TV¥¢¥Ë¥á¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤è¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÉÁ¤­µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¡¢¿·¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª

バナナスピリッツ株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:米山博)が運営するECサイト「ANIGA-TER(アニゲーター)」にて、2025年4月3日(木)より、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』商品を販売開始いたします。

アパレルアイテムをはじめとする全6アイテムをラインナップ。

▼商品販売ページ

ANIGA-TER(https://aniga-ter.com/)

▼商品一覧

●TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』 ロングスリーブTシャツ 南雲Edition

「南雲」の手や腕、首元のタトゥーをデザインに落とし込んだロングスリーブTシャツ。それぞれのタトゥーのプリント位置にもこだわった仕上がり。

販売価格:6,380円(税込)

サイズ:

Sサイズ :約身丈66cm 身幅49cm 肩幅44cm 袖丈56cm

Mサイズ :約身丈70cm 身幅52cm 肩幅47cm 袖丈58cm

Lサイズ :約身丈74cm 身幅55cm 肩幅50cm 袖丈59cm

製品素材:綿100%

●TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』 ORDER コーチジャケット

胸元には「ORDER」の文字をワンポイントで、バックには「IN THE NAME OF THE ORDER(オーダーの名の下に)」を大胆にプリント。ハリ感がありマットな生地を採用し、ストリートスタイルな仕上がりに。

販売価格:13,200円(税込)

サイズ:

Sサイズ:約着丈:67cm 肩幅 : 44cm 身幅: 53cm 袖丈:61cm

Mサイズ:約着丈:70cm 肩幅 : 47cm 身幅: 56cm 袖丈:63cm

Lサイズ:約着丈:73cm 肩幅 : 50cm 身幅: 59cm 袖丈:65cm

製品素材:

表地:ポリエステル65%、綿35%

裏地:ポリエステル100%

●TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』 スマホステッカー ORDER

「IN THE NAME OF THE ORDER(オーダーの名の下に)」をデザインしたスタイリッシュなステッカー。

販売価格:550円(税込)

サイズ:約H65mm×W65mm

製品素材:塩ビ、紙

●TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』 ダイカットクッション 坂本太郎/朝倉シン/南雲/神々廻/大佛

全5種。描き起こしイラストを使用したダイカットクッション。表と裏で別の表情を楽しめるアイテム。

販売価格:4,400円(税込)

サイズ:

坂本太郎:約H359mm × W343mm

朝倉シン:約H358mm × W350mm

南雲:約H357mm × W344mm

神々廻:約H344mm × W349mm

大佛:約H380mm × W355mm

製品素材: ポリエステル

●TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』 缶バッジ 10種ランダム/ 10種コンプリートセット

全10種。描き起こしイラストを使用した缶バッジ。ノーマル顔とコミカル顔のキャラクターが可愛いコレクタブルアイテム。

販売価格:

10種ランダム:440円(税込)

10種コンプリートセット:4,400円(税込)

サイズ:約54mmφ

製品素材:PET、紙、ブリキ、鉄

●TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』 アクリルキーホルダー 坂本太郎 ノーマルver./朝倉シン ノーマルver./南雲 ノーマルver./神々廻 ノーマルver./大佛 ノーマルver./坂本太郎 コミカルver./朝倉シン コミカルver./南雲 コミカルver./神々廻 コミカルver./大佛 コミカルver.

全10種。描き起こしイラストを使用したアクリルキーホルダー。ノーマル顔とコミカル顔のキャラクターが可愛いコレクタブルアイテム。

販売価格:880円(税込)

サイズ:

坂本太郎 ノーマルver.:約H65mm×W59mm

朝倉シン ノーマルver.:約H66mm×W58mm

南雲 ノーマルver.:約H63mm×W57mm

神々廻 ノーマルver.:約H63mm×W55mm

大佛 ノーマルver.:約H62mm×W62mm

坂本太郎 コミカルver.:約H65mm×W59mm

朝倉シン コミカルver.:約H66mm×W58mm

南雲 コミカルver.:約H63mm×W57mm

神々廻 コミカルver.:約H63mm×W55mm

大佛 コミカルver.:約H62mm×W62mm

製品素材:アクリル、鉄、亜鉛合金、真鍮

(C) 鈴木祐斗/集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会

▼販売概要

・予約販売開始 : 2025年4月3日(木)18:00~

・商品お届け時期 : 2025年6月中旬より順次発送

・販売サイト:ANIGA-TER(アニゲーター)https://aniga-ter.com(https://aniga-ter.com/)

▼「ANIGA-TER(アニゲーター)」とは

2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。

「ANIGA-TER」=ANI(アニメ)+ GA(ゲーム)+ TER(人々)を組み合わせた造語。

アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。

公式X(旧Twitter):@anigater(https://twitter.com/anigater)

公式Instagram:@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)

