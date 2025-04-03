¥È¥ê¥Éー¥ëHD¡¢¤¦¤É¤ó¶µ¼¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤Ø¤Î¡È¿©¡É°é¤ÈÆüËÜÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤ë
¡¡¿©¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥Éー¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO °ÀÅÄ µ®Ìé¡¢°Ê²¼¡¢¥È¥ê¥Éー¥ëHD¡Ë¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡È¿©¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¡È¿©¡É¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°èÆÃ»ºÉÊ¤äÆüËÜÊ¸²½¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡Ö¤¦¤É¤ó¶µ¼¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¤¦¤É¤ó¶µ¼¼¤Ï¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤È²£ÉÍ»Ô¤ÎÎ±³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃÏ°èÆÃ»ºÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ä°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿©¤ÈÊ¸²½¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â³Ø¹»Â¦¤«¤é¡ÖÁí¹ç³Ø½¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿ÃÏ¸µÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤æ¤º¡×¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ´ë²è¤Ç´ÝµµÀ½ÌÍ¤È¶¦Æ±¤·¤¿¤¤¡×¡Ö³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ËÆüËÜ¿©¡ÊÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡Ë¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¿Í³ØÀ¸¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥ê¥Éー¥ëHD¤¬¤³¤ì¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤äÎ±³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¤¦¤É¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ°è¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿©Ê¸²½¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Â»ÜÆâÍÆ¡Û
£±. ¹âÃÎ»Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤ÈÃÏ°èÆÃ»ºÉÊ¤ÎÍ®»Ò¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡Ö¤æ¤º¤¦¤É¤ó¡×¤ò³«È¯
¡¡¹âÃÎ»ÔÎ©µÁÌ³¶µ°é³Ø¹» ÅÚº´»³³Ø¼Ë¤Î6Ç¯À¸¤Ï¡¢Áí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¤Î»þ´Ö¤ÇÃÏ°è¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¢¤ëÍ®»Ò¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯12·î¤Ë¤ÏÃÏ°è¤ÎÍ®»ÒÀ¸»ºÁÈ¹ç¤È¡Ö¤æ¤ºº×¤ê¡×¤ò¶¦Æ±³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÅÚº´»³³Ø¼Ë¤«¤é¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥È¥ê¥Éー¥ëHD¤Ë¡¢Í®»Ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¦¤É¤ó¾¦ÉÊ¤ÎÄó°Æ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤¦¤É¤ó¶µ¼¼¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢Í®»Ò¤ÎÈé¤ÎÊ´Ëö¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¸ÃÏ¤Î¤¦¤É¤ó¤È¡¢è§¤Ç¤¿¤¦¤É¤ó¤ËÍ®»Ò¤ÎÈé¤ÎÊ´Ëö¤ò¤«¤±¤Æ¹á¤ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤¦¤É¤ó¤Î2¼ïÎà¤ò»îºî¡£è§¤Ç¤ëºî¶È¤Ï´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤ÇÅö¼Ò¼Ò°÷¤¬Ã´Åö¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Îºî¶È¤Ï»ùÆ¸¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ùÆ¸¤ÏÍ®»Ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¦¤É¤ó¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö¼Ò¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Ò°÷¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡»î¿©¤Ë¤Ï¡¢»ùÆ¸¤ä¼Ò°÷¤Ë²Ã¤¨¡¢Í®»ÒÀ¸»ºÁÈ¹ç¤ä°°¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¤Ê¤ÉÃÏ°è¤ÎÍ®»ÒÀ¸»º¤Ë·È¤ï¤ëÊý¡¹¤â»²²Ã¤·¡¢ÃÏ°è°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó³«È¯¤·¤¿¤æ¤º¤¦¤É¤ó¤Ï¡Ö¤æ¤ºº×¤ê¡×¤Ë¤ÆÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú»²²Ã»ùÆ¸¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¦¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¤µ¤ó¤È°¦¾ð¤ò¤³¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤¦¤É¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÅÚº´»³¤Îå«¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¦¡Ö¤Ç¤¤¿¤¦¤É¤ó¤òÍ®»ÒÀ¸»ºÁÈ¹ç¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤æ¤º¥Ñ¥¦¥Àー¤ò¤«¤±¤¿¤¦¤É¤ó¡¢¤æ¤º±ö¤ò¤Ä¤±¤¿Å·¤×¤é¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯3·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë
