½Õ¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾ー¥È¤â¤Æ¤®¤Ç»×¤¤¤Ã¤­¤êÍ·¤Ü¤¦¡ª 4/18(¶â)-20(Æü) SUPER FORMULAÂè3-4Àï¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó

国内最高峰で最速のフォーミュラカーレースシリーズである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下「SUPER FORMULA」)を開催する株式会社日本レースプロモーション(以下「JRP」)は、4月18日(金)から20日(日)の3日間、モビリティリゾートもてぎ(栃木県茂木町)で開催されるSUPER FORMULA第3戦・第4戦のイベント情報を発表いたしました。

写真:思いっきり遊ぼう!春のおでかけ「もてぎ2&4レース」キービジュアル

例年、真夏に開催されていたモビリティリゾートもてぎでのレースが春へと移行し、心地よい気候の中、今年は⼆輪の国内最高峰レースとの併催「もてぎ2&4レース」として開催されます。また、様々なアクティビティやアトラクションが揃ったモビリティリゾートもてぎでの開催は2025年シリーズを通じて年に一度の関東エリアでの開催となります。春のもてぎ大会はモータースポーツファンのみならず、お子様から大人まで楽しめるイベント盛りだくさん!是⾮、ご家族ご友人とお越しください!

観戦券をお持ちの方は4/18(金)入場料・駐車料が無料!

4/18(金)は「2&4」それぞれのカテゴリーによる練習走行が行われます。4/19(土)・20(日)の観戦券をお持ちの方は入場料・駐車料が無料で観戦いただけます!

写真:SUPER FORMULAとJSB1000・4/18(金)スケジュール

思いっきり遊ぼう!「パークパスポート」をお得にGET!

4/19(土)・20(日)の前売観戦券をご購入のお客様限定!モビリティリゾートもてぎが誇るアトラクションが乗り放題となる「パークパスポート」を特別価格でご購入いただけます!もてぎに来たなら遊ばなきゃ損!親子でチャレンジできる森のアトラクションの他、クルマ・バイクのアトラクション、大自然を満喫できるジップラインで思いっきり遊ぼう!

写真:「パークパスポート」で乗り放題となるアトラクションの一例・「パークパスポート」料金のご案内

対象アトラクション:パークパスポート対象アトラクション

詳しくはこちら https://www.mr-motegi.jp/park/guide/

チケット購入:MobilityStation

https://ticket.mobilitystation.jp/motegi

※別途観戦券が必要です。パークパスポートのみではご利用いただけません。

※4/19(土)または20(日)のどちらかのお日にちでご利用いただけます。

※MobilityStationでは前売券のみ販売いたします。

※当日券をご希望の場合は当日にパークチケットオフィスでお買い求めください。

※当日券は料金が異なります。(中学生以上:3,400円 小学生:3,400円 3歳~未就学児:2,200円)

Out of KidZania in SUPER FORMULA

今年ももてぎにやってきた!職業体験型テーマパーク「キッザニア」とSUPER FORMULAがコラボした「Out of KidZania in SUPER FORMULA」でエンジンスタートコーラー、レーシングタイヤサービス、サーキット場内アナウンサーなど、リアルな仕事体験を提供します!

写真:Out of KidZania in SUPER FORMULAキービジュアル写真:Out of KidZania in SUPER FORMULA体験内容の一例

日 程:2025年4月19日(土)、20日(土)

費 用:各体験1,000円(税込)

体験後にお給料として会場内で利用できる専用通貨500フォーミュラがもらえます

対 象:小学1年~中学3年生

参 加:大会当日、イベント広場にて参加受付を行います

一部、下記※印の体験内容のみSUPER FORMULA公式通販サイトでのみの販売となります

販売開始は4月9日(水)17時00分となります

SUPER FORMULA公式通販サイトはこちら https://ec.superformula.net/shop/

備 考:当日の体験コンテンツおよびスケジュールの詳細は、SUPER FORMULA公式SNS(X)とモビリティリゾートもてぎGSプラザ内 Out ofKidZania in SUPER FORMULAブースにて必ずご確認ください。

・体験内容一覧(8種類)

KAZ(GENERATIONS/数原⿓友)さんによる国歌独唱

4/20(日)SUPER FORMULA 第4戦の決勝レース前に行われるスタートセレモニーにおいて、GENERATIONSでボーカルを務める数原⿓友(ソロ名義“KAZ”)さんが国歌独唱を行います!

写真:KAZ(GENERATIONS/数原⿓友)さん (C)LDH JAPAN Inc.

日 時:2025年4月20日(日) SUPER FORMULA第4戦決勝レース前

場 所:モビリティリゾートもてぎ レーシングコース ホームストレート

観 覧:無料

※モビリティリゾートもてぎへのご入場には「もてぎ2&4レース」の観戦券が必要です

観戦券のご購入はこちら https://www.mr-motegi.jp/2and4/ticket/

KAZ(GENERATIONS/数原⿓友)さんスペシャルトークステージ

「もてぎ2&4レース」の開催に合わせてグランドスタンドプラザに設置される「SF NEXT50ステージ」にて4/20(日)SUPER FORMULA第4戦にて国歌独唱を務められるKAZ(GENERATIONS/数原⿓友)さんスペシャルトークステージを行います!

日 時:2025年4月20日(日) 12時00分~12時20分(予定)

場 所:モビリティリゾートもてぎ グランドスタンドプラザ SF NEXT50ステージ

観 覧:無料

※モビリティリゾートもてぎへのご入場には「もてぎ2&4レース」の観戦券が必要です

観戦券のご購入はこちら https://www.mr-motegi.jp/2and4/ticket/

SFgoを持って春の茂木町、栃木県を周遊しよう!おすすめスポット設置!

SUPER FORMULAと地域連携パートナーシップを結んでいる茂木町、栃木県のご協力のもと、SUPER FORMULA公式アプリ「SFgo」のミッション機能を利用し、茂木町、栃木県内に設置されたおすすめスポットを巡るイベントチェックインを実施します!是⾮、この機会に春の茂木町、栃木県を周遊するモータースポーツツーリズムをお楽しみください!

写真:茂木町、栃木県おすすめスポットの一例

期 間:2025年4月7日(月) 12時00分~4月30日(水)23時59分まで

参 加:無料

※参加にはSUPER FORMULA公式アプリ「SFgo」が必要です

「SFgo」のダウンロードはこちら

<App Store>

https://apps.apple.com/jp/app/sfgo/id1615551217

<Google Play>

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.superformula.sfgo

茂木町おすすめスポット(10箇所)栃木県おすすめスポット(5箇所)