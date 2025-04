¡Ø¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Óー¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë»þÂå¤Ø¡ÙCS¥Ùー¥·¥Ã¥¯½éÊüÁ÷¡ª¥·¥êー¥º°ìµóÊüÁ÷¡ÚÆÃ½¸¡Û¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ±Ñ¹ñÅ¸2025

AXN株式会社

洋画専門チャンネル ザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、 『ダウントン・アビー』の最新作である第3弾が、2025年9月に全英・全米公開が決定したことを受け、『ダウントン・アビー/新たなる時代へ』 CSベーシック初放送、合わせて劇場版1作目『ダウントン・アビー』 を4月5日(土) に一挙放送いたします。また、イギリスの豊かで華麗な文化や日常生活を映画の世界で堪能できる特集企画ザ・シネマ英国展2025を開催いたします。4月9日(水)から11日(金)までの期間に、『ダウントン・アビー』シリーズの2作品、英国の作家ジェーン・オースティンの原作を映画化した『プライドと偏見』などを含む全6作品をお届けいたします。

『ダウントン・アビー』 シリーズ一挙放送 / 【特集】ザ・シネマ英国展2025

20世紀初頭の英国の大邸宅“ダウントン・アビー”を舞台に、そこに暮らす伯爵一家と使用人たちそれぞれの人間ドラマを描いた大ヒットTVシリーズの劇場版シリーズ『ダウントン・アビー』の最新作である第3弾が、2025年9月に全英及び全米で公開されることが決定しました。

4月のザ・シネマでは、劇場版第2作『ダウントン・アビー/新たなる時代へ』のCSベーシック初放送に合わせて、劇場版第1作『ダウントン・アビー』を2作続けて4月5日(土)に一挙放送いたします。

さらに、大英帝国末期の上流階級の豊かで華麗な文化や日常生活、そこで織りなされる陰影に富んだ人間模様を描いた名作を、ザ・シネマ英国展2025として特集放送いたします。

『ダウントン・アビー』および『ダウントン・アビー/新たなる時代へ』の2作品に加え、大ヒット痛快アクションシリーズ第3作であり、世界最強の英国紳士スパイ組織キングスマンの誕生秘話を明かす、『キングスマン:ファースト・エージェント』、ジェーン・オースティン原作の英文学の名作を映画化し、エマ・トンプソンら今のイギリスを代表する人気俳優たちが重厚な人間模様を紡ぎ出す『いつか晴れた日に』、古典小説をキーラ・ナイトレイ主演によって美しい映像で映画化した、イギリス上流社会を舞台に男女の恋を描くラブ・ストーリー『プライドと偏見』、さらに『プライドと偏見』のジョー・ライト監督とキーラ・ナイトレイが再び組んだ、大人の上質な英国文芸ラブロマンス『つぐない』の全6作品を、 4月9日(水)から11日(金)の期間に放送いたします。

《放送作品情報》

●『ダウントン・アビー/新たなる時代へ』 ★CSベーシック初放送

放送日:【字幕】4月5日(土)21:00~、4月11日(金)21:00~ほか

【吹替】 4月11日(金)吹替12:30~、5月1日(木)18:30 ~

英国貴族一家と使用人たちに予期せぬ騒動が起きる!

新キャラも続々登場する大ヒットドラマの劇場版第2弾

<監督>サイモン・カーティス

<出演>ヒュー・ボネヴィル、ミシェル・ドッカリー、エリザベス・マクガヴァン、マギー・スミス、

ロバート・ジェームズ=コリア―、ヒュー・ダンシーほか

<解説>世界的に大ヒットした英国貴族ドラマの2019年の劇場版から1年後の出来事を描く続編。映画の撮影で邸宅を訪れるハリウッド一行や、別荘の相続問題で絡む南仏の貴族一族など新キャラたちが波乱をもたらす。

●『ダウントン・アビー』

放送日:【字幕】4月5日(土) 18:45~、4月11日(金)18:45~ほか

【吹替】 4月11日(金)吹替10:15~、5月1日(木)16:15~

ドラマ版からスケールがアップ!

