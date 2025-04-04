ZENPORT¤¬¡Ö¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥ÈÄ¾ÀÜÅ½ÉÕµ¡Ç½¡×¤ò¥ê¥êー¥¹ ～ËÇ°×¼ÂÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥³¥¹¥È¤òºï¸º～
2025Ç¯4·î3Æü³ô¼°²ñ¼Ò
Zenport¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂÀÅÄÊ¸¹Ô¡Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÁ´¥Çー¥¿¤ò°ì³ç´ÉÍý¤¹¤ë¥Çー¥¿¥Ï¥Ö¡ÖZENPORT¡×¤Î¿·µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Üー¥É¤Ø¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥ÈÄ¾ÀÜÅ½ÉÕµ¡Ç½¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢2025Ç¯4·î¤è¤êÁ´¥æー¥¶ー¤ËÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ZENPORT¤È¤Ï¡§ Ç§ÃÎÂ¿ÍÍÀ¤«¤éË¤«¤µ¤È³×¿·¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ø
ZENPORT¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Î¥Çー¥¿¡¦¿Í¡¦·ÐºÑ¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢Ç§ÃÎÂ¿ÍÍÀ¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¡¢Ë¤«¤µ¤È³×¿·¤¬»ýÂ³¤¹¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢ÆÈ¼«¤ÎÅý¹ç¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡ÖZenConnect¡×¤ò³Ë¤Ë¡¢Á´¥×¥í¥»¥¹¡¦Á´ÁÈ¿¥¤Î¥Çー¥¿¤òÍµ¡Åª¤ËÏ¢·È¤·¡¢¤µ¤é¤ËÉ¸½à¥Çー¥¿Ï¢·È´ðÈ×¡ÖZenSync¡×¤È¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¶ÈÌ³ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ëUI(²èÌÌµ¡Ç½)¡ÖZenGrid¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Á´´Ø·¸¼Ô¤¬ÁÈ¿¥²£ÃÇÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤ËºÇÅ¬¤Ê°Õ»×·èÄê¤Ç¤¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¸úÎ¨²½¤Î²ÝÂê
¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÊ£»¨²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÁÈ¿¥¤ä¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×À¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÁ¥ÀÑ½ñÎà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô´Ö¤Ç¤ÎÀµ³Î¤«¤Ä¿×Â®¤Ê¾ðÊó¶¦Í¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊó¶¦Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö»£±Æ¢ª¥íー¥«¥ëÊÝÂ¸¢ª¥Õ¥¡¥¤¥ëÅºÉÕ¡×¤È¤¤¤¦Ê£¿ô¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨¤òÄã²¼¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ç¿ô½½²ó¤Ë¤âµÚ¤Ö¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¶¦Í¤ò¹Ô¤¦¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê»þ´ÖÅªÂ»¼º¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ò¼Â¸½
¿·µ¡Ç½¡Ö¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥ÈÄ¾ÀÜÅ½ÉÕ¡×¤Ï¡¢ZENPORT¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Üー¥É¾å¤ÇÆ°ºî¤·¡¢Ctrl+V¡Ê¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¥ー¡Ë°ì¤Ä¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÄ¾ÀÜÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡§
- ¾ðÊó¶¦Í¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬ÂçÉý¤Ëºï¸º¡Ê3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤«¤é1¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¡ËÁ¥ÀÑ½ñÎà¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¥æー¥¶ー¤ÎÁàºîÉéÃ´¤Î·Ú¸º
2. ¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¿Í´Ö¤Î¶¨Ä´¤Î»×ÁÛ¡ÖHuman in the loop¡×¤Ë´ð¤Å¤¯µ¡Ç½³«È¯
ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ZENPORT¤Ï¡¢¡ÖHuman in the loop¡×¤Î»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¿Í´Ö¤Î¶¨Ä´¤Ë¤è¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³¤È·Ð±Ä¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤Ê¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
ZENPORT¤Ïº£¸å¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëµ¡Ç½³«È¯¡¦²þ½¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ú¤Â³¤¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¤ÇºÇÁ±¤Î¶ÈÌ³ÂÎ¸³¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦º£¸å¤âÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒZenport
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂÀÅÄÊ¸¹Ô
¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§¡Ö¸ß¤¤¤Î°ã¤¤¤¬¡¢³è¤¤ëÀ¤³¦¤Ø¡£¡×
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¡ÖÁÈ¿¥¤ä¥×¥í¥»¥¹¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£¡×