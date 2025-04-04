¼«Á³¸½¾Ý¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÉÔµ¬Â§¤Ê¡Ö²»¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß ¡ísound biotope¡í¤ò¥ä¥Þ¥Ï¤ÈKonel¤¬³«»Ï
¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡§»³±ºÆØ¡¢°Ê²¼¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Í¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½ÐÂ¼ ¸÷À¤¡¢°Ê²¼¡ÖKonel¡×¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¡¢¼«Á³¸½¾Ý¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡Ö²»¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß ¡Ésound biotope¡É¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò´ÝÁ±¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹¡Ê°Ê²¼¡¢´ÝÁ±¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹¡Ë¤¬4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëÃÎÅª¶½Ê³¤ÈÁÏÂ¤À¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤¿¿·¶ÈÂÖ¤Î½ñÅ¹¡Ömagmabooks¢¨1¡×Æâ¤Îmagma lounge¢¨2¤Ë¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¡£
1. ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¾ðÊó¤ÎÂ¿¤¤¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î»ë³Ð¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´¶³Ð¤Î´ï´±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÄ°³Ð¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¾ðÊó¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ÎÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¤ëÃµµá¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥ä¥Þ¥Ï¤ÈKonel¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¶¦¤Ë¼«Á³¸½¾Ý¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤¹²»ÂÎ¸³¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶õ´Ö¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î¤â¤ÄÄ°³Ð¤ò¤Ò¤é¤¯ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2. sound biotope -magma edition- ¤Î³µÍ×
sound biotope¤ÎÂè°ìÃÆ¤Ç¤¢¤ë magma edition ¤Ï¡¢½¸Ãæ¤È´ËÏÂ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÂ¤À¤ò°ú¤½Ð¤¹¶õ´Ö¡¦magma lounge¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Konel¤Ï¼«Á³¸½¾Ý¤Î²»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÂ¤À¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Î²»¡¦¶õ´Ö²»¶Á¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæ¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¡¦µ»½Ñ¤Î±þÍÑ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê²»ÂÎ¸³¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÄí±à¤Îµ»Ë¡¤Ç¤¢¤ë¿å¶×·¢¤Î¸¶Íý¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿µ¡¹½¤Ë¤è¤ê¡¢Å©¤êÍî¤Á¤ë¿å²»¤Î¶Á¤¤¬¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²»¤ÎÉÔµ¬Â§¤Ê¤æ¤é¤®¤Ë¿ÈÂÎ¤¬Êñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢»×¹Í¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¡¢Æâ¤Ê¤ëÁÏÂ¤À¤ò°ú¤½Ð¤¹´¶³Ð¤ËÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê*magma lounge¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
¥ä¥Þ¥Ï¤ÈKonel¤Ï¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢»ë³Ð¾ðÊó¤Î°î¤ì¤ëÆü¾ï¤«¤éÄ°³Ð¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢¿Í¤Î»ý¤ÄÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
3. »²¹Í¾ðÊó
¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò
¼óÅÔ·÷¤Ç¤Î¸¦µæ³«È¯¤ÎµòÅÀÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¡¢Àè¿ÊÀ¤¬¹â¤¤ÎÎ°è¤ä¼Ò²ñ¤È¤Î¶¦ÁÏ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2024Ç¯6·î¡¢¡Ö²£ÉÍ¥·¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æー¥¸¡×Æâ¤ËR&DµòÅÀ¤ò¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä°Û¶È¼ï¤È¤Î¶¨¶È¤Ê¤ÉÄ©ÀïÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖShibuya Sakura Stage¡Ê½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸¡Ë¡×¤Ë¸¦µæ³«È¯¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È»ÜÀß¤ò¿·Àß¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎµòÅÀ¤È¡¢ËÜ¼Ò¤Î¸¦µæ³«È¯ÉôÌç¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤â¿·¤¿¤Ê²»³Ú¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÁÏ½Ð¤ä³Ú´ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.yamaha.com/ja/tech-design/research/
