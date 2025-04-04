¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤«¤é¡Öº£Ç¯¤â5·î18Æü¤Ë¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇDGR¤¬³«ºÅ¡×¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:Âç´Ó ÍÛ²ð¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è)¤Ï¡¢2025Ç¯5·î18Æü(Æü)¡¢º£Ç¯¤â¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤¬¶¨»¿¤¹¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖTHE DISTINGUISHED GENTLEMAN¡ÇS RIDE 2025(ÄÌ¾ÎDGR)¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ª¤è¤Ó¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥ÕÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤ë¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤ÎDGR¥é¥¤¥É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÈÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¸¦µæ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ñ¶â¤È°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ç½¸¤Þ¤ê¡¢¥é¥¤¥ÀーÃ£¤¬·¼ÌØ¤ò¹Ô¤¦»ö¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤ÎDGR¤ÎÍÍ»Ò
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡ÖTHE DISTINGUISHED GENTLEMAN¡ÇS RIDE 2025¡×
Æü»þ¡§2025Ç¯5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë10:00~
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ª¤è¤Ó¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥ÕÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤ë¼Â»ÜÍ½Äê¥¨¥ê¥¢¡Ê4/2»þÅÀ¤Î¼Â»ÜÍ½Äê¡Ë¡§»¥ËÚ¡¢·²ÇÏ¡¢ÁêÌÏ¸¶¡¢ÅìµþWest¡¢ÅìµþEast¡¢µþÅÔ¡¢¿À¸Í¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡¢¼¯»ùÅç¡Ê¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ª½»¤¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥ÕÀµµ¬ÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¡¢DGR¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¼Â»Ü¥¨¥ê¥¢¤ò¿ï»þ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¢¨DGR¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤¬¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤ÏDGR¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åµ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥ÕÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹°Ê³°¤Ë¤â³ÆÃÏ¤ÇDGR¤Î¼Â»Ü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏDGR¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚDGR¤È¤Ï¡Û
https://bit.ly/3wC5wlu
¡ÚDGR¸ø¼°¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿¤ÈÊç¶â¡Ë¡Û
https://www.gentlemansride.com/rides/japan
¡ÚDGR¤ÎFAQ¡Û
https://www.gentlemansride.com/about/faq
DGR¡ÊThe Distinguished Gentleman's Ride¡Ë2025 TOKYO EAST RIDE ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡ª
DGR¤Î³«ºÅÈ¯É½¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢ÅöÆü¡¢¼óÅÔ·÷¥¨¥ê¥¢¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDGR 2025 TOKYO EAST RIDE¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤´»²²Ã´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢»öÁ°¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖDGR 2025 TOKYO EAST RIDE¡×¤Ï¡¢²áÌ©¤ÊÅìµþÅÔÆâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥Ð¥¤¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°Ù¡¢ËÜÍè¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç³Æ¥é¥¤¥É¥Û¥¹¥È¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëDGR¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¸Â¤ê¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬³«ºÅ¡¦¼Â»Ü¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¡ØDGR 2025 TOKYO EAST RIDE¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Î´õË¾¤´»²²Ã¥¨¥ê¥¢¤¬¡ØTOKYO EAST RIDE¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´±þÊç¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏDGR¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤Î·¼ÌØ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Â¾¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÏÊÌ¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ëÊç½¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤´»²²Ã¤ÎºÝ¤ÏÉ¬¤º»öÁ°¤ËDGR¤Ø¤Î¥é¥¤¥ÉÅÐÏ¿¸å¡¢´óÉÕ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§DGR 2025¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.gentlemansride.com/(https://www.gentlemansride.com/)
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏDGR¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤Î·¼ÌØ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤´»²²Ã¤ÎºÝ¤ÏÉ¬¤º»öÁ°¤ËDGR¤Ø¤Î»²²ÃÅÐÏ¿¸å¡¢´óÉÕ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡ÚDGR 2025 TOKYO EAST RIDE ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¿½¹þ¡Û
