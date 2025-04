6·î18Æü¤Ë¡ÖÂ¿¸µÅª¿´ÍýÎÅË¡¡¡ÆþÌç¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹

特定非営利活動法人SKILLSカウンセリングセンター

社会的弱者へのカウンセリングを行うNPO法人SKILLSカウンセリングセンター(所在地:群馬県伊勢崎市、代表:飯島博之)は6月18日(水)にローハンプトン大学カウンセリング心理学教授のミック・クーパー先生をお招きし、相談者と関わる「心理職」の在り方や「多元的心理療法」について学ぶオンライン公開講座を開催いたします。

概要

多元的心理療法と折衷派との違いや、多元的心理療法がロジャーズのセラピストの三原則をどのように拡張し、どのように深めているのか。多元心理療法が提唱する「深い関係性」とはどういうものか。こうした疑問にクーパー先生からお答えいただけます。

背景

どの心理療法が優れているのか

「〇〇療法が優れている」「一番エビデンスがある論文を数多く提示している」。これらの主張にはエビデンスが存在しますが、本当に優劣を決めることができるのでしょうか。また、マニュアルや教科書通りにセラピーが進むのでしょうか。全てのクライエントがエビデンスに基づいた心理療法を好むのでしょうか。その答えは「いいえ」です。

カウンセリングにおいて最も重要なのは、セラピストの価値観や好みではなく、クライエントの価値観や好みです。クライエントが話を聞いて欲しいにもかかわらず、解決策だけを提案されたり、セラピーをじっくり進めたいのに無理に進められたりしてしまうと、クライエントはセラピストと共にセラピーを進める意欲を失います。では、セラピストはどのようにあるべきなのでしょうか。

多元的心理療法とは

「精神分析、人間性心理学、認知行動療法が一番だ!」という考え方がよく見られます。特定のアプローチを学ぶことで、そのアプローチを崇拝し、他のアプローチを排除してしまうことが時折あります。しかし、振り返ると、どの学派も他の学派からの影響を受けながら、進化を続けています。クーパー先生は多元主義を「自分が物事を見る方法は世界を見る方法の 1 つであることを理解し、他者を尊重し、学ぶことを望む」と定義しています。このような態度がセラピストには求められるのではないでしょうか。

3.多元的心理療法の在り方

私自身がセラピーを行う中でクライエントが何を求めているのか、自分の進め方が適切なのかと不安を抱くことがありました。そのような時期に、当センターの顧問である齋藤富由起先生からクーパー先生の『心理臨床への多元的アプローチ』を紹介していただき、その後、齋藤先生や仲間と共にクーパー先生とコンタクトを取る機会を得ました。お話を伺う中で、自分が持つ一元的な見方に恥ずかしさを覚えつつ、クライエントとの関わりの中で自信を持つことができるようになりました。多元的心理療法はセラピストの臨床能力をさらに広げるものです。

心理支援を志す初学者にも、ある程度トレーニングを積んだ中堅の方々にも満足していただける内容となっています。クライアントのためにもセラピストとしての在り方を広げてみませんか。

この講座で得られるもの

・多元的心理療法の理解と知識

・多元的心理療法の活用の仕方

・多元的心理療法のトレーニング方法

講師プロフィール

ミック・クーパー(ローハンプトン大学カウンセリング心理学教授)

クーパー先生は人間性療法、実存療法、多元的心理療法の分野で国際的に認められた著者、トレーナー、コンサルタントです。公認心理学者であり、ローハンプトン大学のカウンセリング心理学教授でもあり、世界中でワークショップや講義を主催してきました。著書には、『The Tribes of the Person-Centred Nation, Third Edition: An introduction to the world of person-centred therapies』(PCCS Books、2024年)、『エビデンスにもとづくカウンセリング効果の研究―クライアントにとって何が最も役に立つのか』 (岩崎学術出版社、2012年)、『心理臨床への多元的アプローチ―効果的なセラピーの目標・課題・方法』 (岩崎学術出版社、2015年)などがあります。

講座概要

【講師】 ミック・クーパー(ローハンプトン大学カウンセリング心理学教授)

【日時】 2025年6月18日(水) 20:00~22:00

【場所】 ZOOMでのオンラインライブ開催(YouTubeでのアーカイブ配信あり)

【対象】 心理職、医師、および社会福祉士や精神保健福祉士等の対人援助職に関わる全ての方

【定員】 90名まで

【料金】 早割販売:5000円(※5月10日(土)まで)、一般販売:6000円

参加申込みはこちら

https://skills250618.peatix.com/view

NPOSKILLSカウンセリングセンターについて

NPOSKILLSカウンセリングセンターは、社会的弱者へのカウンセリングを行う団体です。

アメリカ心理学会の掲げる公平性・多様性・包括性モデル(以下EDIモデル)に基づき、所得や性別、年齢、障害の有無、性的指向、人種、階級、宗教などを理由にカウンセリングや療育を断らず、どのような方でもカウンセリングを提供し、誰もがこころとからだの健康的な生活を送れるようサポートしています。

<団体概要>

設立 :2023年3月15日

代表 :理事長 飯島博之

所在地 :群馬県伊勢崎市

事業内容:社会的弱者を含めたすべての方へのカウンセリングや心理検査の実施。また、支援者や専門家を対象にしたオンライン公開講座等。

URL : https://skills-counceling-center.jimdofree.com/

<お問い合わせ先>

E-mail :skills.counseling.center@gmail.com