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Í¥ë¡ÊKonel¡Ë
ÆüËÜ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë±Û¶·¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー½¸ÃÄ¡£
¡ÖÎÉ¤¤¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥Æ¥£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ÎË¬¤ì¤ò¤Ï¤ä¤á¤ë¼Â¸³Åª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£°ì¤Ä¤Î´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¡¦Âç³Ø¡¦´±Ä£¤Ç¤ÏÆÍÇË¤·¤¤ì¤Ê¤¤²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤¹¤ëÃæ¡¢¥¢ー¥È¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£
¼ç¤Ê¶¦ÁÏ³èÆ°¤Ë¡¢¿Í¹©¶ÚÆù¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¡ÖÌµÌÜÅª¼¼ Morph inn¡×¡¢¥¹¥êー¥×¥µ¥¦¥ó¥É¥ìー¥Ù¥ë¡ÖZZZN¡×¡¢Ç¾ÇÈÇã¼è¥»¥ó¥¿ー¡ÖBWTC¡×¡¢µ¤¾Ý¥Çー¥¿¤«¤é¥Õー¥É¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¤¥ÐーÏÂ²Û»Ò¡×¡¢²¼ËÌÂô¤ò¹¹¿·¤¹¤ë³¹³«È¯¡Ö¥ß¥«¥ó²¼ËÌ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£Ê¬¼Ò²½¤·¤¿¼«¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÃÎºâ¿Þ´Õ¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢1000¤òÄ¶¤¨¤ëÆÃµö¤«¤éË¤«¤ÊÌ¤Íè»ö¶È¤Î¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
½ñÀÒ¡§¡ÖÌÑÁÛ¤È¶ñ¸½¡¡Ì¤Íè»ö¶È¤òÆ³¤¯¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó½ÑDUAL-CAST¡× ¡ÊÆü·ÐBP¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://konel.jp/
Instagram¡§https://instagram.com/hellokonel (@hellokonel)
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/hellokonel (@hellokonel)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§hello@konel.co.jp
¢¨1¡¡magmabooks¡§
´ÝÁ±¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹¤¬ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡¢¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¡Ö¥°¥é¥¹¥í¥Ã¥¯¡×¤Ë4·î9Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖËÜ¤òÃµ¤¹¡×½ñÅ¹¤«¤é¡ÖËÜ¤È½Ð²ñ¤¦¡×½ñÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Å¹ÊÞ¡£
¡ÖÃÎ¤ÏÇ®¤¤¤¦¤Á¤ËÂÇ¤Æ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢½¾Íè¤Î½ñÅ¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖÈÎÇä¡×¤Î¤ß¤Î¾ì¤òÄ¶¤¨¡¢ËÜ¤òÆÉ¤àÁ°¡ÊÆÉÁ°¡Ë¤«¤éÆÉ¤àºÇÃæ¡ÊÆÉÃæ¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡ÊÆÉ¸å¡Ë¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤»¤ë¡¢ÃÎÅª¶½Ê³¤ÈÁÏÂ¤À¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤¿Ì¤Íè·¿¤ÎÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿·¶ÈÂÖ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç°ìÃúÌÜ22ÈÖ1¹æ¡Ö¥°¥é¥¹¥í¥Ã¥¯¡× 2¡¦3³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 11:00～20:00¡Êmagmalounge¤Ï Ê¿Æü 9:00～20:00 / ÅÚÆü½Ë 10:00～20:00¡Ë
¼è°·¾¦ÉÊ¡§½ñÀÒ¡¢»¨»ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢Ê¸¶ñ¡¢»¨²ß
Å¹ÊÞ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://honto.jp/store/detail_1570268_14HB421.html
¢¨2¡¡magma lounge¡§
ÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤«¤é¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¡£ÆÉ½ñ¤äºî¶È¤Ê¤ÉÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¥¾ー¥ó¡ãFOCUS¡ä¤È¡¢½¸Ãæ¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤ë¥¾ー¥ó¡ãCALM¡ä¤Î2¤Ä¤Î¥¾ー¥ó¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¡¢½¸Ãæ¤È´ËÏÂ¤Î¿¶¤ê»Ò¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÏÂ¤À¤ò°ú¤½Ð¤¹ÂÎ¸³¤òÍÎÁ¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£