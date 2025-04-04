¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥«¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥Ë¥åー¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É 2024 ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ì¥Ýー¥È¡×¤òÈ¯¹Ô
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥Ë¥åー¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥«¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÄÌÚÉð»Î¡¢°Ê²¼¡¢CMV¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ì¥Ýー¥È2024¤òÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥Ë¥åー¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡2024¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ì¥Ýー¥È
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ì¥Ýー¥È¤È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñÀ®²Ì¤ª¤è¤ÓÅê»ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ê¼Ò²ñÊÑ²½¡Ë¤ÎÀ®²Ì¤ò¥ì¥Ýー¥È¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥Ë¥åー¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢À¯ºö¤Î°ì´Ä¤Ç´ë²è¤µ¤ì¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊVC¡ËÅê»ñ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ëCMV¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVC¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ì¥Ýー¥È¤ÎÈ¯¹Ô¤Ïº£²ó¤Ç7²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÁÏ½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ®²Ì¤È³ÆÅê»ñÀè´ë¶È¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ëµÚ¤Ó¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈKPI¤È¤½¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥Ë¥åー¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñÀè¤Ç¤¢¤ëTrim³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Trim¡Ë¤¬¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖChargeSPOT(R)¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒINFORICH¤Ë³ô¼°¤Î73.06¡ó¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖTrim¡Ê³ô¡Ë¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥·¥Ö¥ë¥¤¥°¥¸¥Ã¥È¤Ø¤ÎÆ»¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÂÐÃÌµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥°¥¸¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Trim¤¬Äó¶¡¤¹¤ë´°Á´¸Ä¼¼¥Ù¥Óー¥±¥¢¥ëー¥à¡Ömamaro¡×¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢TrimÂåÉ½¤ÎÄ¹Ã«ÀîÍµ²ð»á¤È¡¢CMVÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÀÄÌÚÉð»Î¤¬¡¢ËÜM¡õA¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤¿´íµ¡¤ä¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖTrim¡Ê³ô¡Ë¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥·¥Ö¥ë¥¤¥°¥¸¥Ã¥È¤Ø¤ÎÆ»¡×
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥Ë¥åー¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É Vol.7 2024 ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ì¥Ýー¥È ¥À¥¦¥ó¥íー¥É(https://capitalmedicaventures.com/cms/wp-content/uploads/2025/04/HNF_impact_report_2024_spread.pdf)
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ì¥Ýー¥È°ìÍ÷¡§https://capitalmedicaventures.com/impact/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥«¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡ÁÏÎ©¡¡¡¡¡§2016Ç¯11·î11Æü
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÄÌÚ Éð»Î
¡¡½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è²â¤¬´Ø3-2-5 ²â¤¬´Ø¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 19³¬
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë»ö¶È
¡¡»ñËÜ¶â¡¡¡§100É´Ëü±ß
¡¡URL¡¡¡¡¡§https://capitalmedicaventures.com/
¡Øµ¯¶È²È¤ÎÈ¼Áö¼Ô¤È¤·¤ÆÎýÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Ç¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÅê»ñ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡£»ö¶ÈÍø±×¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë°Ù¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥«¥à¡Ê¸ÜµÒ¤Ø¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤È¤½¤ìÀ¸¤ß½Ð¤¹Íø±×¡Ë¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬´Î¿´¤À¤ÈÂª¤¨¡¢¥¢¥¦¥È¥«¥àÁÏ½Ð¤ò½Å»ë¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅê»ñ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥«¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡¡¹ÊóÃ´Åö
E-mail¡§info@vc-cmv.com