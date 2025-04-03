Phoxter¡¢´ØÀ¾ÊªÎ®Å¸¡Ê4/9～¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡ØAMR ¡ß ¥·¥ã¥È¥ë¡Ù¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¼¡À¤ÂåÈÂÁ÷¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò½é¸ø³«
¥¹¥Þー¥È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPhoxter¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±àÅÄ ½ß°ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î9Æü～11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè6²ó ´ØÀ¾ÊªÎ®Å¸¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À½Â¤¡¦ÊªÎ®¶È³¦¤Î¼«Æ°²½¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë2¤Ä¤ÎºÇ¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò½é¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸
£±¡Ë²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤Ç¤â°ÂÄêÁö¹Ô¡ªºÇ¿·AMR¡Ê¼«Î§Áö¹ÔÈÂÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ë¤òÈäÏª
º£²óÅ¸¼¨¤¹¤ë¿··¿AMR¡Ê¢¨1¡Ë¤Ï¡¢ÃÊº¹10mm¡¢5¡ó¤Î·¹¼Ð¡¢20mm¤Î¹Â¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ê¹ÝÈÄ¡Ê¢¨2¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Ï©¤Ë¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤ÎAMR¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤ÊÈÂÁ÷¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë¡¦ÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¸½¾ì¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅö¼Ò¤ÎAMR¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÁö¹Ô¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤ÎÀÇ½¤òÄ¾ÀÜ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£²¡Ë¹âÌ©ÅÙ¡ß¹â¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö6-WAY SHUTTLE¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÊÝ´É¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤âÆ±»þ¸ø³«
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇ¿·¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÊÝ´É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ö6-WAY SHUTTLE¡Ê¢¨3¡Ë¡×¤â¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿åÊ¿Êý¸þ¤Ë4Êý¸þ¤ÎÆ°ºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖR-bot¡×¤È¡¢¿âÄ¾Êý¸þ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡ÖH-bot¡×¡Ê¢¨4¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÒ¸ËÆâ¤Ç6Êý¸þ¤Î¼«ºß¤Ê°ÜÆ°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹âÌ©ÅÙ¤ÊÊÝ´É¤È¹â¤¤ÈÂÁ÷Ç½ÎÏ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿©ÉÊ¡¢À½Â¤¡¢¥³ー¥ë¥É¥Á¥§ー¥ó¡Ê¢¨5¡Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢²½³Ø¡¢·úºà¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¼«Æ°ÁÒ¸Ë¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä²èÁü½èÍýµ»½Ñ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¾å¤Î²ÙÊª¤Î¥Ðー¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆÊª¤òºî¶È¼Ô¸þ¤±¤Î²èÌÌ¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÉ½¼¨¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÁÒ¸ËÆâÁ´ÈÌ¤ä¹©¾ìÆâ¤Î¹©Äø´ÖÈÂÁ÷¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³°´Ñ¸¡ºº¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¸½¾ì¤Ç¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¢¨1) AMR¡ÊAutonomous Mobile Robot¡Ë¡§¥»¥ó¥µー¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼«Î§Åª¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡£Í½¤áÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥ëー¥È¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤òÇ§¼±¤·¤Æ½ÀÆð¤Ë·ÐÏ©¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¡£
(¢¨2) ¼Ê¹ÝÈÄ¡Ê¤·¤Þ¤³¤¦¤Ï¤ó¡Ë¡§³ê¤ê»ß¤á¤Î¤¿¤á¤ËÉ½ÌÌ¤Ë±úÆÌ¡Ê¼ÊÌÏÍÍ¡Ë¤¬¤¢¤ë¹ÝÈÄ¡£¹©¾ì¤äÁÒ¸Ë¤Î¾²ºà¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Áö¹Ô¤Ë¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£
(¢¨3) 6-WAY SHUTTLE¡§6Êý¸þ¡ÊÁ°¸å¡¦º¸±¦¡¦¾å²¼¡Ë¤Ë°ÜÆ°²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÈÂÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¡£¶õ´Ö¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÌ©ÅÙ¤ÊÊÝ´É¤È¹â¸úÎ¨¤ÊÈÂÁ÷¤¬²ÄÇ½¡£
(¢¨4) R-bot¡¿H-bot¡§R-bot¤Ï¿åÊ¿4Êý¸þ¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢H-bot¤Ï¿âÄ¾Êý¸þ¡Ê¾å²¼¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¾º¹ß¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç6Êý¸þ¤Î¼«Í³¤ÊÆ°¤¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
(¢¨5) ¥³ー¥ë¥É¥Á¥§ー¥ó¡§ÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÀ½ÉÊ¤òÀ¸»ºÃÏ¤«¤é¾ÃÈñÃÏ¤Þ¤ÇÍ¢Á÷¡¦ÊÝ´É¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¿©ÉÊ¡¦°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ ½ÐÅ¸³µÍ×
Âè6²ó ´ØÀ¾ÊªÎ®Å¸¡ÊKANSAI LOGIX 2025¡Ë
´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë～ 4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～17:00¡ÊºÇ½ªÆü11Æü¤Î¤ß16:00¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì¡§¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå
¥Öー¥¹No¡§A6-12¡Ê6¹æ´ÛA¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ(Æþ¾ì¤ÎºÝ¤ÏÍè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤Þ¤¿¤Ï¾·ÂÔ·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://kansai-logix.com/index.html
¢£ ¥»¥ß¥Êー¤Î¤´°ÆÆâ
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÈÂÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼«Æ°²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ®¸ù»öÎã¤òÍÑ¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÊªÎ®¶È³¦¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢GTP(Goods To Person)¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤Î¼«Æ°²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿À½Â¤¶È¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢À½Â¤¹©Äø´Ö¤ÎÈÂÁ÷¤äÉôÉÊÊÝ´É¥¨¥ê¥¢¤«¤éÀ¸»º¸½¾ì¡¢´°À®ÉÊ¤Î½Ð²Ù¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÈÂÁ÷Åù¡¢¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆâÍÆ¡§ÈÂÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼«Æ°²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÀ®¸ùÎã¤òÍÑ¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð
¥»¥ß¥ÊーÆü»þ¡§ 2025Ç¯4·î11Æü(¶â)11:00～11:30
¥»¥ß¥Êー²ñ¾ì¡§6¹æ´ÛA £±.²ñ¾ì
¥»¥ß¥ÊーÈÖ¹æ¡§1-15
³ô¼°²ñ¼ÒPhoxter¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¡§
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPhoxter¡Ê¥Õ¥©¥¯¥¹¥¿ー¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§±àÅÄ¡¡½ß°ì
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¿·ÀéÎ¤ÅìÄ®1-5-3¡¡ÀéÎ¤Ä«ÆüºåµÞ¥Ó¥ë20F
TEL¡§06-6155-6744
HP¡§https://www.phoxter.co.jp/
ÀßÎ©¡§2017Ç¯10·î
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã´Åö¡¡¾®Àî
TEL¡§06-6155-6744¡¡E-mail¡§pxinfo@phoxter.co.jp