Î¤«¡¢Áª¼ê¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿¥É¥¥É¥´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1Æü¤ÎÈÎÇä¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨ÈÎÇä´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ÏÈÎÇäµÙ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ú¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¡Û
¡¦¥É¥é¥´¥ó¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥ー¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤1¤Ä¡¢»°ÂçËâË¡³Ø¹»ÂÐ¹³»î¹ç¤ÎÂè°ì¤Î²ÝÂê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥É¥é¥´¥ó¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥ー¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ï¥êー¤¿¤Á¤¬Àï¤¦¥É¥é¥´¥ó¤òÁª¤Ö¥·ー¥ó¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢¤É¤Î¥É¥é¥´¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¤Î¤«¡¢¥É¥¥É¥¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥É¥é¥´¥ó¤Ï¶ÒÃå¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ»ë¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤Û¤«¤Î¥É¥é¥´¥ó¤Ø¤Î¸ò´¹¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£±¿Ì¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÀï¤¤¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Í¥¾¡ÇÕ¥¯¥Ã¥ー
»°ÂçËâË¡³Ø¹»ÂÐ¹³»î¹ç¤ÎÍ¥¾¡ÇÕ¤ò¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥ー¤ÇºÆ¸½¡£
¡¦Éü³è¤ÎÂçÆé¥·¥åー
¥ô¥©¥ë¥Ç¥âー¥È¤¬Éü³è¤·¤¿¥·ー¥ó¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ÂçÆé¥·¥åー¥¯¥êー¥à¡£
¡¦¥í¥Ã¥ー ¥±ー¥
Âè°ì¤Î²ÝÂê¤Ç¥Ï¥êー¤¬¥É¥é¥´¥ó¤È³ÊÆ®¤·¤¿¥·ー¥ó¤Ç¡¢´ä¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¶â¤ÎÍñ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Þ¥ó¥´ー¤È¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥àー¥¹¥±ー¥¡£
¡¦¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¥Ù¥êー¥Ì
ÂèÆó¤Î²ÝÂê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿´ÆÆÄÀ¸¤ÎÉ÷Ï¤¾ì¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¿§Á¯¤ä¤«
¤Ê¥Ù¥êー¥Ì¡£
¡¦¡Ö±ø¤¤¤¾¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¥·¥ç¥³¥é
±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö±ø¤¤¤¾¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¥Ð¥Ã¥¸¤ò¥·¥È¥é¥¹¥¸¥ã¥àÆþ¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¾®¤µ¤Ê¥Ö¥É¥¦¤Î¥¿¥ë¥È
¡¡¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥ì¥â¥ó¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥ë¥È¥Ùー¥¹¤Î¾å¤Ë¡¢2¼ïÎà¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥É¥¦¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¡¦¥â¥êー¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
Âè»°¤Î²ÝÂê¤ÎÌÂÏ©¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¤È¥³¥í¥Íー¥·
¥ç¥ó¥Á¥¥ó¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡£
¡¦¥Ó¥·¥½¥ïー¥º
»Å¾å¤²¤Ë¥³¥ó¥½¥á¥¼¥êー¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÎÎä¤¿¤¤¥¹ー¥×¡£
¡¦¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¥¿¥ë¥È
¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿²«¶â¿§¤Î¥¿¥ë¥È¤Ë¡¢Æ¦Æý¥½ー¥¹¤È¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤òµÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥¹¥³ー¥ó
ÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤Î¥ì¥â¥ó¥¸¥ã¥à¤È°ì½ï¤Ë¤´Äó¶¡¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ðー¥¬ー¡¡～¥Àー¥à¥¹¥È¥é¥ó¥°～¡¡¡¡2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»°ÂçËâË¡³Ø¹»ÂÐ¹³»î¹ç¤ÎÂåÉ½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Àー¥à¥¹¥È¥é¥ó¥°¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ðー¥¬ー¡£¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤È2¼ï¤Î¥½ー¥¹¡Ê¥¹¥âー¥ー¥½ー¥¹¡¦¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥Á¥ê¥½ー¥¹¡Ë¤ÏÁêÀÈ´·²¤Ç½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£
¥Þー¥á¥¤¥É¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¥±ー¥¡¡¡¡2,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿´ÆÆÄÀ¸¤Î¤ß¤¬»È¤¨¤ëÉ÷Ï¤¾ì¤Ë¤¢¤ë¿Íµû¤Î¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¡£¼þ¤ê¤Ë¤Ï¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¤ªÅò¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥·¥í¥Ã¥×¤È¥¼¥êー¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥Õー¥É¥Ûー¥ë¡ä
