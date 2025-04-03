FathomX¤¬³«È¯¤¹¤ë¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿²èÁü¿ÇÃÇ»Ù±çAIµ»½Ñ¤ò¡ÖEIRL AI ¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ËÅëºÜ¤·ÈÎÇä¤Ø

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[1] 2025Ç¯1·î»þÅÀ¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë´Þ¤à¡£
[2] ¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í ¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¡ÉÆüËÜ¿Í¤Ë¤ª¤±¤ëÍ½ËÉ²ÄÇ½¤Ê¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅªÉéÃ´¤Ï1Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¡Ê¿ä·×¡Ë¡¡Å¬ÀÚ¤Ê¤¬¤óÂÐºö¤Ë¤è¤ê¡¢·ÐºÑÅª·Ú¸º¤ÎÉéÃ´¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡É¡¡https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2023/0802/index.html¡Ê2025Ç¯3·î»²¾È¡Ë
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