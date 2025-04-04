ENECHANGE¡¢¡ÖAWS 50 APN Certification Distinction¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ

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¡¦AWS Certified Cloud Practitioner¡¡¡Ê17Ì¾¡Ë
¡¦AWS Certified AI Practitioner¡¡¡Ê3Ì¾¡Ë
¡¦AWS Certified SysOps Administrator - Associate¡¡¡Ê2Ì¾¡Ë
¡¦AWS Certified Developer - Associate¡¡¡Ê4Ì¾¡Ë
¡¦AWS Certified Solutions Architect - Associate¡¡¡Ê12Ì¾¡Ë
¡¦AWS Certified Data Engineer - Associate¡¡¡Ê2Ì¾¡Ë
¡¦AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate¡¡¡Ê1Ì¾¡Ë
¡¦AWS Certified Solutions Architect - Professional¡¡¡Ê2Ì¾¡Ë
¡¦AWS Certified DevOps Engineer¡¡¡Ê1Ì¾¡Ë
¡¦AWS Certified Advanced Networking - Specialty¡¡¡Ê1Ì¾¡Ë
¡¦AWS Certified Machine Learning - Specialty¡¡¡Ê2Ì¾¡Ë
¡¦AWS Certified Security - Specialty¡¡¡Ê1Ì¾¡Ë
¡¦AWS Certified Data Analytics - Specialty ¡¡¡Ê1Ì¾¡Ë
¡¦AWS Certified Database - Specialty ¡¡¡Ê2Ì¾¡Ë
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