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ðー¥¬ー¡¡～¥Üー¥Ð¥È¥ó～¡¡¡¡2,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»°ÂçËâË¡³Ø¹»ÂÐ¹³»î¹ç¤ÎÂåÉ½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Üー¥Ð¥È¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ðー¥¬ー¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ã¥·ー¥Ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹âµé´¶¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¥È¥ê¥å¥Õ±ö¤Î¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¶¦¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¡ã¥Õ¥í¥Ã¥°¥«¥Õ¥§¡ä
¥¯¥£¥Ç¥£¥Ã¥Á¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥àー¥¹¥±ー¥¡¡¡¡850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥¤¥Ç¥£¥Ã¥Á¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡Àï¤Îßê¤Ó¤ä¤«¤Ê³«Ëë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥é¥¤¥Á¥½ー¥¹¤Î¥àー¥¹¥±ー¥¡£
±ê¤Î¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¥·¥§¥¤¥¯¡¡～¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¥Õ¥ìー¥Ðー～¡¡¡¡950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È¤«¤éÎ©¤Á¾å¤ëÀÄ¤¤±ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ß¥ë¥¯¥·¥§¥¤¥¯¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ß¥ó¥È¥½ー¥¹¤È¥ß¥ë¥¯¥·¥§¥¤¥¯¤ÎÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¡¢¥ß¥ó¥È¥Á¥ç¥³¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¢£¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ - ¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È¤Ï
¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ¤Ï¡¢2023Ç¯6·î16Æü(¶â)¤Ë¤È¤·¤Þ¤¨¤óÀ×ÃÏ¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥°¥ïー¥ÄËâË¡Ëâ½Ñ³Ø¹»¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂç¹´Ö¡¢¥À¥¤¥¢¥´¥ó²£Ãú¡¢¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¿¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ©¤òÆÝ¤à¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÍ¶¤¤¡¢±Ç²èÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢ËâË¡Æ°Êª¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤ê¡¢¹ë²Ú¤Ê°áÁõ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤Û¤¦¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ð¥¿ー¥Óー¥ë¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢¥Û¥°¥ïー¥Ä¤ÎÏ²¼¤ÇÆ°¤¯¾ÓÁü²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥¯¥£¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Î»î¹ç¤Î´Ñ½°¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ¸ÂÄê¤Î¥°¥Ã¥º¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ¤Ë¤Ï¡¢13¤Î¥Æー¥Þ¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤ÏÆÃÊÌ¤Ëºî¤é¤ì¤¿1,500¤òÄ¶¤¨¤ë¾®Æ»¶ñ¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥Ëー¥Ç¥åー¥¯¥¹¡¢ ¥ª¥ê¥Ð¥ó¥Àー¤ÎÅ¹¡¢¥Õ¥íー¥ê¥·¥å¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¥Ã¥Ä½ñÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥À¥¤¥¢¥´¥ó²£Ãú¤Î¿ô¡¹¤Î¤ªÅ¹¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿Èþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¿ôÂ¿¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Á¥Ã¥×¥¹¡¢¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡¢¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ê¤É±Ñ¹ñ¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï½é¤Î¥ªー¥×¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤Î²°Æâ·¿»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸Ø¤ë¤³¤Î»ÜÀß¤ò¤Þ¤ï¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢£´»þ´Ö¤Û¤ÉÍ×¤·¤Þ¤¹¡£2012Ç¯¤Î¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ー¥í¥ó¥É¥ó - ¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤ÎÀ®¸ù¤ËÂ³¤¡¢¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥»¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È ¡§¡¡https://www.wbstudiotour.jp/
¢§ºÇ¿·¾ðÊóÆþ¼ê¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é
¤ªµÒÍÍÅÐÏ¿URL ¡§¡¡https://www.wbstudiotour.jp/newsletter/
¢£¸ø¼°X ¡¡¡¡¡¡ ¡§¡¡https://twitter.com/wbtourtokyo¡¡(@wbtourtokyo)
¢£¸ø¼°Instagram ¡§ https://www.instagram.com/wbtourtokyo/
¡ü¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡¢
»öÁ°¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡¡¡https://www.wbstudiotour.jp/
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
