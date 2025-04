¥¤ー¥É¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥ê¥ó¥È¡×¤Î¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¡Ø¥×¥í¥Ã¥È »¦¿ÍÀß·×¼Ô¡Ù¤Î±Ç²èÁ°Çä·ôÉÕ¤­¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ò4·î4Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï

株式会社イード

株式会社イード(本社:東京都中野区、代表取締役:宮川 洋、以下 イード)は、「エンタメプリント」の新コンテンツとして、『プロット 殺人設計者』の映画前売券付きブロマイドを2025年4月4日(金)正午より販売開始いたします。

■映画前売券付きブロマイドについて

エンタメプリントで販売する映画前売券付きブロマイドは、あらかじめ申し込みサイトで購入手続き・決済を行った上で、映画の前売券が付いたブロマイドを大判の2Lサイズ(横178×縦127mm)の写真用紙に高画質でプリントするものです。映画鑑賞の記念に保存してお楽しみいただけます。

今回は新コンテンツとして『プロット 殺人設計者』(2025年6月20日公開)の映画前売券付きブロマイドを2025年4月4日(金)正午より販売開始いたします。

販売サイト:https://ticket.entame-print.jp

ブロマイドは全6種類(人物:3種選択/絵柄:2種ランダム)で、販売価格は、一般1,800円(映画前売り券:1,600円、ブロマイド:200円の合計・税込)です。決済後に発行されるコンテンツ番号をマルチコピー機(※)に入力することで出力できます。各劇場のホームページなどで、上映日時や座席を指定のうえ、ご鑑賞ください。

(※)対象店舗:ファミリーマート、ローソン (一部の店舗ではご利用いただけません)

また、映画前売券付きブロマイドを購入した方限定で、日本版ポスター(B2)が10名様に当たるプレゼントキャンペーンも実施しています。映画前売券付きブロマイドをご購入の方全員が抽選対象となります。賞品発送時期は2025年6月(予定)で、当選は発送をもって代えさせていただきます。

■『プロット 殺人設計者』について

ジョニー・トー製作×ソイ・チェン監督、ルイス・クーを主演に据えて2008 年に発表された香港映画『アクシデント/意外』をリメイクした本作。殺しの依頼を完璧な事故死にする設計者集団がある依頼をきっかけに命を狙われることになる予測不能なストーリー展開と、息を呑むような計画殺人を描いたクライム・サスペンス。主演には『新感染半島 ファイナル・ステージ』や『ベイビー・ブローカー』で知られる人気俳優カン・ドンウォン。主人公のかつての相棒を演じるのは、『THE WITCH/魔女 ―増殖―』、『デシベル』と話題作への出演が続き、新・韓流四天王の一人とも評されるイ・ジョンソク。監督を務めるのはデビュー作『犯罪の女王』が注目を浴びたイ・ヨソプ。

<STORY>

請け負った殺しの依頼を事故に造りかえる“設計者”。ヨンイル率いるチームが次期検事総長候補の殺害計画を実行している最中、想定外の事故が発生する…。それは、偶然による事故なのか?誰かの手によって仕組まれた事故なのか?命を狙われながらも事態を整理しようとするヨンイルの頭をよぎったのは、別の計画殺人犯の存在と原因不明の事故によって命を落としたかつての仲間、チャンヌンの最期の姿だったー

タイトル:『プロット 殺人設計者』

監督・脚本:イ・ヨソプ

出演:カン・ドンウォン、イ・ミスク、イ・ヒョヌク、チョン・ウンチェ、タン・ジュンサン、イ・ジョンソク

字幕翻訳:石井絹香

配給:クロックワークス

公式サイト:https://klockworx.com/movies/plot

公式X:@plotmovie_jp

(C) 2024 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & ZIP CINEMA. All Rights Reserved.

今後もエンタメプリントでは、アニメや実写映画にとどまらず、ゲーム関連コンテンツや人気のキャラクターのほか、イードが運営する21ジャンル81におよぶ多種多様なメディアとも連携し、マルチコピー機向けに価値のあるコンテンツを拡充していく予定です。

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 担当:徳田

https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html



広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html



株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL:https://www.iid.co.jp/