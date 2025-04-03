¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿Í ¼ãÃÝ²ñ¡¡¤Ä¤¯¤Ð¥»¥ó¥È¥é¥ëÉÂ±¡¡¢¡Ø»ºÉØ¿Í²Ê¡¦¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÙÆ³Æþ¤Ç¿·¤¿¤Ê¼þ»º´ü»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¤Ø
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKids Public ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¡§¶¶ËÜÄ¾Ìé¡Ë¤Ï¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿Í ¼ãÃÝ²ñ ¤Ä¤¯¤Ð¥»¥ó¥È¥é¥ëÉÂ±¡¡ÊÍý»öÄ¹¡§¶â»ÒÍÎ»Ò¡Ë¤«¤é¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø»ºÉØ¿Í²Ê¡¦¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤ò2025Ç¯4·î1Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢Æ±±¡¤Î»ºÉØ¿Í²Ê¤ÇÊ¬ÊÚÍ½Ìó¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¼«Âð¤«¤é¤Ç¤â»ºÉØ¿Í²Ê°å¡¦½õ»º»Õ¡¦¾®»ù²Ê°å¤Ëµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ°Â¿´¤·¤ÆÇ¥¿±¡¢½Ð»º¡¢»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø»ºÉØ¿Í²Ê¡¦¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÙÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¤Ä¤¯¤Ð¥»¥ó¥È¥é¥ëÉÂ±¡¤Ï°ñ¾ë¸©µíµ×»Ô¤Ë½êºß¤¹¤ë¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿°åÎÅ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÃÏ°è°åÎÅ»Ù±çÉÂ±¡¤Ç¤¹¡£»ºÉØ¿Í²Ê¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë½Ð»º¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¤Î°åÎÅÀßÈ÷¤ÈÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¿ÇÎÅÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢°åÎÅ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤«¤«¤ë´µ¼ÔÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÇ¥¿±¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥»¥ó¥È¥é¥ëÉÂ±¡¤Î´µ¼ÔÍÍ¤ÎÉÔ°Â·Ú¸º¤ÈÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ø»ºÉØ¿Í²Ê¡¦¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é»ºÉØ¿Í²Ê°å¡¦½õ»º»Õ¡¦¾®»ù²Ê°å¤Ëµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤è¤ê¤âÂè»°¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤ä¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¡¢SNS¤ä¥áー¥ë¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤ò´õË¾¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤¯¤Ð¥»¥ó¥È¥é¥ëÉÂ±¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÄ¾ÀÜ°å»Õ¤ä½õ»º»Õ¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤êµ¤·Ú¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤´¼«¿È¤Î¥Úー¥¹¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢´µ¼ÔÍÍ¤Î°Â¿´´¶¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ï´µ¼ÔÍÍ¤Î°Â¿´¤ÈËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¤òÍ¤¹¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¥¿±¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤Ë·Ò¤¬¤ë¿·µ¬À¤Î¹â¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¿·¤¿¤Ê°åÎÅÄó¶¡¤Î·Á¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Îº¹ÊÌ²½¤Ë¤â´óÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é»ºÉØ¿Í²Ê¡¢¾®»ù²Ê¤Î°åÎÅ¼Ô¤Ëµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥»¥ó¥È¥é¥ëÉÂ±¡¤Ç¤´½Ð»º¤µ¤ì¤ëÊì»Ò¤Ø¤ÎÊñ³çÅª¤ÊÇ¥¿±¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤Î¥µ¥Ýー¥È»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿Í ¼ãÃÝ²ñ¡¡¤Ä¤¯¤Ð¥»¥ó¥È¥é¥ëÉÂ±¡¡¡»ºÉØ¿Í²ÊÉôÄ¹¡¡Ä¹ÅÄ²ÂÀ¤ÍÍ¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤ÓÅö±¡¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ºÉØ¿Í²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡Ö¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÆ³Æþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤ò¡¢¤è¤êµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÂÐÌÌ¿ÇÎÅ¤äÅÅÏÃÁêÃÌ¤Ï°ú¤Â³¤¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¼õ¿Ç¤äÅÅÏÃ¤ÏÌÂ¤¦¡Ä¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿°åÎÅ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å¶õ¤«¤é¤Ä¤¯¤Ð¥»¥ó¥È¥é¥ëÉÂ±¡¤òË¾¤à
¢£¼«Âð¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ÇÁêÃÌ¡Ø»ºÉØ¿Í²Ê¡¦¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù
»ºÉØ¿Í²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Êhttps://obstetrics.jp/¡Ë¡¢¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Êhttps://syounika.jp/¡Ë¤Ï¡¢»ºÉØ¿Í²Ê°å¡¢¾®»ù²Ê°å¡¢½õ»º»Õ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ûÌë´ÖÁêÃÌ¡§Ê¿Æü18»þ～22»þ
¡¡10Ê¬´Ö¤ÎÍ½ÌóÀ©¤Ç¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¤«¾®»ù²Ê¤Î°åÎÅ¼Ô¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤Þ¤¹
¡¡¡û¤¤¤Ä¤Ç¤âÁêÃÌ¡§ËèÆü24»þ´Ö
¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Á÷¤ì¤ë°ìÌä°ìÅú·Á¼°¤ÎÁêÃÌ¤Ç¤¹
¡¡¡ûÆüÃæ½õ»º»ÕÁêÃÌ¡§·î¡¦¿å¡¦¶â¤Î13～17»þ
¡¡Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç½õ»º»Õ¤È¥Á¥ã¥Ã¥ÈÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒKids Public¡¡¹Êó¼¼¡ÊÃ´Åö¡§½Õ»³¡Ë
https://kids-public.co.jp/
¢£½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÈþÅÚÂåÄ®11-8¡¡SKÈþÅÚÂåÄ®¥Ó¥ë5³¬
¢£TEL¡§03-6774-7937
¢£E-Mail¡§marketing@kids-public.co.jp
¢£ÀßÎ©Æü¡§2015Ç¯12·î28Æü
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶¶ËÜ Ä¾Ìé¡Ê¾®»ù²Ê°å¡Ë
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃ¯¤â¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÍýÇ°¤È¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¤ä»Ò°é¤Æ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£
¢£Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡§
¡¡¡¦±ó³Ö·ò¹¯°åÎÅÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡¡¡- ¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¡https://syounika.jp/
¡¡¡¡¡¡- »ºÉØ¿Í²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¡https://obstetrics.jp/
¡¡¡¦°åÎÅ¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡¡¡¡¡- ¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡¡https://journal.syounika.jp/
¡¡¡¡¡¡- »ºÉØ¿Í²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡¡https://journal.obstetrics.jp/
¡¡¡¦ÌäÂê²ò·èbot
¡¡¡¡¡¡- ¤¯¤¹¤ê¤Ü¡§Ç¥¿±Ãæ～¼øÆýÃæ¤Ë¤ª¤±¤ëÌô¤Î¾ðÊó¸¡º÷¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È