11ºÐ¤Î¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤¬¥Û¥°¥ïー¥ÄËâË¡Ëâ½Ñ³Ø¹»¤Î¸°¤ÈÎÎÃÏ¤ÎÈÖ¿Í¡¢¥ë¥Ó¥¦¥¹¡¦¥Ï¥°¥ê¥Ã¥É¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤éÇ¯·î¤ÏÎ®¤ì¡¢¥Ï¥êー¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¿ô¡¹¤ÎËÁ¸±¤Ï¹¤¯ÃÎ¤ìÅÏ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ËÂ¾¤ËÎà¤ò¤ß¤Ê¤¤¡Èº¯À×¡É¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý²½¤·¡¢25Ç¯°Ê¾å¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¤¿º£¡¢Îò»Ë¾åºÇ¤âÀ®¸ù¤·ºÇ¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
J.K.¥íー¥ê¥ó¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¾®Àâ¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤Ï¡¢1¤Ä¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬±Æ¶Á¤·¹ç¤¤¿Ê²½¤·Â³¤±¤Ê¤¬¤éÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8ºî¤â¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¤ÈÁÔÂç¤Ê3ºî¤Î±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Óー¥¹¥È¡Ù¤Ï¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÇÌ¥ÏÇÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤ÏÉñÂæ¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥Ýー¥È¥ー¡¦¥²ー¥à¥º¤¬Äó¶¡¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ËâË¡³¦¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆºîÉÊ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÈäÏª¤·¡¢À¤³¦5¥«½ê¤Î¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ò´Þ¤à¡¢ÁÔÂç¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¤ÎÂÎ¸³¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¤Î¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Óー¥¹¥È¡×¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤È¾ì½ê¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿²è´üÅª¤Ê¥Ä¥¢ーÂÎ¸³¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥ê¥Æー¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à 9 3/4¡×¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê´ú´ÏÅ¹¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¹¹¤Ë¡¢¡Ö¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ー¥í¥ó¥É¥ó ¡¾¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¡¢¡Ö¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ ¡¾¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÉñÂæÎ¢¤ÎÈëÌ©¤òÂÎ¸³¤·¡¢ËâË¡»È¤¤¤â¥Þ¥°¥ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¸¶ºî¤òÃé¼Â¤ËÉÁ¤¯HBO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿·¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤¬»ÏÆ°¤·¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤Ë¤Ò¤í¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡¢¿·Á¯¤Ç¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿À¤Âå¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ËâË¡¤òÃµµá¤·¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤Ç¤¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ¤³¦¤ËÌ¥ÏÇ¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÎºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤ÈÆÃ½¸¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://warnerbros.co.jp/franchise/wizardingworld/
¡¡
¢£¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡ÊNasdaq:WBD¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢±Ç²è¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òËä¤á¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤¬À©ºî¤·ÇÛµë¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ï 220 °Ê¾å¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¡¢50 °Ê¾å¤Î¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¾ðÊó¤ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¡¢¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー»±²¼¤Î¼ç¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢discovery+¡¢CNN¡¢DC¡¢TNT Sports¡¢Eurosport¡¢HBO¡¢Max¡¢HGTV¡¢Food Network¡¢OWN¡¢Investigation Discovery¡¢TLC¡¢Magnolia Network¡¢TNT¡¢TBS¡¢truTV¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢Science Channel¡¢¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹±Ç²è¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¥²ー¥à¥¹¡¢¥Ë¥åー¡¦¥é¥¤¥ó¡¦¥·¥Í¥Þ¡¢¥«ー¥È¥¥ー¥ó ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢MONDO TV¡¢Î¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥àー¥Óー¥×¥é¥¹¡¢LaLa TV¡¢Adult Swim¡¢¥¿ー¥Êー¥¯¥é¥·¥Ã¥¯±Ç²è¡¢Discovery en Español¡¢Hogar de HGTV Â¾ ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.wbd.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£