https://dgr2025.peatix.com(https://dgr2025.peatix.com)
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
ÃËÀ¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥é¥¤¥Àー¤¬½¸¤¤¡¢¥Ñ¥ìー¥É¥é¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊç¶â¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØDGR 2025 TOKYO EAST RIDE¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤âÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2020¤ÎºÝ¡¢¥«¥Ìー¶¥µ»¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ìー¡¦¥¹¥é¥íー¥à¥»¥ó¥¿ー¡Ê³ëÀ¾Î×³¤¸ø±à¡Ë¤ËÆÃÀß²ñ¾ì¤òÀß¤±¡¢Åìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤àÊý¡¹¤Ø¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯·Ï¥Ð¥¤¥¯°¦¹¥²È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ª°ì¿Í¤Ç¤â¤ªÃç´Ö¤È¤´°ì½ï¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤Ìµ¤·
³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢§¡ÚDGR 2025 TOKYO EAST RIDE ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¿½¹þ¡Û
https://dgr2025.peatix.com(https://dgr2025.peatix.com)
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2025Ç¯5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë 9:00～16:00
¡Ú²ñ¾ì¡Û
¥«¥Ìー¡¦¥¹¥é¥íー¥à¥»¥ó¥¿ー
¢©134-0086
ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÎ×³¤Ä®£¶ÃúÌÜ£±－£±
https://canoe-slalom.tokyo
¢¨ÅöÆü¡¢»²²Ã¼ÖÎ¾¤Ï16:00¤Ë´°Á´Âà¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±«Å··è¹Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ÓÅ·»þ¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³«ºÅ¼Â»ÜÍÌµ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ°Æü12:00¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤è¤êÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ëü¤¬°ì³«ºÅ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Á°Æü¤Î18:00¤Ë¡ÉTRIUMPH JAPAN¸ø¼° Instagram¡¢X¡¢Facebook¡ÉµÚ¤Ó¡ÚFB¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¡Û https://fb.me/e/5hod4aq84 ¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¡Û
https://canoe-slalom.tokyo/canoe-slalom-tokyo/wp-content/themes/canoe-slalom_2022/pdf/access/access_by_car.pdf
¡ÚÊç½¸´ü´Ö¡Û
2024Ç¯4·î2Æü¡Ê¿å¡Ë～5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú»²²ÃÎÁ¡Û
²ñ¾ìÃó¼Ö¾ì»ÈÍÑÎÁ¡§1,000±ß
¡ÚÅöÆü¤Î¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¡Û ¢¨ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
9¡§00 ～¼õÉÕ³«»Ï
10¡§00～¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°/µÇ°»£±Æ
¸áÁ°¤ÎÉô¡§10¡§00～12¡§00¤ò¸áÁ°¤Î¥Ñ¥ìー¥É¥é¥ó½ÐÁö¡Ê½ÐÆþ¤ê²ÄÇ½¤Ê¡Ë»þ´Ö¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¸á¸å¤ÎÉô¡§13¡§00～15¡§00¤ò¸á¸å¤Î¥Ñ¥ìー¥É¥é¥ó½ÐÁö¡Ê½ÐÆþ¤ê²ÄÇ½¤Ê¡Ë»þ´Ö¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨¤³¤ì°Ê³°¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Î¼«Í³¤Ê½ÐÆþ¤ê¤äÂà¾ì¤Ï¼ÖÎ¾Âæ¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤áÀ©¸Â¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
15¡§00～Âà¾ì
16¡§00～²ñ¾ìÊÄÌç
¡Ú½ÐÁö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÃí°ÕÅÀ¡Û
ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï½ÐÁöÂæ¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¿ä¾©¥ëー¥È¡×¤òÀßÄê¤·¡¢³Æ»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¼«Í³¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤Ë¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡Ê¿ä¾©¥ëー¥È°Ê³°¤ò¼«Í³¤ËÁö¤Ã¤ÆÄº¤¯»ö¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¨ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤È¤ÏÊý¼°¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ñ¥ìー¥É¥é¥ó¤ÏÅöÆü¤Î½ÐÁö½¸¹ç½ç¤Ë½ç¼¡¥¹¥¿ー¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Ñ¥ìー¥É¥é¥ó¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¤Ï¡¢½ç¼¡²ñ¾ì¤Î±üÂ¦¤«¤éµÍ¤á¤Æ¼ÖÎ¾¤ÎÃó¼Ö¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ìÂà¾ì¤Ï12:30¤Þ¤Ç¤Ê¤é²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸á¸å¤ÎÉô¿Ê¹Ô¤Î¤¿¤á15:00¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾ìÆâ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½ù¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ì¤Ï16:00ÊÄÌç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Íý²ò¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ñ¥ìー¥É¥é¥ó¸áÁ°¤È¸á¸å¶¦¤ËÁö¹ÔÃæ¤ÎÅÓÃæÎ¥Ã¦¤äÉ¬¤º²ñ¾ì¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò¶¯À©¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