»²²Ã¼Ô¡§ÅÚº´»³³Ø¼Ë6Ç¯À¸¡Ê16Ì¾¡Ë¡¢ÅÚº´»³³Ø¼Ë¶µ°÷¡¢Í®»ÒÀ¸»ºÁÈ¹ç¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡JA¹âÃÎ»Ô½÷ÀÉôÅÚº´»³»ÙÉô¡¢°°¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼ÒÃ´Åö¼Ô¡¢¥È¥ê¥Éー¥ëHD¼Ò°÷
£². ²£ÉÍ¾¦²ÊÂç³Ø¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Ø¤¦¤É¤ó¤òÄÌ¤·¤Æ³ØÀ¸Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤áÆüËÜÊ¸²½¤òÅÁÃ£
¡¡²£ÉÍ¾¦²ÊÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í³ØÀ¸¤¬³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ä³Ø½¬¤ò¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¡ÖÎ±³ØÀ¸¥Ð¥Ç¥£ーÀ©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Âç³ØÂ¦¤Ç¡ÖÎ±³ØÀ¸¥Ð¥Ç¥£ーÀ©ÅÙ¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¡¢ÆüËÜ¿©¡ÊÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡Ë¤Î³Ø¤Ó¤äÆüËÜ¿Í³ØÀ¸¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤¦¤É¤ó¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢´ÝµµÀ½ÌÍÆÈ¼«¤ÎÌÍ¿¦¿ÍÀ©ÅÙ¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡ÖÌÍ¿¦¿Í¡×¤Î¾Î¹æ¤ò»ý¤Ä½¾¶È°÷¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢¾®ÇþÊ´¤È±ö¤È¿å¤ò»È¤Ã¤Æ¤¦¤É¤ó¤ò¼ê¤Å¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤É¤ó¤ÎÎò»Ë¤ä¡ÖÆüËÜ¸ÞÂç¤¦¤É¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤´ÅöÃÏ¤¦¤É¤ó¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤¦¤É¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ì¥¯¥Á¥ãー¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»²²ÃÎ±³ØÀ¸¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¦¡Ö¸µ¡¹¤¦¤É¤ó¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü½é¤á¤Æ¤¦¤É¤ó¤òºî¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×(¥Ù¥È¥Ê¥à¿ÍÃËÀ)
¡¦¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤Ã¤¿¤¦¤É¤ó¤â¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¹Ö»Õ¤ÎÊý¤¬ºî¤Ã¤¿¤¦¤É¤ó¤âÎ¾ÊýÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×(Ãæ¹ñ¿Í½÷À)
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯3·î19Æü¡Ê¿å¡Ë
»²²Ã¼Ô¡§²£ÉÍ¾¦²ÊÂç³Ø Î±³ØÀ¸¡¦ÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ Ìó15Ì¾¡¢¥È¥ê¥Éー¥ëHD¼Ò°÷¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ½¾¶È°÷
¥È¥ê¥Éー¥ë HD ¤Ï¡¢»¾´ô¤¦¤É¤óÀìÌçÅ¹¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°û¿©¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Á¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¡È¿©¤Î³Ú¤·¤µ¡¦Ë¤«¤µ¡É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡Ö¿©¤Î´¶Æ°¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ±¤òËþ¤¿¤»¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢¡È¿©¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤ò³è¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ä°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ä¼¡À¤Âå¤Ø¤Î¿©°é³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¦¤É¤ó¶µ¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥È¥ê¥Éー¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©¤Î³Ú¤·¤µ¤äÂçÀÚ¤µ¡¢Âº¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¿©°é³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿©°é³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥Éー¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¿©¤Î´¶Æ°¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ±¤òËþ¤¿¤»¡£¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÂÖ¤Î°û¿©¥Á¥§ー¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢Ì£³Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸Þ´¶¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡¢ËÜÇ½¤¬´¿¤Ö¤Û¤É¤Î´¶Æ°¤òÃµµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡Ö¿©¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¡×¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÄÉµá¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÆüËÜÈ¯¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õー¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£