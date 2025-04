¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¤È¥Ó¥¶¥¹¥¯¤¬AI¥ê¥µー¥Á¤Ç»ö¶ÈÄó·È ～AI¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¼ý½¸¡ßÃÎ¸«¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼Â¸½～

ストックマーク株式会社

ストックマーク株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 達、以下:当社)が提供する、社内外の情報をワンストップで検索/活用可能な「Anews」において、株式会社ビザスク(東京都目黒区、代表取締役:端羽 英子、以下:ビザスク)が提供する、「知見と、挑戦をつなぐ」グローバルなナレッジプラットフォーム「ビザスク」との連携を2025年4月10日より開始いたします。





今回の連携により、AIを活用した迅速な初期調査を可能にするストックマークの「Anews」と、65万人超のエキスパートから業界のリアルな知見を得られる「ビザスクinterview・ビザスクnow」がシームレスに接続することで、AIによる情報収集とエキスパートの知見を接続した、ワンストップなリサーチ環境を実現します。これにより、企業の新規事業創出におけるリサーチの精度とスピードを向上させ、より確度の高い意思決定を支援いたします。

連携の背景

企業が持続的に成長するためには、新規事業の創出が不可欠です。しかし、新規事業の成功には、市場ニーズの把握や競争優位性の検討、技術応用先の特定といったリサーチ業務が欠かせません。



一方で、リサーチ業務はいまだ膨大な時間と労力を要する、負担の大きいプロセスとなっています。膨大な情報から、新規事業創出に向け必要な情報を収集するためには多くの時間を要し、日本の主要産業でもある製造業のホワイトカラーでは、このリサーチ業務に週12時間もの時間を費やしています※1。

※1:<出典>Bridging the information Worker Productivity Gap in Western Europe: New Challenges and Opportunities for IT, IDC

より質の高いリサーチのための手段としての「エキスパートへの一次情報収集」についても、インタビュー設計が難しく、有益な回答を引き出せないといった課題が存在していました。



当社が提供する「Anews」は、これまで最先端のAI技術を活用することで、国内外35,000サイトを超える社外情報と、企業に眠る膨大な社内情報から、新規事業開発に必要な市場探索や技術探索を迅速に行うプラットフォームとして、企業のリサーチ業務を支援しておりました。



この度、65万人を超えるエキスパートを擁し、新規事業創出における確証的なリサーチを支援するビザスクが提供する「ビザスクinterview・ビザスクnow」と連携することで、「Anews」を活用した網羅的な情報収集から、「ビザスクinterview・ビザスクnow」を活用した業界で活躍するエキスパートへの一次情報のヒアリングまでをワンストップで実現し、効率的かつ効果的なリサーチ体験を提供することが可能になります。



また、「Anews」に組み込まれた最先端の生成AI技術を活用することにより、リサーチにありがちな「難解なヒアリング項目設計」や「調査精度のバラつき」を解消することができます。

Anews×ビザスク 連携機能の紹介

今回の連携により、リサーチ業務における以下のプロセスをワンストップで提供します。

1.AnewsでのAIリサーチ

・AIが市場・技術情報を収集・整理し、初期調査を迅速化

・企業のナレッジを統合し、AIによって情報の見落としを防ぐ

2.AIによる最適な質問設計

・AIが追加調査が必要なポイントを見極め、エキスパートインタビューに向けた質問設計を自動生成

・インタビュー設計の負担を軽減し、的確な情報取得を支援

3.ビザスクでのエキスパートヒアリング

・AIが設計した質問を活用し、適切なエキスパートや顧客ペルソナへスムーズにヒアリング

・65万人超のエキスパートネットワークを活用し、さらに実践的な知見を獲得

今後、当社とビザスクは継続的に連携を強化することで、企業におけるリサーチ環境の効率性向上をサポートし、新規事業の創出を強力に支援いたします。

無料オンラインセミナーを4月23日(水)に開催

・タイトル:AI×専門家の知見で実現する 事業判断に活かす

次世代リサーチ実践法

・開催日時:2025年4月23日(水) 16:00-17:00

・費用 :無料

ウェビナーでは、AIと人(専門家)の知見を組み合わせることで、リサーチの“精度”と“スピード”を同時に高める実践的な方法をご紹介します。

リサーチの精度を上げたい方、より戦略的に情報を活かしたい方は、ぜひご参加ください。

無料オンラインのセミナー申し込みはこちら:https://stockmark.co.jp/event/20250423(https://stockmark.co.jp/event/20250423?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aa_prtimes_20250423)

ビザスクinterview/ビザスクnowについて

ビザスクinterview

1時間単位で「エキスパートに聞ける」インタビューサービスです。

国内外65万人のエキスパート、500カテゴリ以上の業界/業種に対応しております。

ビザスクnow

24時間以内に有識者5名以上から回答が届くQ&Aサービスです。

調査設計や日程調整に時間をかけることなく迅速な情報収集を実現します。

株式会社ビザスクについて

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションに、世界中のイノベーションを支えるナレッジプラットフォームを運営。国内外65万人超の知見データベースを活用し、新規事業開発における業界研究やニーズ調査、人材育成、グローバル進出等、様々な課題の解決に、テクノロジーと高度なオペレーションで個人の知見をピンポイントにマッチングしている。2019年、2020年の「デロイト アジア太平洋地域テクノロジー Fast 500」を連続受賞する。2020年3月10日、東証マザーズ(現 東証グロース)上場。2021年11月1日、米国同業のColeman Research Group, Inc.を買収。

会社名 :株式会社ビザスク

所在地 :〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ9F・10F

設立日 :2012年3月19日

代表者 :代表取締役CEO 端羽 英子

事業内容:ビジネス領域特化の日本最大級(※)のナレッジプラットフォーム の運営、

新規事業創出/組織開発支援(※エキスパート数において(65万人超 2024年10月時点))

証券コード:4490(東証グロース)

お問い合わせ:https://visasq.co.jp/contact

Anewsについて

Anewsは、最先端の自然言語処理技術を活用した組織で情報収集/市場分析を共有できるナレッジマネジメントサービスです。国内外約35,000サイトのニュース、特許・論文・官公庁の報告書などの公開情報に加え、組織に眠る膨大な社内情報まで、ビジネス領域で役立つ様々な情報へ一括でアクセスすることができます。



検索結果をAIが自動で要約するため、知りたい情報の全体像や要点を素早く把握できるだけではなく、ユーザーの興味関心をAIが学習し、パーソナライズされたニュースを毎日自動で配信する推薦機能により、業務における情報収集の幅と効率が飛躍的に向上します。



さらに、組織が注目している情報や特定の情報に詳しい知見者の発見も可能となっており、組織間の連携促進や業務知識の人材育成といった情報に関する組織課題も解決します。

・Anews:https://stockmark.co.jp/product/anews

ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

社内外の情報をワンストップで検索できる「Anews」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。

会社名 :ストックマーク株式会社

所在地 :東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 :2016年11月15日

代表者 :代表取締役CEO 林 達

事業内容:自然言語処理を活用した、

事業機会の探索と意思決定の支援を行うサービスの開発・運営

URL :https://stockmark.co.jp/