³§ÍÍ¤Î¤´ÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
------- END ------
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ 1902Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥º¤Ï¡¢¥ªー¥È¥Ð¥¤À½Â¤¤ò³«»Ï¤·¤Æ2022Ç¯¤Ç120Ç¯¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥º¤Ï30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥ì¥¹¥¿ー¥·¥ãー½£¥Ò¥ó¥¯¥ìー¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¡¢ËÜÊª¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¸ÄÀ¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬´°àú¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤òÀ¸»º¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Ï±Ñ¹ñºÇÂç¤Î¥ªー¥È¥Ð¥¤¥áー¥«ー¤Ç¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ô¤Ï84,824Âæ*°Ê¾å¡¢À¤³¦¤ËÌó800Å¹ÊÞ¤Î¥Ç¥£ー¥éーÌÖ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê*¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¦ Åö¼Ò¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢³×¿·À¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤«¤±¤ë¾ðÇ®¤¬¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊSpeed Triple 1200 RR¡¢Tiger Sport 660¡¢Trident 660¡¢ÂçÎ¦²£ÃÇÍÑ¤Î¿··¿Tiger 1200¤ÈTiger 900¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëRocket 3 R¤ÈGT¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Î¿··¿Street Triple 765¡¢¾ÝÄ§Åª¤ÊScrambler 1200¡¢¤½¤·¤Æ2021Ç¯¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿ÅÁÀâÅª¤ÊBonneville¥Õ¥¡¥ß¥êー¡ÊT100¡¢T120¡¢Speedmaster¡¢ Bobber¡¢Thruxton RS¡¢Speed Twin 900¡¢Speed Twin 1200¡¢Scrambler 900¡¢scrambler 1200¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¯¥íー¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¥Ð¥¤¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Ï¸½ºß¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÌó3,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢±Ñ¹ñ¡¢ËÌÊÆ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡Ê¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¡Ë¡¢¥Ù¥Í¥ë¥¯¥¹¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¿¥¤¤Ë»Ò²ñ¼Ò¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÆÈÎ©·Ï¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥ì¥¹¥¿ー¥·¥ãー½£¥Ò¥ó¥¯¥ìー¤È¥¿¥¤¤ËÀ½Â¤¹©¾ì¤ò¹½¤¨¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¥¤¥ó¥É¤Ë¤âCKD¹©¾ì¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ Bonneville¤Ï¡¢Triumph¤¬1956Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥æ¥¿½£¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ó¥ë¡¦¥½¥ë¥È¥Õ¥é¥Ã¥Ä¤ÇµÏ¿¤·¤¿ºÇ¹âÂ®¤òµÇ°¤·¤ÆÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹À½¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¯¤Î¥ëー¥Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¸ÄÀ¤Ç±ýÇ¯¤ÎÌ¾¥Ð¥¤¥«ー¤¿¤Á¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î¥ìー¥¹¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Î¿··¿Bonneville¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ï¡¢ÀÇ½¡¢Ç½ÎÏ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡¢¸ÄÀ¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Àー¤ò½Å»ë¤·¤¿ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¡¢¿¿¤Î¥â¥À¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ Triumph¤Ë¤Ïµ±¤«¤·¤¤¥ìー¥¹¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥é¥¹¤ÈÊ¬Ìî¤Ç¥ìー¥¹¤Ë»²Àï¤·¡¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1908Ç¯¤ÎÂè2²ó¥Þ¥óÅçTT¥ìー¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢1960Ç¯Âå¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¥íー¥É¤È¥µー¥¥Ã¥È¤ÎÀ©ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ¶áÇ¯¤Î¥ìー¥¹¤Ç¤Ï¡¢2014Ç¯¤È2015Ç¯¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Î675cc 3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³ÍÆÀ¤ä¥ïー¥ë¥É¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥ìー¥¹¡¢2014Ç¯¤È2019Ç¯¤Ë¤Ï¥²¥¤¥êー¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ò¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤¬¥Þ¥óÅç¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥ÄTT¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏTriumph STR765¤ò¶î¤Ã¤Æ¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ò¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤¬Ê¿¶Ñ»þÂ®130¥Þ¥¤¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏStreet Triple 765¤ò¶î¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ñ¥·¥å¤¬ÅÁÀâ¤Î¥Ç¥¤¥È¥Ê200¤Î¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ 2019Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Î³«Ëë°Ê¹ß¡¢FIM Moto2(TM)À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø¤ÎÆÈÀêÅª¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Î¥ìー¥·¥ó¥°ÅÁÀâ¤Ïº£¤Ê¤ªÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥º¤Ï½Ð¾ìÁ´¥Áー¥à¤Ë¥ìー¥¹ÀìÍÑ¥Á¥åー¥ó¤ò»Ü¤·¤¿765cc 3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¶¡µë¡£
