¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥·¥ç¥ó(R) G2¡×2025Ç¯4·î3Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï

バイエル ホールディング株式会社

●強いストレス耐性を獲得した海藻からの抽出物を48%(w/v)含有

●作物の健全な生育に有用なフコイダン、アルギン酸、ラミナリン等を含有

●健全な根の発達、作物代謝・光合成を促進するとともに、栄養素の吸収・利用効率を改善

東京、2025年4月3日 ― バイエル クロップサイエンス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:大島 美紀、以下バイエル クロップサイエンス)は、海藻から独自の抽出技術により、作物の健全な生育に有用な物質を高濃度*1で抽出し、作物の機能を向上させる次世代のバイオスティミュラント肥料「アンビション(R) G2」の販売を4月3日より開始します。

「アンビション(R) G2」は、北大西洋の低温・乾燥といった厳しい環境下で強いストレス耐性を獲得した海藻アスコフィラム・ノドサムから、独自技術で高濃度抽出した海藻抽出物を48%(w/v)含有し、環境ストレスに対する作物の耐性を向上させます。また、作物の健全な生育に有用なフコイダン、アルギン酸、ラミナリン等は、低分子の状態(短鎖)で抽出されるため作物への吸収・利用効率に優れ、健全な根の発達、作物代謝・光合成を促進するとともに、栄養素の吸収と利用効率が改善されることで、作物の成長が改善され、収量や品質の向上が期待できます。

日本では、みどりの食料システム戦略*2において、バイオスティミュラントを活用した革新的な作物保護技術の開発・普及を掲げています。また、近年、日本の農業は気候変動により厳しい環境にある中、バイエル クロップサイエンスでは「アンビション(R) G2」をポートフォリオに加え、生産現場の様々な課題に対するソリューションの一つとして展開していきます。当社は、今後も日本の市場特性に合わせたバイオスティミュラントのポートフォリオの拡充を図り、日本の持続可能な農業の実現に貢献してまいります。

*1:当社品比較

*2 :みどりの食料システム戦略 化学農薬の使用量低減に向けた技術開発・普及

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-10.pdf

【アンビション(R) G2の特長】

・48%(w/v)含有の高濃度海藻抽出物が、環境ストレスに対する作物の耐性を向上

・作物の健全な生育に有用なフコイダン、アルギン酸、ラミナリン等を含有し、健全な根の発達、

作物代謝・光合成を促進、栄養素の吸収・利用効率も改善

・これらの有用物質は、低分子状態(短鎖)で抽出され、作物への吸収・利用効率に優れる

アンビション(R) G2製品情報ウェブサイト

https://cropscience.bayer.jp/ja/home/product/detail/product108724.php

【製品概要】アンビション(R) G2

◇製品名:アンビション(R) G2

◇上市年月日:2025年4月3日

◇登録番号:輸第108724 号

(肥料の種類:液状肥料)

◇成分:保証成分:水溶性加里(7.0%)

◇毒性:該当なし

◇有効年限:該当なし

◇荷姿:1L×12本

◇販売ルート:商系

◇使用方法:

散布で使用する場合は、10aあたり本製品使用量が100~200mlとなるよう希釈液を調製し使用すること

【製品写真】アンビション(R) G2

使用の目安

バイエルについて

バイエルは、ヘルスケアと食糧関連のライフサイエンス領域を中核事業とするグローバル企業です。私たちのミッション「Health for all, Hunger for none(すべての人に健康を、飢餓をゼロに)」のもと、バイエルの製品とサービスを通じて、世界人口の増加と高齢化によって生じる重要課題克服への取り組みをサポートすることで、人々の生活と地球の繁栄に貢献しています。バイエルは、持続可能な発展を推進し、事業を通じて良い影響を創出することに尽力しています。同時に、収益力を高め、イノベーションと成長を通して企業価値を創造することも目指しています。バイエルブランドは、世界各国で信用と信頼性および品質の証となっています。2024年のグループ全体の売上高は466億ユーロ、従業員数は約93,000名、研究開発費は62億ユーロです。詳細はwww.bayer.com(https://www.bayer.com/en/)をご参照ください。

バイエル クロップサイエンス株式会社について

農薬、種子の分野で世界をリードするドイツ・バイエル社 クロップサイエンス部門に属し、日本における農業関連事業を展開しています。環境とヒトにより調和した農薬とその使用法の開発に加え、ドローンをはじめとするロボティクスや、個々の生産者のニーズに応えるテーラーメイド農業を実現するデジタルソリューションの開発・提供を軸に、日本の農業の持続可能な発展に貢献しています。詳細はwww.cropscience.bayer.jp(https://cropscience.bayer.jp/ja/home/), Facebook(https://m.facebook.com/official.bcskk/), YouTube(https://www.youtube.com/@BayerCropScienceJapan)をご参照ください。

バイエル クロップサイエンス株式会社

2025年4月3日、東京