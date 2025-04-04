È¬Ê¸»ú³Ø±à£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¹çÆ±Æþ³Ø¼°¤ò³«ºÅ
³Ø¹»Ë¡¿ÍÈ¬Ê¸»ú³Ø±à¡ÊÍý»öÄ¹¡§È¬Ê¸»úÏÂ¹¨¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î3Æü¡¢¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤ß¤È¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ¹çÆ±Æþ³Ø¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢¿å¸Í·ÐÍýÀìÌç³Ø¹»¡¢¿å¸ÍÅÅ»ÒÀìÌç³Ø¹»¡¢¿å¸Í¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¡¢¿å¸Í¥Ó¥åー¥Æ¥£¥«¥ì¥Ã¥¸¡¢¿å¸Í´Ç¸îÀìÌç³Ø¹»¤Î5¹»¹ç¤ï¤»¤ÆÌó300Ì¾¤Î¿·ÆþÀ¸¤¬Æþ³Ø¤·¡¢¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢¶µ¿¦°÷¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢ÍèÉÐ¤¬»²²Ã¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ò½ËÊ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼°¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»Ä¹¤Ë¤è¤ë¼°¼¤Î¤Û¤«¡¢¿·ÆþÀ¸ÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¡ÖÀÀ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¡×¡¢ºß¹»À¸ÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¡Ö´¿·Þ¤Î¸ÀÍÕ¡×¤¬½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼°¤Ç¤Ï¡¢¿·ÆþÀ¸ÂåÉ½¡¦»³¸ý¤µ¤ó¡Ê¿å¸Í´Ç¸îÀìÌç³Ø¹»¡Ë¤¬¡ÖÀìÌçÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ó¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÀÀ¤¤¡¢ºß¹»À¸ÂåÉ½¡¦ÅÄÂ¼¤µ¤ó¡Ê¿å¸Í´Ç¸îÀìÌç³Ø¹»¡Ë¤Ï¡Ö³Ø¤Ó¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¼Â¤ê¤Î¤¢¤ë³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´¿·Þ¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¬Ê¸»ú³Ø±à¤Ï1956Ç¯¤Î³«¹»°ÊÍè¡¢ÀìÌçÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¶µ°é¤òÄó¶¡¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤òÇÚ½Ð¡£
4·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë2025Ç¯ÅÙ¤Î¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï¡¢È¬Ê¸»ú³Ø±à³Æ¹»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹³«ºÅ¡ª¡¿
¾ÜºÙ¡¦¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://mypage.s-axol.jp/mito/events