Moto2(TM)½éÇ¯ÅÙ¤Î2020Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëºÇ¹â»þÂ®300km/h¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤ò´Þ¤á¡¢11¸Ä¤ÎÎòÂå¥é¥Ã¥×¥ì¥³ー¥É¤ò¹¹¿·¡¢15¥ìー¥¹¤Ç7¿Í¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®¸ù¡¢¥é¥¤¥Àー¤ä¥Áー¥à¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÎTriumph¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤È¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Triumph¤ÈDorna¤Ï2021Ç¯¤ËÄó·È¤ò±äÄ¹¡¢2022Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤µ¤é¤Ë3Ç¯´Ö¤Î¥ìー¥¹·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2022～2024Ç¯¡¢Triumph¤Î765cc»°µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë73²ó¤Î¥ìー¥¹µÏ¿¤È¥é¥Ã¥×µÏ¿¤òÃ£À®¡¢21¿Í¤Î¥é¥¤¥Àー¤¬Moto2(TM)¥ìー¥¹¤ÇÍ¥¾¡¡£2023Ç¯¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤ÎÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥ì¥¹¥Æ¥£ー¥Î¡¦¥ô¥£¥¨¥Ã¥Æ¥£¤È¥À¥ì¥ó¡¦¥Ó¥ó¥Àー¤¬Moto2(TM)»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ëºÇ¹âÂ®ÅÙ301.6km/h¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Triumph¤Î765cc»°µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢100Ëükm¤òÄ¶¤¨¤ë¥ìー¥¹¤òÁö¤êÈ´¤¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÂî±Û¤·¤¿ÀÇ½¤È¿®ÍêÀ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Î¥ìー¥¹³èÆ°¤Ï2022Ç¯¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥µ¥Ýー¥È¤Î¥ìー¥¹¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ëDynavolt Triumph¤¬À¤³¦¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢¤Ë»²Àï¤·¡¢¥ïー¥ë¥É¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¯¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ 2021Ç¯¡¢Triumph¤Ï¥â¥È¥¯¥í¥¹¤È¥¨¥ó¥Ç¥åー¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ø»²Æþ¤·¡¢¥â¥È¥¯¥í¥¹¤È¥¨¥ó¥Ç¥åー¥í¤ÎÎ¾¥·¥êー¥º¤Ç¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥ìー¥¹¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ 2022Ç¯¡¢Triumph¤Ï¡¢¶þ»Ø¤Î·Ð¸³¤ÈÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¥Áー¥à¥ªー¥Êー¡¢¥Æ¥£¥¨¥êー¡¦¥Á¥¶¥Ã¥È-¥¹¥¾ー¥Ë»á¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥¶¥Ã¥È-¥¹¥¾ー¥Ë»á¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎMX2¥¯¥é¥¹¤ËTriumph¤Î¿··¿250cc 4¥¹¥È¥íー¥¯MX¥Ð¥¤¥¯2Âæ¤òÅêÆþ¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï450cc MXGP¥¯¥é¥¹¤Ø¤Î»²Àï¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Áー¥àÂåÉ½¤Î¥Ü¥Óー¡¦¥Ò¥åー¥¤¥Ã¥È¡¢¥Áー¥à¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥¹¥¯ー¥Ð¡¦¥¦¥§¥¹¥È¥Õ¥©ー¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2024Ç¯¤Î¥¹ー¥Ñー¥â¥È¥¯¥í¥¹À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤Ï¿··¿Triumph 250cc 4¥¹¥È¥íー¥¯MX¥Ð¥¤¥¯¤òÅêÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¥¹ー¥Ñー¥â¥È¥¯¥í¥¹À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¨¥Ê¥¸ー¥¹ー¥Ñー¥¯¥í¥¹À¤³¦Áª¼ê¸¢¤È¥×¥í¥â¥È¥¯¥í¥¹Áª¼ê¸¢¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¡¢¥·ー¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ï¥¹ー¥Ñー¥â¥È¥¯¥í¥¹¤¬3Àï³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¡¢Triumph¤Ï¥¹ー¥Ñー¥â¥È¥¯¥í¥¹¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë450cc¤Î¿··¿¥Ð¥¤¥¯¤òÄÉ²ÃÅêÆþ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦ 2023Ç¯¡¢Triumph¤Ï¡Ö24»þ´Ö¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¤Ã¤¿ºÇÄ¹µ÷Î¥¡Ê¸Ä¿Í¡Ë¡×¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)¤òÀµ¼°¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹©¾ì¤«¤é½Ð²Ù¤µ¤ì¤¿É¸½à»ÅÍÍ¤ÎTiger 1200 GT Explorer¤ò¶î¤ê¡¢5ÅÙ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥åー¥íÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤«¤Ä¡¢Triumph¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ç¤â¤¢¤ë¥¤¥Ð¥ó¡¦¥»¥ë¥Ð¥ó¥Æ¥¹¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ê¥ë¥É¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢24»þ´Ö¤Ç4012km¤òÁö¤ê¤¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿3406km¤Ë600km°Ê¾å¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¹ç¤»Àè
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¥³ー¥ë¡§TEL 03-6809-5233
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ WEBSITE¡§http://www.triumphmotorcycles.jp/