イギリス貴族一家の複雑な人間模様を描く大ヒットTVシリーズ初の映画版

<監督>マイケル・エングラー

<出演>ヒュー・ボネヴィル、ミシェル・ドッカリー、エリザベス・マクガヴァン、マギー・スミス、ジム・カーター、ロバート・ジェームズ=コリア―ほか

<解説>世界的大ヒットTVドラマの続きを、主要スタッフやキャストが続投して描く映画版。シリーズの最終回から数年後を舞台に、貴族ー家と使用人たちをめぐる群像劇に英国王室をも巻き込むなど物語のスケールがアップ。

●『キングスマン:ファースト・エージェント』

放送日:4月9日(水)吹替12:30~、字幕21:00~

[PG12]世界最強の英国紳士スパイ組織の誕生秘話が明かされる!

大ヒット痛快アクションシリーズ第3作

<監督・製作・原案・脚本>マシュー・ヴォーン

<出演>レイフ・ファインズ、ハリス・ディキンソン、ジャイモン・フンスー、ジェマ・アータートン、リス・エヴァンスほか

<解説>イギリス極秘諜報機関キングスマンの誕生秘話を、シリーズ前2作に続いてマシュー・ヴォーン監督がキレ味鋭いアクション満載に描き出す。第一次世界大戦前夜の歴史と荒唐無稽なフィクションとの組み合わせも妙味。

●『いつか晴れた日に』

放送日:4月11日(金)23:30~

英文学の名作『分別と多感』を映画化。

今やイギリスを代表する人気俳優たちが贈るラブロマンス

<監督>アン・リー

<出演>エマ・トンプソン、ヒュー・グラント、ケイト・ウィンスレット、アラン・リックマンほか

<解説>性格こそ違えど恋に人生にひたむきに生きる姉妹の絆を中心に、様々な人物模様が織り成す厚みのあるストーリー。エマ・トンプソンによる翻案がアカデミー賞脚色賞に輝いた、ジェーン・オースティン原作の文芸映画。

●『プライドと偏見』

放送日:4月10日(木)21:00~ほか

古典小説を美しい映像で映画化。

イギリス上流社会を舞台に男女の恋を描くラブ・ストーリー

<監督>ジョー・ライト

<出演>キーラ・ナイトレイ、マシュー・マクファディン、ドナルド・サザーランド、ブレンダ・ブレシンほか

<解説>ジェーン・オースティンの名作を映画化したラブ・ストーリー。主演のキーラ・ナイトレイは演技が認められ、史上3番目の若さでアカデミー賞主演女優賞にノミネートされた。監督は『つぐない』のジョー・ライト。

●『つぐない』

放送日:4月10日(木)23:15~ほか

[PG-12]『プライドと偏見』のジョー・ライト監督とキーラ・ナイトレイのコンビで贈る文芸ロマンス

<監督>ジョー・ライト

<出演>キーラ・ナイトレイ、ジェームズ・マカヴォイ、シアーシャ・ローナン、ロモーラ・ガライ、ヴァネッサ・レッドグレイヴ、ベネディクト・カンバーバッチほか

<解説>主演のキーラ・ナイトレイと英国が生んだイケメン俳優ジェームズ・マカヴォイ、さらに『ラブリーボーン』で注目された新鋭美少女シアーシャ・ローナンが織り成す、大人のための上質な英国文芸ラブロマンス。

『ダウントン・アビー/新たなる時代へ』 (C) 2022 Focus Features LLC. All Rights Reserved. 『ダウントン・アビー』(C) 2019 Focus Features LLC and Perfect Universe Investment Inc. All Rights Reserved. 『キングスマン:ファースト・エージェント』(C) 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 『いつか晴れた日に』(C) 1995 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 『プライドと偏見』(C) 2005 Focus Features, LLC. All Rights Reserved. 『つぐない』(C) 2007 Focus Features. All Rights Reserved.

